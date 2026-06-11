Big Business στο αγγλικό ποδόσφαιρο – Ο Τσέχος billionaire που θέλει να γίνει ο κύριος μέτοχος της West Ham United

Ο Τσέχος δισεκατομμυριούχος Ντάνιελ Κρετίνσκι εξετάζει τη δυνατότητα να γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της αγγλικής ποδοσφαιρικής ομάδας West Ham United, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Ο Κρετίνσκι είχε αρχικές συζητήσεις για την αγορά μετοχών από τη Βανέσα Γκολντ, η οποία τις κληρονόμησε από τον πατέρα της μετά τον θάνατό του στις αρχές του 2023. Οι συνομιλίες με την Γκολντ είναι μία από τις επιλογές που εξετάζει, ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται χωρίς να έχει ληφθεί καμία απόφαση.Η πιθανή κίνηση του Κρετίνσκι έρχεται εν μέσω αβεβαιότητας για τη συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ντέιβιντ Σάλιβαν, κύριου μετόχου με 38,8%, μετά από κατηγορίες για ιστορική σεξουαλική κακοποίηση. Ο Σάλιβαν αρνείται τις κατηγορίες.Ο βρετανός επιχειρηματίας Σάλιβαν, 77 ετών, αγόρασε τον έλεγχο της West Ham το 2010 μαζί με τον Ντέιβιντ Γκολντ.Ο Κρετίνσκι ήδη κατέχει το 27% της West Ham, η οποία πρόσφατα υποβιβάστηκε από την Premier League. Εισήλθε στην ομάδα το 2021, αγοράζοντας μέρος του μεριδίου των Σάλιβαν και Γκολντ έναντι £150 εκατ. (περίπου $200 εκατ.).Ο νέος ανεξάρτητος ποδοσφαιρικός ρυθμιστής μπορεί να αναγκάσει τον Σάλιβαν να πουλήσει το υπόλοιπο μερίδιό του. Ο Σάλιβαν παραιτήθηκε ως διευθυντής και συν-πρόεδρος της ομάδας το Σάββατο, πριν από τη δημοσίευση κοινής έρευνας της BBC και των Times. Ο ρυθμιστής ξεκίνησε προκαταρκτική έρευνα πριν αποφασίσει για επίσημη διερεύνηση.Ο Κρετίνσκι διαχειρίζεται μια επιχειρηματική αυτοκρατορία που περιλαμβάνει ενέργεια, λιανική και μέσα ενημέρωσης. Το 2024 ηγήθηκε εξαγοράς £3,6 δισ. της International Distribution Services Plc, της μητρικής της Royal Mail. Ελέγχει μετοχές στην αλυσίδα J Sainsbury Plc, έχει μέσα ενημέρωσης στη Γαλλία και ηγήθηκε της ιδιωτικοποίησης του γερμανικού χονδρεμπορίου Metro AG. Είναι επίσης παθιασμένος με το ποδόσφαιρο, έχοντας συμμετοχή στην AC Sparta Prague.