Το φρούριο που έγινε πεντάστερο ξενοδοχείο σε ένα μικροσκοπικό νησί τρεις ώρες από την Αθήνα

Στην είσοδο του Bay of Kotor στο Μαυροβούνιο, ένα φρούριο του 19ου αιώνα μεταμορφώθηκε από την Banyan Tree σε ένα ιδιαίτερο καταφύγιο φιλοξενίας με 32 δωμάτια και σουίτες μέσα στην Αδριατική