Το φρούριο που έγινε πεντάστερο ξενοδοχείο σε ένα μικροσκοπικό νησί τρεις ώρες από την Αθήνα
Το φρούριο που έγινε πεντάστερο ξενοδοχείο σε ένα μικροσκοπικό νησί τρεις ώρες από την Αθήνα
Στην είσοδο του Bay of Kotor στο Μαυροβούνιο, ένα φρούριο του 19ου αιώνα μεταμορφώθηκε από την Banyan Tree σε ένα ιδιαίτερο καταφύγιο φιλοξενίας με 32 δωμάτια και σουίτες μέσα στην Αδριατική
Υπάρχουν ξενοδοχεία που τα επιλέγεις για τη θέα, και άλλα που μοιάζουν να υπάρχουν πριν ακόμη φτάσεις εκεί, σαν ιδέα. Το Mamula Island by Banyan Tree ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Βρίσκεται στην είσοδο του Bay of Kotor στο Μαυροβούνιο, σε ένα μικρό νησί περικυκλωμένο από θάλασσα και ουρανό, μέσα σε ένα τοπίο που αποτελεί μέρος μνημείου παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Το κτίριο που το φιλοξενεί δεν χτίστηκε για να γίνει resort. Υπήρξε φρούριο, σημείο ελέγχου, πέτρινο όριο ανάμεσα στη στεριά, τη θάλασσα και την ιστορία. Σήμερα, μετά από προσεκτική αποκατάσταση, υποδέχεται ταξιδιώτες σε μια από τις πιο ιδιαίτερες εμπειρίες φιλοξενίας της Αδριατικής με τις σουίτες τους καλοκαιρινούς μήνες να ξεκινούν από τα 1000 ευρώ τη βραδιά.
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