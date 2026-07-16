Προφυλακίστηκε ο 27χρονος Γερμανός που ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του στην Κρήτη
Προφυλακίστηκε ο 27χρονος Γερμανός που ξυλοκόπησε την πρώην σύντροφό του στην Κρήτη
Ο κατηγορούμενος ταξίδεψε αεροπορικώς από τη Γερμανία και εντόπισε την νεαρή με τον νέο της σύντροφο σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας
Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 27χρονος που ταξίδεψε από την Γερμανία στην Κρήτη και ξυλοκόπησε 25χρονη σε ξενοδοχείο της Αμμουδάρας.
Ο 27χρονος Γερμανός, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, υποστήριξε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι διατηρούσε σχέση διάρκειας περίπου έξι ετών με την 25χρονη και ότι, παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους συνέχιζαν να έχουν επικοινωνία και να ανταλλάσσουν μηνύματα. Κατά τους ισχυρισμούς του, η νεαρή γυναίκα του είχε αναφέρει ότι βρισκόταν σε διακοπές μαζί με τη γιαγιά της.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο 27χρονος φέρεται να παρουσίασε μηνύματα που αντάλλαξε με την 25χρονη. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι πήρε αεροπλάνο από τη Γερμανία προς την Κρήτη για να συναντήσει την 25χρονη και να την προσεγγίσει εκ νέου.
Ανέφερε πως όταν έφτασε στο νησί πως διαπίστωσε ότι η 25χρονη έκανε διακοπές με τον σύντροφό της και αρνήθηκε πως την ξυλοκόπησε. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, από την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν εκείνη τον είδε μπροστά της, γλίστρησε και χτύπησε σε πεζούλι της πισίνας του ξενοδοχείου, όπου -πάντα κατά τους ισχυρισμούς του- έπεσε κι αυτός.
Σε ό,τι αφορά τον νυν σύντροφο της γυναίκας, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρξε συμπλοκή, υποστηρίζοντας όμως ότι τον χτύπησε επειδή εκείνος κινήθηκε εναντίον του.
Σε δήλωση του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 27χρονου, Γιώργος Μαρταβατζής περιέγραψε πως εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα κατά την εκδοχή του εντολέα τους, επισημαίνοντας ότι ήρθε να της κάνει έκπληξη και να επανασυνδεθούν αλλά βρέθηκαν όλοι προ εκπλήξεως. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που οδηγείται στην φυλακή γιατί δεν πείστηκαν οι αρμόδιες αρχές για το πώς εξελίχθηκε αυτή η σχέση.
Υπενθυμίζεται πως η 25χρονη που ήρθε διακοπές στην Κρήτη με τον νυν σύντροφό της, είχε έναν κοινό λογαριασμό email με τον 27χρονο, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται και αυτός για κάποιες κινήσεις της. Η κοπέλα φέρεται να παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η παράδοση ανέφερε την σουίτα 604 του ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα. Και τότε ο 27χρονος πήρε το αεροπλάνο για την Κρήτη.
Ο 27χρονος Γερμανός, σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, υποστήριξε ενώπιον των ανακριτικών αρχών ότι διατηρούσε σχέση διάρκειας περίπου έξι ετών με την 25χρονη και ότι, παρά τον χωρισμό τους, οι δυο τους συνέχιζαν να έχουν επικοινωνία και να ανταλλάσσουν μηνύματα. Κατά τους ισχυρισμούς του, η νεαρή γυναίκα του είχε αναφέρει ότι βρισκόταν σε διακοπές μαζί με τη γιαγιά της.
Κατά τις ίδιες πηγές, ο 27χρονος φέρεται να παρουσίασε μηνύματα που αντάλλαξε με την 25χρονη. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι πήρε αεροπλάνο από τη Γερμανία προς την Κρήτη για να συναντήσει την 25χρονη και να την προσεγγίσει εκ νέου.
Ανέφερε πως όταν έφτασε στο νησί πως διαπίστωσε ότι η 25χρονη έκανε διακοπές με τον σύντροφό της και αρνήθηκε πως την ξυλοκόπησε. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, από την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν εκείνη τον είδε μπροστά της, γλίστρησε και χτύπησε σε πεζούλι της πισίνας του ξενοδοχείου, όπου -πάντα κατά τους ισχυρισμούς του- έπεσε κι αυτός.
Σε ό,τι αφορά τον νυν σύντροφο της γυναίκας, ο 27χρονος φέρεται να παραδέχτηκε ότι υπήρξε συμπλοκή, υποστηρίζοντας όμως ότι τον χτύπησε επειδή εκείνος κινήθηκε εναντίον του.
Σε δήλωση του ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του 27χρονου, Γιώργος Μαρταβατζής περιέγραψε πως εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα κατά την εκδοχή του εντολέα τους, επισημαίνοντας ότι ήρθε να της κάνει έκπληξη και να επανασυνδεθούν αλλά βρέθηκαν όλοι προ εκπλήξεως. Ανέφερε ότι πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που οδηγείται στην φυλακή γιατί δεν πείστηκαν οι αρμόδιες αρχές για το πώς εξελίχθηκε αυτή η σχέση.
Υπενθυμίζεται πως η 25χρονη που ήρθε διακοπές στην Κρήτη με τον νυν σύντροφό της, είχε έναν κοινό λογαριασμό email με τον 27χρονο, με αποτέλεσμα να ενημερώνεται και αυτός για κάποιες κινήσεις της. Η κοπέλα φέρεται να παρήγγειλε φαγητό μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Η παράδοση ανέφερε την σουίτα 604 του ξενοδοχείου στην Αμμουδάρα. Και τότε ο 27χρονος πήρε το αεροπλάνο για την Κρήτη.
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