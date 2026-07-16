Πιστοποίηση από την ΕΘ.Α.Α.Ε. για το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα

Το νέο πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους βασικούς κλάδους του ελληνικού δικαίου, ιδιωτικό, δημόσιο και ποινικό δίκαιο, ενώ παράλληλα ενσωματώνει στοιχεία από το ευρωπαϊκό, το διεθνές και το αγγλικό δίκαιο





Η έγκριση από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή αποτελεί, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, την επισφράγιση μιας πολυετούς και συστηματικής προετοιμασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη ενός σύγχρονου προγράμματος νομικών σπουδών που συνδυάζει την ελληνική νομική παράδοση με τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο του







Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές θα αποκτούν μια ευρύτερη νομική αντίληψη, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου νομικού περιβάλλοντος.



Η Ελλάδα υποδέχεται πλέον ένα πρόγραμμα σπουδών που, όπως επισημαίνεται από το Πανεπιστήμιο Keele, βασίζεται στην ακαδημαϊκή παράδοση και την εξωστρέφεια της Νομικής Σχολής του Keele, η οποία κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων 100 πανεπιστημίων παγκοσμίως ως προς το «International Outlook», σύμφωνα με τα Times Higher Education World University Rankings 2024.



Τετραετές πρόγραμμα με έμφαση στη θεωρία και την πράξη Το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής έχει τετραετή διάρκεια και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή της νομικής γνώσης. Στο πλαίσιο των σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα σύνθεσης, αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως η εικονική δίκη (moot court), που δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες επιχειρηματολογίας, ανάλυσης και εφαρμογής του δικαίου.



Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους για ένα περιβάλλον όπου οι νομικές προκλήσεις ξεπερνούν πλέον τα εθνικά σύνορα.



Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς νομικών επιστημόνων με σύγχρονη γνώση και διεθνή προσανατολισμό, ικανών να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις όπως η ψηφιακή δικαιοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη, η προστασία δεδομένων και οι εξελίξεις στο εμπορικό δίκαιο.



Κλείσιμο «Μια ζωντανή ακαδημαϊκή πραγματικότητα» Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, χαρακτήρισε την πιστοποίηση ως ένα σημαντικό ορόσημο για το νέο ακαδημαϊκό εγχείρημα. «Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε.



Με την επίσημη άδεια ανά χείρας, δεν μιλάμε πλέον για ένα σχέδιο, αλλά για μια ζωντανή ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε μια νέα γενιά ταλαντούχων νέων και να τους προσφέρουμε νομική εκπαίδευση που συνδυάζει την ελληνική νομική παράδοση με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική. Διαμορφώνουμε τους νομικούς επιστήμονες που θα ηγηθούν αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.



Σύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα θα στεγαστεί στις νέες εγκαταστάσεις του ιδρύματος στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους 33. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίζουν ένα σύγχρονο μοντέλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης (moot court), πλήρως εξοπλισμένες βιβλιοθήκες και ειδικά διαμορφωμένα σπουδαστήρια.



Οι υποδομές αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την έρευνα, τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.



Το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα, το πρώτο παράρτημα δημόσιου βρετανικού πανεπιστημίου που έλαβε άδεια λειτουργίας ως Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα το 2025, ανακοίνωσε την επίσημη πιστοποίηση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στη Νομική από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).Η έγκριση από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή αποτελεί, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο, την επισφράγιση μιας πολυετούς και συστηματικής προετοιμασίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την έναρξη ενός σύγχρονου προγράμματος νομικών σπουδών που συνδυάζει την ελληνική νομική παράδοση με τις διεθνείς εξελίξεις στον χώρο του δικαίου Το νέο πρόγραμμα προσφέρει ολοκληρωμένη εκπαίδευση στους βασικούς κλάδους του ελληνικού δικαίου —ιδιωτικό, δημόσιο και ποινικό δίκαιο— ενώ παράλληλα ενσωματώνει στοιχεία από το ευρωπαϊκό, το διεθνές και το αγγλικό δίκαιο.Με αυτόν τον τρόπο, οι φοιτητές θα αποκτούν μια ευρύτερη νομική αντίληψη, ικανή να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός ολοένα και πιο διασυνδεδεμένου νομικού περιβάλλοντος.Η Ελλάδα υποδέχεται πλέον ένα πρόγραμμα σπουδών που, όπως επισημαίνεται από το Πανεπιστήμιο Keele, βασίζεται στην ακαδημαϊκή παράδοση και την εξωστρέφεια της Νομικής Σχολής του Keele, η οποία κατατάσσεται σταθερά μεταξύ των κορυφαίων 100 πανεπιστημίων παγκοσμίως ως προς το «International Outlook», σύμφωνα με τα Times Higher Education World University Rankings 2024.Το προπτυχιακό πρόγραμμα Νομικής έχει τετραετή διάρκεια και έχει σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζει τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή της νομικής γνώσης. Στο πλαίσιο των σπουδών περιλαμβάνονται μαθήματα σύνθεσης, αλλά και καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές, όπως η εικονική δίκη (moot court), που δίνουν στους φοιτητές τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες επιχειρηματολογίας, ανάλυσης και εφαρμογής του δικαίου.Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προετοιμάζοντας τους αποφοίτους για ένα περιβάλλον όπου οι νομικές προκλήσεις ξεπερνούν πλέον τα εθνικά σύνορα.Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία μιας νέας γενιάς νομικών επιστημόνων με σύγχρονη γνώση και διεθνή προσανατολισμό, ικανών να ανταποκριθούν σε νέες προκλήσεις όπως η ψηφιακή δικαιοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη, η προστασία δεδομένων και οι εξελίξεις στο εμπορικό δίκαιο.Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα, Ομότιμος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, χαρακτήρισε την πιστοποίηση ως ένα σημαντικό ορόσημο για το νέο ακαδημαϊκό εγχείρημα. «Αυτή είναι η στιγμή που περιμέναμε.Με την επίσημη άδεια ανά χείρας, δεν μιλάμε πλέον για ένα σχέδιο, αλλά για μια ζωντανή ακαδημαϊκή πραγματικότητα. Είμαστε πανέτοιμοι να υποδεχτούμε μια νέα γενιά ταλαντούχων νέων και να τους προσφέρουμε νομική εκπαίδευση που συνδυάζει την ελληνική νομική παράδοση με την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική. Διαμορφώνουμε τους νομικούς επιστήμονες που θα ηγηθούν αύριο», δήλωσε χαρακτηριστικά.Η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα θα στεγαστεί στις νέες εγκαταστάσεις του ιδρύματος στην Αθήνα, στην οδό Ιπποκράτους 33. Οι χώροι έχουν σχεδιαστεί με στόχο να υποστηρίζουν ένα σύγχρονο μοντέλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης (moot court), πλήρως εξοπλισμένες βιβλιοθήκες και ειδικά διαμορφωμένα σπουδαστήρια.Οι υποδομές αυτές αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την έρευνα, τη συνεργασία, την καινοτομία και την ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων.

Νέο διεπιστημονικό πρόγραμμα στη Διερευνητική Εγκληματολογία Στο πλαίσιο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Keele στην Ελλάδα εντάσσεται επίσης το μοναδικό στο είδος του στην Ελλάδα διεπιστημονικό προπτυχιακό πρόγραμμα στη Διερευνητική Εγκληματολογία.



Το πρόγραμμα, το οποίο συνδέει τη νομική επιστήμη με τις σύγχρονες μεθόδους εγκληματολογικής έρευνας, έχει επικεφαλής τη Δρ. Πηνελόπη Μηνιάτη, Βιολόγο – Δικανική Γενετίστρια και Επίτιμη Διευθύντρια της Εγκληματολογικής Υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας.



Με την πιστοποίηση του προγράμματος Νομικής, το Πανεπιστήμιο Keele στην Ελλάδα εισέρχεται πλέον σε μια νέα φάση λειτουργίας, φιλοδοξώντας να αποτελέσει έναν νέο πυλώνα ανώτατης εκπαίδευσης στον χώρο των νομικών σπουδών, με έμφαση στην ακαδημαϊκή ποιότητα, τη διεθνή σύνδεση και την προετοιμασία των αυριανών επαγγελματιών του δικαίου.