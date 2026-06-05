Επίδειξη τέλος: Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα luxury brands και στρέφονται στις εμπειρίες
Επίδειξη τέλος: Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα luxury brands και στρέφονται στις εμπειρίες
Η άνοδος των τιμών, η αλλαγή στις καταναλωτικές προτεραιότητες και η στροφή των νεότερων γενιών προς την αυθεντικότητα αναδιαμορφώνουν τη σχέση των καταναλωτών με τη βιομηχανία της πολυτέλειας
Η βιομηχανία της πολυτέλειας έχει μάθει να μετρά την επιτυχία της σε πωλήσεις, χρηματιστηριακές τιμές και λίστες αναμονής. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια το οικοδόμημα φαίνεται να δέχεται πιέσεις. Τα στοιχεία που προέρχονται από την ετήσια μελέτη για την παγκόσμια αγορά πολυτελείας που εκπονεί η συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company σε συνεργασία με το ιταλικό ίδρυμα πολυτελών αγαθών Fondazione Altagamma, είναι ανησυχητικά.
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