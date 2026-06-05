Επίδειξη τέλος: Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα luxury brands και στρέφονται στις εμπειρίες
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδειξη τέλος: Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα luxury brands και στρέφονται στις εμπειρίες

Η άνοδος των τιμών, η αλλαγή στις καταναλωτικές προτεραιότητες και η στροφή των νεότερων γενιών προς την αυθεντικότητα αναδιαμορφώνουν τη σχέση των καταναλωτών με τη βιομηχανία της πολυτέλειας

Επίδειξη τέλος: Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα luxury brands και στρέφονται στις εμπειρίες
Η βιομηχανία της πολυτέλειας έχει μάθει να μετρά την επιτυχία της σε πωλήσεις, χρηματιστηριακές τιμές και λίστες αναμονής. Ωστόσο, τα τελευταία δύο χρόνια το οικοδόμημα φαίνεται να δέχεται πιέσεις. Τα στοιχεία που προέρχονται από την ετήσια μελέτη για την παγκόσμια αγορά πολυτελείας που εκπονεί η συμβουλευτική εταιρεία Bain & Company σε συνεργασία με το ιταλικό ίδρυμα πολυτελών αγαθών Fondazione Altagamma, είναι ανησυχητικά.


Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης