Επίδειξη τέλος: Οι καταναλωτές εγκαταλείπουν τα luxury brands και στρέφονται στις εμπειρίες

Η άνοδος των τιμών, η αλλαγή στις καταναλωτικές προτεραιότητες και η στροφή των νεότερων γενιών προς την αυθεντικότητα αναδιαμορφώνουν τη σχέση των καταναλωτών με τη βιομηχανία της πολυτέλειας