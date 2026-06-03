Η βραδιά του 1,1 δισεκατομμυρίου που έγραψε ιστορία για τον οίκο Christie’s

Μια δημοπρασία που επανακαθόρισε τα όρια της παγκόσμιας αγοράς τέχνης και μετατράπηκε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην 259 ετών ιστορία του Christie’s