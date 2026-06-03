Η βραδιά του 1,1 δισεκατομμυρίου που έγραψε ιστορία για τον οίκο Christie’s
Η βραδιά του 1,1 δισεκατομμυρίου που έγραψε ιστορία για τον οίκο Christie’s
Μια δημοπρασία που επανακαθόρισε τα όρια της παγκόσμιας αγοράς τέχνης και μετατράπηκε σε μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην 259 ετών ιστορία του Christie’s
Στον κόσμο της παγκόσμιας αγοράς τέχνης, εκεί όπου οι βαρύτιμες καλλιτεχνικές υπογραφές συναντούν το prestige, τις επενδύσεις δισεκατομμυρίων και το πάθος των συλλεκτών, το όνομα Christie’s εξακολουθεί να θεωρείται το απόλυτο σημείο αναφοράς. Ο ιστορικός οίκος δημοπρασιών, εδώ και 259 χρόνια αποτελεί συνώνυμο κύρους και αξιοπιστίας διαχειριζόμενος αριστουργήματα ανυπολόγιστης αξίας και μερικές από τις ιστορικότερες δημοπρασίες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Ωστόσο ακόμη και για έναν οίκο αυτού του βεληνεκούς, η βραδιά της 18ης Μαΐου στη Νέα Υόρκη αποδείχθηκε πρωτοφανής:
Μέσα σε λιγότερες από τρεις ώρες, ο Christie’s κατέγραψε πωλήσεις άνω του 1,1 δισ. δολαρίων, σπάζοντας ιστορικά ρεκόρ και μετατρέποντας τη συγκεκριμένη δημοπρασία σ΄ ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του διεθνούς art market
Η ατμόσφαιρα στα κεντρικά του οίκου Christie’s στο Rockefeller Center, θύμιζε περισσότερο σκηνικό κινηματογραφικής υπερπαραγωγής παρά μια συνηθισμένη δημοπρασία έργων τέχνης. Συλλέκτες, σύμβουλοι τέχνης, εκπρόσωποι μεγάλων galleries και δισεκατομμυριούχοι αγοραστές από κάθε γωνιά του πλανήτη παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα μια βραδιά, που έμελλε να εξελιχθεί σε επίδειξη δύναμης της κορυφής της παγκόσμιας αγοράς τέχνης. Οι τηλεφωνικές γραμμές πήραν φωτιά ήδη από την έναρξη και καθώς οι προσφορές ανέβαιναν σχεδόν μηχανικά ανά ένα εκατομμύριο δολάρια, η ένταση στην κατάμεστη αίθουσα κορυφωνόταν λεπτό προς λεπτό.
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Μέσα σε λιγότερες από τρεις ώρες, ο Christie’s κατέγραψε πωλήσεις άνω του 1,1 δισ. δολαρίων, σπάζοντας ιστορικά ρεκόρ και μετατρέποντας τη συγκεκριμένη δημοπρασία σ΄ ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του διεθνούς art market
Η ατμόσφαιρα στα κεντρικά του οίκου Christie’s στο Rockefeller Center, θύμιζε περισσότερο σκηνικό κινηματογραφικής υπερπαραγωγής παρά μια συνηθισμένη δημοπρασία έργων τέχνης. Συλλέκτες, σύμβουλοι τέχνης, εκπρόσωποι μεγάλων galleries και δισεκατομμυριούχοι αγοραστές από κάθε γωνιά του πλανήτη παρακολουθούσαν με κομμένη την ανάσα μια βραδιά, που έμελλε να εξελιχθεί σε επίδειξη δύναμης της κορυφής της παγκόσμιας αγοράς τέχνης. Οι τηλεφωνικές γραμμές πήραν φωτιά ήδη από την έναρξη και καθώς οι προσφορές ανέβαιναν σχεδόν μηχανικά ανά ένα εκατομμύριο δολάρια, η ένταση στην κατάμεστη αίθουσα κορυφωνόταν λεπτό προς λεπτό.
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