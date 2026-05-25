Στις ράγες το νέο «φοιτητικό» ΣΔΙΤ των 116 εκατ. στη Θεσσαλία στην πρώην Βαμβακουργία Βόλου – Πήρε ΦΕΚ
Εκδόθηκε το ΠΔ που εγκρίνει το έργο - Στόχος η δημιουργία ενός ανοικτού πανεπιστημιακού συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές/ερευνητικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς χώρους, πολιτιστικές υποδομές, καθώς και χώρους πρασίνου
Ένα έργο που προωθείται ουσιαστικά ήδη από τις αρχές αυτής της δεκαετίας προχωρά τώρα στο επόμενο βήμα με την κρίσιμη -και πολυαναμενόμενη από τους φορείς- έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος.
Eιδικότερα, με το σχετικό ΦΕΚ της 22ης Μαίου εγκρίνεται το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Ε.Π.Σ.) στο ακίνητο της πρώην Βαμβακουργίας Βόλου, εκεί όπου πρόκειται να δημιουργηθεί το μεγάλο έργο Σύμπραξης Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) των φοιτητικών εστιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας προϋπολογισμού 116 εκατ. ευρώ με προσωρινό ανάδοχο τον όμιλο AKTOR.
Πρόκειται για το ακίνητο της πρώην Βαμβακουργίας που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Νέας Ιωνίας του δήμου Βόλου, συνολικής επιφάνειας 88,4 στρεμμάτων στο οποίο καθορίζονται η α) Ζώνη 1 και η β) Ζώνη 2, η οποία διαιρείται στις Υποζώνες 2Α και 2Β, εντός των οποίων καθορίζονται οι επιμέρους περιοχές δόμησης. Στο πλαίσιο του έργου, ο ανάδοχος θα αναλάβει τη μελέτη, την κατασκευή και τη χρηματοδότηση, καθώς και τη συντήρηση και λειτουργία για 30 χρόνια, με στόχο να εξασφαλιστεί έτσι υψηλού επιπέδου υπηρεσίες για τους φοιτητές του πανεπιστημίου και προσφέροντας λύση στην έλλειψη φοιτητικών εστιών στην πόλη του Βόλου.
