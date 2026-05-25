Στις ράγες το νέο «φοιτητικό» ΣΔΙΤ των 116 εκατ. στη Θεσσαλία στην πρώην Βαμβακουργία Βόλου – Πήρε ΦΕΚ

Εκδόθηκε το ΠΔ που εγκρίνει το έργο - Στόχος η δημιουργία ενός ανοικτού πανεπιστημιακού συγκροτήματος που θα περιλαμβάνει φοιτητικές εστίες, εκπαιδευτικές/ερευνητικές εγκαταστάσεις, αθλητικούς χώρους, πολιτιστικές υποδομές, καθώς και χώρους πρασίνου