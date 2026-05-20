Το «πούλμαν» Καραμανλή-Αλέξη, τι λένε στον Ιβάν για την πρόεδρο Μαρία, η νευρική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ και ο νόμος-φρένο για τα φαρμακεία
Το «πούλμαν» Καραμανλή-Αλέξη, τι λένε στον Ιβάν για την πρόεδρο Μαρία, η νευρική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ και ο νόμος-φρένο για τα φαρμακεία
Χαίρετε, ξεκινάω όχι με τα της προέδρου Μαρίας που ζεσταίνει τις μηχανές (για Lada το κόβω…) για την Πέμπτη, αλλά με μία ξαφνική μαχαιριά που έπεσε από το Καραμανλικό μπλοκ στον πρόεδρό μας Αλέξη
Το δείλι της ερχόμενης Τρίτης 26 Μαΐου αποφάσισε ο ηγέτης της «Επανίδρυσης του Κράτους» (όπως μας θύμισε και στο Συνέδριο ο Νίκος ο Δένδιας), ο ΚΚΡ (Κώστας Καραμανλής-Ραφήνας) να μιλήσει σε εκδήλωση για ένα βιβλίο του Αρβανιτόπουλου και του Φίλη. Δηλαδή, περίπου την ίδια ώρα που ο λαοπρόβλητος «μία φορά στα 100 χρόνια» ηγέτης Αλέξης θα αναγγείλει στο Θησείο το νέο κόμμα. Τέτοια ασέβεια και απρέπεια ταυτοχρόνως δεν έχω ματαδεί. Δηλαδή, πού θα πάει το γνωστό παρεάκι, η «Συνιστώσα Ραφήνας», στον πρόεδρο Κώστα ή στον μελλοντικό πρωθυπουργό της «Δεύτερης Φοράς Αριστερά αλλά και λίγο Δεξιά, Μία από Όλα»; Χάθηκαν οι ώρες, οι μέρες, οι νύχτες και οι ταβέρνες; Τέλος πάντων, λάθη γίνονται, ας το αναβάλουν έστω και τώρα γιατί σπέρνουν διχόνοια. Τώρα βέβαια ένας παρατηρητικός μου είπε ότι στο πάνελ του βιβλίου μετέχει και ο Καλπαδάκης, ο οποίος όπως είναι γνωστό είναι και μέλος του ιδρύματος Τσίπρα. Λέτε να μεταφερθούν με πούλμαν από τη μια εκδήλωση στην άλλη;
Κόκκινη Μαρία και Ιβάν
-Στο μεταξύ, έχουμε γίνει σούσουροοοο, μας πήρανε χαμπάαααριιι… που λέει και η Ανδρομάχη με τα ρώσικα «κονέ» της προέδρου Μαρίας σε βαθμό που έμαθα από καλή πηγή ότι ενοχλήθηκε και ο Ιβάν (Σαββίδης). Σου λέει έχουμε τώρα τις μαύρες μας με τον ΠΑΟΚ, θα μας χρεώσουν λόγω Αυγερινού και το κόκκινο Μαράκι, άντε τρέχα-γύρευε. Αρμοδίως λοιπόν διευκρινίζεται από «πηγή Ιβάν» ότι «εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το πολιτικό εγχείρημα, ο ανταποκριτής Αυγερινός έχει φύγει από το Open, καλή τύχη, αλλά δεν εμπλεκόμεθα». Ρώτησα και μία άλλη πηγή στη Θεσσαλονίκη τι «δουλειά κάνει» αυτή η κοινή εταιρεία της Καρυστιανού με τον Μωυσιάδη και μου απάντησαν ότι έχει στην ιδιοκτησία της ένα ακίνητο. Δεν γνωρίζω την ορθότητα της πληροφορίας, αλλά κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η ύπαρξη της εταιρείας αφού το αντικείμενό της είναι πολύ μικρό. Ούτε και έχει κάτι σκανδαλώδες, αλλά όταν ένα πρόσωπο κατεβαίνει στην πολιτική έτσι γίνεται στην αρχή, όλοι ψάχνουν να βρουν το backround του. Ας τα απαντήσει αυτά σιγά σιγά η πρόεδρος, όλοι μπήκαν στη βάσανο της πολιτικής με δυσκολίες.
Η Μαρία οργανώνεται
-Μου λένε ότι η εκδήλωση της Πέμπτης στην πλατεία Αριστοτέλους, αν το επιτρέψει και ο καιρός, θα είναι αρκετά φαντεζί, ενώ ήδη έχει αρχίσει και οργανώνεται και το επικοινωνιακό της επιτελείο. Με συντονιστή τον Θανάση Αυγερινό και μια ομάδα εθελοντών οργανώνεται ένα γραφείο Τύπου και ένα γκρουπ για την ενημέρωση δημοσιογράφων επί της δραστηριότητας της προέδρου. Εκεί ήρθε χθες για παράδειγμα η είδηση για τη μήνυση στον Καραχάλιο.
Τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ με τις συνεργασίες
-Μπορεί το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πήρε την απόφαση να μη συνεργαστεί επ' ουδενί με τη ΝΔ, αλλά όσο περνά ο καιρός όλο και κάτι καινούργιο προκύπτει. Αίφνης η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία». Προσέξτε, μέχρι τις εκλογές λέει η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Μετά; Μετά «οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση». Λογικό, αλλά αφήνει ένα παράθυρο. Από την άλλη, ο Παύλος Γερουλάνος είπε στο protothema ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις κάλπες (λέμε τώρα) αλλάζουν όλα και πως θα συνεργαστεί με όποιον συμφωνεί με την ατζέντα του, χωρίς να αποκλείσει και τη ΝΔ. «Αν κάποιοι έχουν αγωνία να πάρουν υπουργικές καρέκλες, δεν θα την πληρώσει το ΠΑΣΟΚ» αντιδρούν κάποιοι βουλευτές που εκτιμούν ότι πιο πιθανό θα είναι να υπάρξει μετεκλογικά συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα παρά με τη ΝΔ. Μύλος...
ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση
-Και μετά το διάλειμμα με το ΠΑΣΟΚ, ξαναγυρνάω στον Αλέξη μας ο οποίος έχει προκαλέσει νευρική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ όσο ζυγώνει η ώρα, ούτε μία εβδομάδα δεν έμεινε. Χθες παραιτήθηκε το Ν2 του κόμματος, ο Γραμματέας Στέργιος Καλπάκης γιατί παρά τις προσπάθειες, άκρη δεν έβγαζε με τις προθέσεις του προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου. Ο οποίος πρόεδρος Φάμελλος είπε χθες στο Ertnews ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές σε ένα «μεγάλο, ενωτικό και δυναμικό σχήμα», αλλά έλα που δεν λέει στους υπόλοιπους Συριζαίους ποιο θα είναι το σχήμα αυτό. Θα είναι με τον Βαρουφάκη, τον Γαβριήλ της Αριστεράς, ή τον Ανδρουλάκη; Ουδείς γνωρίζει και για αυτό χτυπιούνται και ο Νικολάκης (αγαπημένος) Παππάς και ο -και τρίτη διαγραφή αντέχω- Πολάκης να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα μπας και δουν προς τα πού θα τραβήξουν. Που προς Τσίπρα θέλουν όλοι να οδεύσουν, αλλά εκεί είναι πιο σκληρό και από prive club το face control. Τώρα κάποιοι πιο πονηρούληδες παραιτούνται εγκαίρως και αυτοβούλως, μήπως και συγκινηθεί ο λαοπρόβλητος ηγέτης και τους περιμαζέψει στο τέλος. Αλλά, ο Οδυσσέας μόνος του έφτασε στην «Ιθάκη», άσε που ο Αλέξης ζεσταίνει στα αποδυτήρια κάτι 40άρηδες.
Ο Αλέξης διαλύει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
-Ο Τσίπρας λοιπόν ανακοινώνει το κόμμα του την Τρίτη 26 Μαΐου, όπως σας είχα ενημερώσει εγκαίρως και δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στους όμορους χώρους. Τις επόμενες ημέρες, ίσως και την Παρασκευή λέγεται, αναμένονται και οι υπόλοιπες παραιτήσεις από τη Νέα Αριστερά (μετά τον Φερχάτ Οζγκιούρ) με αποτέλεσμα να διαλυθεί η Κοινοβουλευτική τους Ομάδα. Η πτέρυγα Χαρίτση (Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος κ.λπ.) οδεύουν προς το κόμμα Τσίπρα και οι εναπομείναντες υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση των συμμαχιών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον σε ανεπίστρεπτη πορεία ενσωμάτωσης επίσης στο νέο κόμμα Τσίπρα. Τον Ιούνιο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Αναζητείται φόρμουλα για τη διατύπωση που θα ισοδυναμεί με αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Όπως μου λένε γνωρίζοντες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρίσει τα οικονομικά του, δεν χρωστά πουθενά πλην των ρυθμισμένων χρεών που έχει τα χρήματα να τα αποπληρώνει. Άρα; «Το 95% των στελεχών και της βάσης μας θέλει να πάμε στον φυσικό μας ηγέτη που έχει δυναμική δεύτερου κόμματος. Και θα πάμε πεντακάθαροι, χωρίς οικονομικά βάρη» λέει κορυφαίο στέλεχος. Τώρα τι θα γίνει με τις παραιτήσεις βουλευτών, που ο Τσίπρας θέτει ως προαπαιτούμενο για την έλευση στο κόμμα του. «Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα» λένε, καθώς υπάρχει και το σαφές πρόβλημα να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα μέχρι να αποφασίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Άρα, προβλέπω σταδιακές παραιτήσεις - εξάλλου είναι και η βουλευτική αποζημίωση που τρέχει...
Δημοσκοπήσεις με τα νέα κόμματα
Κόκκινη Μαρία και Ιβάν
-Στο μεταξύ, έχουμε γίνει σούσουροοοο, μας πήρανε χαμπάαααριιι… που λέει και η Ανδρομάχη με τα ρώσικα «κονέ» της προέδρου Μαρίας σε βαθμό που έμαθα από καλή πηγή ότι ενοχλήθηκε και ο Ιβάν (Σαββίδης). Σου λέει έχουμε τώρα τις μαύρες μας με τον ΠΑΟΚ, θα μας χρεώσουν λόγω Αυγερινού και το κόκκινο Μαράκι, άντε τρέχα-γύρευε. Αρμοδίως λοιπόν διευκρινίζεται από «πηγή Ιβάν» ότι «εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το πολιτικό εγχείρημα, ο ανταποκριτής Αυγερινός έχει φύγει από το Open, καλή τύχη, αλλά δεν εμπλεκόμεθα». Ρώτησα και μία άλλη πηγή στη Θεσσαλονίκη τι «δουλειά κάνει» αυτή η κοινή εταιρεία της Καρυστιανού με τον Μωυσιάδη και μου απάντησαν ότι έχει στην ιδιοκτησία της ένα ακίνητο. Δεν γνωρίζω την ορθότητα της πληροφορίας, αλλά κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η ύπαρξη της εταιρείας αφού το αντικείμενό της είναι πολύ μικρό. Ούτε και έχει κάτι σκανδαλώδες, αλλά όταν ένα πρόσωπο κατεβαίνει στην πολιτική έτσι γίνεται στην αρχή, όλοι ψάχνουν να βρουν το backround του. Ας τα απαντήσει αυτά σιγά σιγά η πρόεδρος, όλοι μπήκαν στη βάσανο της πολιτικής με δυσκολίες.
Η Μαρία οργανώνεται
-Μου λένε ότι η εκδήλωση της Πέμπτης στην πλατεία Αριστοτέλους, αν το επιτρέψει και ο καιρός, θα είναι αρκετά φαντεζί, ενώ ήδη έχει αρχίσει και οργανώνεται και το επικοινωνιακό της επιτελείο. Με συντονιστή τον Θανάση Αυγερινό και μια ομάδα εθελοντών οργανώνεται ένα γραφείο Τύπου και ένα γκρουπ για την ενημέρωση δημοσιογράφων επί της δραστηριότητας της προέδρου. Εκεί ήρθε χθες για παράδειγμα η είδηση για τη μήνυση στον Καραχάλιο.
Τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ με τις συνεργασίες
-Μπορεί το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πήρε την απόφαση να μη συνεργαστεί επ' ουδενί με τη ΝΔ, αλλά όσο περνά ο καιρός όλο και κάτι καινούργιο προκύπτει. Αίφνης η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία». Προσέξτε, μέχρι τις εκλογές λέει η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Μετά; Μετά «οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση». Λογικό, αλλά αφήνει ένα παράθυρο. Από την άλλη, ο Παύλος Γερουλάνος είπε στο protothema ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις κάλπες (λέμε τώρα) αλλάζουν όλα και πως θα συνεργαστεί με όποιον συμφωνεί με την ατζέντα του, χωρίς να αποκλείσει και τη ΝΔ. «Αν κάποιοι έχουν αγωνία να πάρουν υπουργικές καρέκλες, δεν θα την πληρώσει το ΠΑΣΟΚ» αντιδρούν κάποιοι βουλευτές που εκτιμούν ότι πιο πιθανό θα είναι να υπάρξει μετεκλογικά συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα παρά με τη ΝΔ. Μύλος...
ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση
-Και μετά το διάλειμμα με το ΠΑΣΟΚ, ξαναγυρνάω στον Αλέξη μας ο οποίος έχει προκαλέσει νευρική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ όσο ζυγώνει η ώρα, ούτε μία εβδομάδα δεν έμεινε. Χθες παραιτήθηκε το Ν2 του κόμματος, ο Γραμματέας Στέργιος Καλπάκης γιατί παρά τις προσπάθειες, άκρη δεν έβγαζε με τις προθέσεις του προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου. Ο οποίος πρόεδρος Φάμελλος είπε χθες στο Ertnews ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές σε ένα «μεγάλο, ενωτικό και δυναμικό σχήμα», αλλά έλα που δεν λέει στους υπόλοιπους Συριζαίους ποιο θα είναι το σχήμα αυτό. Θα είναι με τον Βαρουφάκη, τον Γαβριήλ της Αριστεράς, ή τον Ανδρουλάκη; Ουδείς γνωρίζει και για αυτό χτυπιούνται και ο Νικολάκης (αγαπημένος) Παππάς και ο -και τρίτη διαγραφή αντέχω- Πολάκης να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα μπας και δουν προς τα πού θα τραβήξουν. Που προς Τσίπρα θέλουν όλοι να οδεύσουν, αλλά εκεί είναι πιο σκληρό και από prive club το face control. Τώρα κάποιοι πιο πονηρούληδες παραιτούνται εγκαίρως και αυτοβούλως, μήπως και συγκινηθεί ο λαοπρόβλητος ηγέτης και τους περιμαζέψει στο τέλος. Αλλά, ο Οδυσσέας μόνος του έφτασε στην «Ιθάκη», άσε που ο Αλέξης ζεσταίνει στα αποδυτήρια κάτι 40άρηδες.
Ο Αλέξης διαλύει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
-Ο Τσίπρας λοιπόν ανακοινώνει το κόμμα του την Τρίτη 26 Μαΐου, όπως σας είχα ενημερώσει εγκαίρως και δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στους όμορους χώρους. Τις επόμενες ημέρες, ίσως και την Παρασκευή λέγεται, αναμένονται και οι υπόλοιπες παραιτήσεις από τη Νέα Αριστερά (μετά τον Φερχάτ Οζγκιούρ) με αποτέλεσμα να διαλυθεί η Κοινοβουλευτική τους Ομάδα. Η πτέρυγα Χαρίτση (Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος κ.λπ.) οδεύουν προς το κόμμα Τσίπρα και οι εναπομείναντες υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση των συμμαχιών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον σε ανεπίστρεπτη πορεία ενσωμάτωσης επίσης στο νέο κόμμα Τσίπρα. Τον Ιούνιο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Αναζητείται φόρμουλα για τη διατύπωση που θα ισοδυναμεί με αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Όπως μου λένε γνωρίζοντες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρίσει τα οικονομικά του, δεν χρωστά πουθενά πλην των ρυθμισμένων χρεών που έχει τα χρήματα να τα αποπληρώνει. Άρα; «Το 95% των στελεχών και της βάσης μας θέλει να πάμε στον φυσικό μας ηγέτη που έχει δυναμική δεύτερου κόμματος. Και θα πάμε πεντακάθαροι, χωρίς οικονομικά βάρη» λέει κορυφαίο στέλεχος. Τώρα τι θα γίνει με τις παραιτήσεις βουλευτών, που ο Τσίπρας θέτει ως προαπαιτούμενο για την έλευση στο κόμμα του. «Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα» λένε, καθώς υπάρχει και το σαφές πρόβλημα να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα μέχρι να αποφασίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Άρα, προβλέπω σταδιακές παραιτήσεις - εξάλλου είναι και η βουλευτική αποζημίωση που τρέχει...
Δημοσκοπήσεις με τα νέα κόμματα
-Μετά του Αγίου Πνεύματος αναμένεται το νέο κύμα των δημοσκοπήσεων, καθώς όλες οι εταιρείες περιμένουν να ανακοινωθούν τα κόμματα της Καρυστιανού και του Τσίπρα, να περάσουν μερικές μέρες, να τα χωνέψει ο κόσμος και στη συνέχεια να ξεκινήσουν οι μετρήσεις. Ενδιαφέρον θα έχουν βεβαίως και τα κατά τόπους στοιχεία, καθώς ο Τσίπρας θεωρητικά πηγαίνει καλύτερα σε αστικά κέντρα και η Καρυστιανού καλύτερα στη Βόρεια Ελλάδα.
Οι νέες υποψηφιότητες
-Το ζέσταμα του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ θα περιλαμβάνει και κάποιες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, έχει κλειδώσει η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου για τα Γρεβενά, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου για την Α’ Θεσσαλονίκης, η συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης Έλενα Σώκου για τον Έβρο.
Από τα μπλε στα κόκκινα
-Πολιτικοί, επιχειρηματίες και γνωστά ονόματα της αγοράς έδωσαν το «παρών» στο Σχηματάρι για τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής PET της Coca-Cola HBC, μιας επένδυσης 10 εκατ. ευρώ που ανεβάζει περαιτέρω τις παραγωγικές δυνατότητες του ομίλου στην Ελλάδα, που συνολικά έχει επενδύσει κεφάλαια ύψους 180 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία. Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, αφού χαιρέτησε εγκάρδια τον Αναστάση Δαυίδ, πρόεδρο του ΔΣ της Coca-Cola HBC, τον Χάρη Δαυίδ και τα διοικητικά στελέχη του Ομίλου, ξεκίνησε την ομιλία του στα… κόκκινα λέγοντας πως «μετά από τρεις ημέρες συνεδρίου όπου όλα ήταν μπλε, χαίρομαι πολύ για τη χρωματική αλλαγή». Στο πολυπληθές ακροατήριο η στήλη εντόπισε, μεταξύ άλλων, τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, την Άννα Διαμαντοπούλου η οποία έχει διατελέσει και μέλος του ΔΣ της εταιρείας, τον Αριστοτέλη Παντελιάδη (MyMarket), Γιάννη Μασούτη («Μασούτης»), Τέλη Θανόπουλο («Θανόπουλος»), Βλάση Γεωργάτο (VG Holding, «Γρηγόρης») κ.ά.
Απόστολος Ταμβακάκης: Αν αλλάξουν οι διοικήσεις των τραπεζών...
-«Οι ελληνικές τράπεζες ανήκουν πλέον σε διεθνείς μετόχους», είπε ο Απόστολος Ταμβακάκης, πρόεδρος και Managing Partner της EOS Capital Partners, μιλώντας σε πάνελ του Κύκλου Ιδεών. Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα τον συλλογισμό του, σημείωσε ότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο κατά πόσο οι τράπεζες χρηματοδοτούν επαρκώς τις επιχειρήσεις - και κυρίως τις μικρομεσαίες. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν πρέπει να κοιτάζουμε τις εικόνες του παρόντος αλλά και του μέλλοντος που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Ο Απ. Ταμβακάκης σημείωσε ότι, εάν στο μέλλον οι διεθνείς μέτοχοι αποφασίσουν να αλλάξουν τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και τοποθετήσουν ξένες διοικήσεις στη θέση τους, τότε το κέντρο λήψης αποφάσεων θα μεταφερθεί ουσιαστικά εκτός Ελλάδας. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ακόμη και μεγάλοι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη χρηματοδότησή τους, καθώς οι αποφάσεις για την παροχή ρευστότητας και αναπτυξιακών έργων θα λαμβάνονται πλέον μακριά από την ελληνική αγορά με βάση ένα γενικότερο διεθνές περιβάλλον.
Το 30% της ελληνικής οικονομίας (700.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά) στο τραπεζικό περιθώριο
-Ένα σημαντικό κομμάτι του παραγωγικού ιστού της χώρας που αντιπροσωπεύει το 30% της ελληνικής οικονομίας, επιχειρήσεις και ιδιώτες βρίσκονται εκτός τραπεζών στα χέρια των servicers δήλωσε ο Γιώργος Ζανιάς, πρόεδρος της Eurobank στον Κύκλο Ιδεών επισημαίνοντας εν τέλει πως αυτό το κομμάτι της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Σε 700.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά που βρέθηκαν στο οικονομικό περιθώριο προσδιόρισε σε άλλο πάνελ της διοργάνωσης ο Μιχάλης Σάλλαs πρόεδρος της Lyktosgroup τον αριθμό τους, επισημαίνοντας πως σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις πολλές από αυτές βρέθηκαν αντιμέτωπες με την τιμωρητική λογική των μνημονίων που, μεταξύ άλλων, φορολόγησαν τα μέχρι τότε αφορολόγητα αποθεματικά τους τα οποία είχαν διακρατήσει στερώντας τους κεφαλαιακούς πόρους και ρευστότητα, στοιχείο που τις οδήγησε σε στραγγαλισμό. Πλέον, όπως είπε ο Μ. Σάλλας, πρόβλημα δεν είναι οι πόροι αλλά ένας ορθολογικός πολυετής σχεδιασμός για τη διάθεσή τους και τη σύνδεση των επενδύσεων στα μεγάλα έργα.
Σειρά παίρνει η Lamda
-Με την ευκαιρία που ο λόγος είναι για τη ΔΕΗ, να προσθέσουμε πως η δημόσια εγγραφή ολοκληρώνεται σήμερα -με απόλυτη επιτυχία, όπως όλα δείχνουν- και η αγορά προετοιμάζεται για τις επόμενες εκδόσεις. Στη σειρά μπαίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα το νέο εταιρικό ομόλογο της Lamda Development, μια έκδοση που εκτιμάται ότι θα έχει μέγεθος 300 εκατ. ευρώ. Η Lamda εμφανίζεται να θέλει να κινηθεί έναν χρόνο νωρίτερα από τη λήξη του 7ετούς ομολόγου που λήγει τον Ιούλιο του 2027 και είχε κουπόνι 3,2% προκειμένου να εξασφαλίσει άνετη πρόσβαση σε ρευστότητα σε μια «ουδέτερη» πολιτικά περίοδο.
Γλίστρησε στα φαρμακεία η Golden Age Capital
-Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν περίπου 12.000 φαρμακεία. Μία από τις πρώτες μνημονιακές «μεταρρυθμίσεις» που επέβαλε η Τρόικα στις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν η απελευθέρωση της ιδιοκτησίας φαρμακείων. Από τότε μέχρι σήμερα, ιδιώτες μη φαρμακοποιοί ή εταιρείες μπορούσαν να κατέχουν έως και το 99,99% ενός φαρμακείου και απλώς να έχουν το όνομα ενός διπλωματούχου φαρμακοποιού στην πινακίδα. Τον τελευταίο καιρό είχαν εμφανιστεί και στην ελληνική αγορά κάποια επενδυτικά funds και συγκεκριμένα το Golden Age Capital του Π. Μαζαράκη που αγόραζαν συστηματικά φαρμακεία με προφανή στόχο τη δημιουργία τοπικών αλυσίδων που θα εκμεταλλεύονταν τις οικονομίες κλίμακος. Το συγκεκριμένο fund εξαγόρασε πλειοψηφικό ποσοστό (71%) στην αλυσίδα φαρμακείων Dr Pharmacy, ενώ στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο ανήκει ήδη σημαντικός αριθμός φαρμακευτικών καταστημάτων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους (με έμφαση στα καλλυντικά και τα συμπληρώματα). Τώρα η κυβέρνηση αποφάσισε και θα περάσει νομοθετική διάταξη ώστε στο εξής η υποχρεωτική συμμετοχή διπλωματούχου φαρμακοποιού στην ιδιοκτησία πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 30%, οπότε το επιχειρηματικό μοντέλο των funds καταρρέει. Η λογική πίσω από την απόφαση είναι ότι το φαρμακείο γειτονιάς δεν είναι ένα απλό κατάστημα, φέρει επιστημονική ευθύνη, εμπλέκεται στο σύστημα δημόσιας υγείας, διαχειρίζεται τη συνταγογράφηση. Χώρες όπως Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο επιβάλλουν ιδιοκτησία φαρμακοποιού κατά πλειοψηφία, άρα το ελληνικό βήμα δεν είναι εκτός ευρωπαϊκής πρακτικής.
Έξι στα έξι και απότομη προσγείωση
-Απόλυτα αναμενόμενη η πτώση της μετοχής της Trastor στο 1 ευρώ όπου πραγματοποιήθηκε η αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατ. ευρώ που έγινε με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Στο ταμπλό μετρά έξι πτωτικές συνεδριάσεις που συνοδεύτηκαν από μεγάλο όγκο συναλλαγών. Από τα 1,34 ευρώ προσγειώθηκε στο 1 ευρώ, τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς φαίνεται πως μέτοχοι προτίμησαν να πουλήσουν υψηλότερα και να τοποθετηθούν εκ νέου στα επίπεδα που έγινε η αύξηση, με την προσφορά να απορροφάται άμεσα. Το στοίχημα, βέβαια, είναι να υπάρξει αντίδραση και να επιβεβαιωθούν και στο ταμπλό οι προσδοκίες της διοίκησης και της Τρ. Πειραιώς που έχει τον μετοχικό έλεγχο.
Νέες αγωγές για τους Πεταλιούς
-Δεν έχει τέλος, όπως φαίνεται, η «ναυμαχία» μεταξύ των μετόχων της εταιρείας «Κτήμα Πεταλιοί», η οποία κατέχει και διαχειρίζεται ένα μέρος του φημισμένου νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών. Και τούτο καθώς ο ένας εκ των μετόχων, ο Μαρής Εμπειρίκος, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, επανήλθε με νέα αγωγή κατά της εταιρείας και ουσιαστικά κατά της άλλης πλευράς των μετόχων, δηλαδή της -εφοπλιστικής επίσης- οικογένειας Καρνέση, η οποία έχει και τη διοίκησή της τα τελευταία χρόνια. Ο Μ. Εμπειρίκος έχει ασκήσει κι άλλες αγωγές κατά το παρελθόν με ουσιαστικό αντικείμενο να αναγνωριστούν τα μετοχικά του δικαιώματα που, κατά την άποψή του, έχουν υπονομευτεί από τη διοίκηση της «Κτήμα Πεταλιοί». Με τη νέα αγωγή του, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 12 Μαΐου 2026, αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή στο σύνολό της, να «αναγνωριστεί η ακυρότητα άλλως ακυρωσία της από 31-08-2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης εναγόμενης εταιρείας, άλλως να ακυρωθεί η εν λόγω απόφαση», καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του. Έχει μέλλον αυτή η ιστορία…
Ο υιός Δάβαρης και η Αντίπαρος
-«Terranova Antiparos» είναι η επωνυμία της εταιρείας που ίδρυσε στις 18 Μαΐου ο Γιώργος Δάβαρης, γιος του γνωστού επιχειρηματία στον χώρο του αυτοκινήτου Πάνου Δάβαρη και της Ρίτσας Συγγελίδη. Μπορεί ο Πάνος Δάβαρης να έγραψε «χρυσές διαδρομές» στην αγορά αυτοκινήτου με τα κορεατικά Hyundai και Κia, αλλά από την περίοδο που η Ελλάδα μπήκε στην περιπέτεια της οικονομικής κρίσης ξεκίνησε η μεγάλη κατηφόρα… Ο ίδιος είχε κάνει σημαντικές επενδύσεις και στο real estate, αλλά και σε τουριστική μονάδα στην Αράχωβα. Στο πλαίσιο μιας δύσκολης διαδικασίας διάσωσης, μεταβιβάστηκαν προς τις τράπεζες εταιρικά και προσωπικά ακίνητα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Ρόδο, Αράχωβα, Κύθνο κ.ά., ενώ αργότερα κάποια ακόμη βγήκαν στο σφυρί. Ο υιός Δάβαρης, πάντως, επιχειρεί τώρα ένα… comeback στο real estate και μάλιστα στη ραγδαία ανερχόμενη Αντίπαρο, που συγκεντρώνει από celebrities του Χόλιγουντ μέχρι τον Ομπάμα. Η «Terranova Antiparos», που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό, έχει σκοπό την ανέγερση και ανακαίνιση κτηρίων που προορίζονται για κατοικία ή άλλες χρήσεις, τις υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών και την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί σε ένα 1.070.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, που διαιρείται σε 10.700 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Τώρα, αυτό το κεφάλαιο έχει προκύψει με την καταβολή από τον ίδιο 250.000 ευρώ σε μετρητά και παράλληλα με την εισφορά σε είδος ενός αγροτεμαχίου, έκτασης 5.451,46 τ.μ., αρτίου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση «Σωρός Πεταλίδα» της Δημοτικής Ενότητας Αντιπάρου, «με την εν ισχύ υπ’ αριθμόν 1712689/12-12-2025 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης Πάρου». Το οικόπεδο αυτό αποτιμήθηκε σε 820.000 ευρώ, ενώ είχε περιέλθει στον Γιώργο Δάβαρη, αρχικά, το 2009, κατά ψιλή κυριότητα με γονική παροχή από τη μητέρα του, η οποία αργότερα (το 2018) παραιτήθηκε και από το δικαίωμα επικαρπίας.
Νέα εταιρεία με «σφραγίδα» Εμφιετζόγλου
-Μια νέα εταιρεία συστάθηκε χθες Τρίτη 19 Μαΐου η οποία σχετίζεται με την οικογένεια Εμφιετζόγλου. Πρόκειται για την «Build Smart House Development Ι.Κ.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «B.S.H DEV») που εδρεύει στο Μαρούσι στο τέρμα της οδού Φοινίκων, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το γνωστό και… πολύπαθο (λόγω διαδοχικών πλειστηριασμών) κτήμα της οικογένειας Εμφιετζόγλου. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών συμβουλών, οικονομοτεχνικών μελετών, μεσιτείας, η κατασκευή οικιστικών και βιομηχανικών κτηρίων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και σε αυτό έχουν συμβάλει η Ελένη Εμφιετζόγλου (σύζυγος του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου), με 10.000 ευρώ (ποσοστό 50%), ο Ηλίας Σαμούτ με 5.000 ευρώ (25%) και η εταιρεία Raffaello Development με 5.000 ευρώ (25%). Η διοίκηση της εταιρείας ανατέθηκε στον κ. Ηλία Σαμούτ.
Στο Club 100 ο Κούστας
-Η Danaos Corporation περνά σε σαφώς ανώτερη κατηγορία μεγέθους, με τον Ιωάννη Κούστα να οδηγεί την εταιρεία στο «κλειστό club» των στόλων άνω των 100 πλοίων. Σε pro forma βάση, ο στόλος διαμορφώνεται πλέον σε 104 containerships και 15 πλοία capesize και newcastlemax, επιβεβαιώνοντας μια στρατηγική κλιμάκωσης με μετρημένο ρίσκο. Το στοιχείο που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά η ποιότητα των εσόδων. Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαιοποιημένων ναυλώσεων ύψους 4,1 δισ. δολαρίων, η Danaos συνεχίζει να στηρίζεται σε μακροχρόνιες συμφωνίες, περιορίζοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις της spot αγοράς. Οι νέες παραγγελίες, τέσσερα newcastlemaxes για το 2028 και δύο containerships 5.000 TEU για το 2027, ήδη καλυμμένα με τριετή ναυλοσύμφωνα, ενισχύουν αυτή τη γραμμή. Στο παρασκήνιο, η στρατηγική είναι πιο ξεκάθαρη. Η Danaos τοποθετείται στον επόμενο κύκλο, καθώς η επέκταση του στόλου, η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και η έμφαση στα κλειδωμένα έσοδα δείχνουν ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στη διατηρησιμότητα και όχι στην επιθετική έκθεση.
Στο στρατηγείο του Τσάκου
-Η επίσκεψη, χθες, του ειδικού απεσταλμένου του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, Joshua Volz, στα κεντρικά του Tsakos Group στην Αθήνα, επιβεβαίωσε κάτι που στους ναυτιλιακούς κύκλους θεωρείται ήδη δεδομένο: Ότι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι δεν λειτουργούν πλέον μόνον ως εμπορικοί παίκτες της θάλασσας, αλλά και ως κρίσιμοι κόμβοι στο νέο ενεργειακό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Η παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου στην αίθουσα διαχείρισης στόλου, ανάμεσα σε real-time δεδομένα για δεκάδες πλοία και διεθνείς διαδρομές, είχε και έναν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς εκτός από θεσμική επίσκεψη γνωριμίας ήταν και μια έμμεση αναγνώριση ότι η ναυτιλία και ειδικά η ελληνική, έχει μετατραπεί σε εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας. Η ξενάγηση έγινε από τον Νίκο και τον Παναγιώτη Τσάκο, με την παρουσία και του ναυάρχου ε.α. Π.Ν. επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας, Στέλιου Κωστάλα, σε ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με briefing στρατηγικής υποδομής παρά με εταιρική επίσκεψη. Οι εικόνες από την «καρδιά» ενός στόλου 120 πλοίων λειτουργούν και ως υπενθύμιση ότι η ναυτιλιακή ισχύς δεν αποτυπώνεται μόνο σε χωρητικότητα και ναύλους, αλλά και σε τεχνολογική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε παραπολιτικό επίπεδο, η επίσκεψη καταδεικνύει την εντεινόμενη σύζευξη ναυτιλίας και ενεργειακής διπλωματίας. Και τα ελληνικά ναυτιλιακά σχήματα φαίνεται πως βρίσκονται ολοένα και πιο συχνά στο τραπέζι όπου χαράσσονται οι νέοι ενεργειακοί χάρτες ακόμη κι αν δεν κάθονται πάντα επισήμως σε αυτό.
Τα κυβερνητικά σχέδια για το λιμάνι της Ελευσίνας
-Η πρόσφατη αναφορά του υπουργού Ναυτιλίας Β. Κικίλια, στη δημοπράτηση του λιμανιού της Ελευσίνας από το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσεται σε μια ευρύτερη αφήγηση αξιοποίησης των λιμενικών υποδομών ως μοχλού ανάπτυξης και περιφερειακής αναζωογόνησης. Η τοποθέτηση ότι «εκεί αξίζει να υπάρχει λιμάνι και μαρίνα» και ότι οι κάτοικοι θα δουν αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, αποτυπώνει τη βασική κυβερνητική προσέγγιση: μετατροπή των λιμανιών από αμιγώς βιομηχανικές ή μεταφορικές υποδομές σε πολυλειτουργικούς κόμβους με τουριστικό και επενδυτικό αποτύπωμα. Στην περίπτωση της Ελευσίνας, η συζήτηση έχει και ισχυρή συμβολική διάσταση. Πρόκειται για μια περιοχή με βαριά βιομηχανική κληρονομιά και έντονο περιβαλλοντικό φορτίο, όπου η έννοια της «ανάπτυξης μέσω λιμανιού και μαρίνας» δεν είναι ουδέτερη, αλλά συνδέεται με το κρίσιμο ερώτημα της μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Το στοίχημα, επομένως, δεν είναι μόνο επενδυτικό, αλλά και κοινωνικό και χωροταξικό: πώς θα ισορροπήσει η οικονομική δραστηριότητα με την ανάγκη αποκατάστασης του περιβάλλοντος και αναβάθμισης του αστικού ιστού. Η αναφορά στον διεθνή διαγωνισμό και στη συμμετοχή αμερικανικών επενδυτικών συμφερόντων εντάσσεται στο ευρύτερο γεωοικονομικό αφήγημα προσέλκυσης κεφαλαίων και ενίσχυσης της θέσης της χώρας ως επενδυτικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, τέτοιες επισημάνσεις συχνά λειτουργούν περισσότερο ως πολιτικό σήμα παρά ως συγκεκριμένο επενδυτικό δεδομένο, καθώς η τελική έκβαση κάθε διαγωνισμού κρίνεται από όρους αγοράς, αποδόσεων και ρυθμιστικού πλαισίου. Σε πολιτικό επίπεδο, το διακύβευμα παραμένει διπλό. Aπό τη μία, η ανάγκη αξιοποίησης δημόσιων υποδομών που επί χρόνια παρέμεναν υποαξιοποιημένες και από την άλλη, η διασφάλιση ότι η ανάπτυξη δεν θα μετατραπεί σε αποσπασματική «real estate λογική», αλλά θα ενσωματώνει ουσιαστικό όφελος για την τοπική κοινωνία και τις παραγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα.
Οι «σιωπηλές» πιέσεις στη φορτηγό ναυτιλία πίσω από την ομιλία του Γιάννη Ξυλά
-Πίσω από τη διπλωματική γλώσσα της ομιλίας του πρόεδρου της Intercargo-Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Φορτηγών Πλοίων, Γιάννη Ξυλά στη Σιγκαπούρη, αποτυπώνεται μια ολοένα και πιο πιεστική πραγματικότητα για τη φορτηγό ναυτιλία. Οι Έλληνες κυριαρχούν στα φορτηγά πλοία, ενώ αυτή τη χρονική περίοδο ναυπηγούν 168. Η αναφορά σε «ρεαλιστικές λύσεις» στην απανθρακοποίηση μεταφράζεται σε σαφή ανησυχία για κανονισμούς που προηγούνται της τεχνολογίας και αυξάνουν το κόστος χωρίς άμεσες εναλλακτικές. Την ίδια στιγμή, οι ναυλωτές ανεβάζουν τον πήχη μέσω αυστηρότερων standards και εργαλείων αξιολόγησης, λειτουργώντας ουσιαστικά ως άτυποι ρυθμιστές της αγοράς. Παράλληλα, οι χρηματοδότες εντείνουν την πίεση μέσω ESG κριτηρίων, καθιστώντας τη χρηματοδότηση πιο επιλεκτική και ακριβή. Το αποτέλεσμα είναι ένα τριπλό «μέτωπο» για τους πλοιοκτήτες: κανονιστικό, εμπορικό και χρηματοοικονομικό. Η επισήμανση ότι τα bulk carriers λειτουργούν χωρίς σταθερά δρομολόγια δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά έμμεση προειδοποίηση: οι οριζόντιες πολιτικές δύσκολα εφαρμόζονται σε έναν κλάδο που βασίζεται στην ευελιξία. Σε αυτό το περιβάλλον, το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο η συμμόρφωση, αλλά η βιωσιμότητα του ίδιου του επιχειρηματικού μοντέλου της φορτηγού ναυτιλίας.
Η Κέκροψ… στο τραμπολίνο
-Η μετοχή της ΚΕΚΡΟΨ ανεβοκατεβαίνει σαν τραμπολίνο και η κεφαλαιοποίηση έχει ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ. Χθες κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο +9,63% και σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το +12,6%, με τη μετοχή πάνω από τα 2 ευρώ. Πριν από λίγες ημέρες η ΚΕΚΡΟΨ ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 2,08 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων 903 χιλ. ευρώ. Επομένως, κινητήριος δύναμη της ανόδου δεν είναι τα μεγέθη, αλλά οι προσδοκίες. Από τη διοίκηση της εταιρείας μοναδική αναπτυξιακή προσδοκία διαγράφεται στην αξιοποίηση των ακινήτων του Λαυρίου, Στο άλλο, το μεγάλο θέμα, η προσφυγή της ΚΕΚΡΟΨ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκταση του «Λατομείου» έχει ήδη γίνει δεκτή για ουσιαστική εξέταση. Δεν είναι δικαίωση, είναι δεκτή για εξέταση κάτι που επιτυγχάνεται μόλις σε 1 στις 5 υποθέσεις. Η εκκρεμοδικία αφορά τα 242 στρέμματα στο Παλαιό Ψυχικό που ο Άρειος Πάγος το 2022 κατακύρωσε στο Ελληνικό Δημόσιο, μια απόφαση που η εταιρεία θεώρησε «σεβαστή αλλά υπέρμετρα άδικη». Το free float της Κέκροψ ανέρχεται σε 21,52%. Τα 2 τελευταία χρόνια, η εταιρεία αποπλήρωσε δανειακές υποχρεώσεις 5,6 εκατ. ευρώ συνολικά προς τις τράπεζες αλλά προς τους δύο βασικούς μετόχους της. Άρα, μπήκε στο 2026 χωρίς τραπεζικό δανεισμό και με θετική ταμειακή θέση. Κέρδη δεν υπάρχουν, στον ισολογισμό όμως υπάρχει πλέον ελευθερία κινήσεων. Μέσα στο 2024, η εταιρεία πέτυχε επανένταξη στο σχέδιο πόλης του οικοπέδου στο ΟΤ 145, θετική δικαστική έκβαση για το ΟΤ 161, ενώ βρίσκεται σε φάση άρσης απαλλοτρίωσης επιπλέον ακινήτων 9 στρεμμάτων. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κλασική διαδρομή της μετοχής. Κάθε φορά που πλησιάζει δικάσιμος ή διαρρέει πληροφορία για το «Λατομείο», η τιμή ανεβαίνει. Κάθε φορά που οι δικαστικές εξελίξεις δεν είναι θετικές (όπως και συνεχώς συμβαίνει) η μετοχή πέφτει. Τώρα τα πονταρίσματα φαίνεται πως είναι στραμμένα στο Στρασβούργο.
Κόντρα στο ρεύμα η Jumbo με πακέτα άνω των 5 εκατ. ευρώ
-Η Jumbo στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου επέδειξε αξιοσημείωτη αμυντική συμπεριφορά και κατέγραψε ισχυρή άνοδο, σε πλήρη αντίθεση με την πτωτική τροχιά που ακολούθησε η πλειονότητα των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το αγοραστικό ενδιαφέρον συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα, η οποία αποτυπώθηκε στη διακίνηση σημαντικών προσυμφωνημένων συναλλαγών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης άλλαξαν χέρια τέσσερα πακέτα συνολικής αξίας 5,44 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές αφορούσαν σε 251.273 τεμάχια, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 0,19% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, με τις τιμές των πακέτων να κυμαίνονται μεταξύ 21,6 και 22,06 ευρώ ανά μετοχή. Η ομαλή απορρόφηση της ρευστότητας σε υψηλότερα επίπεδα τιμών ανέδειξε την ισχυρή ζήτηση που υπάρχει για τον τίτλο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το πρόσφατο αρνητικό ρεκόρ των 21 ευρώ.
Η Αμερική φτωχαίνει. Πληρώνει με κάρτες που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
-Τα σοβαρά ληξιπρόθεσμα χρέη πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ, δόσεις που δεν πληρώθηκαν πάνω από 90 ημέρες, εκτινάχθηκαν στο 13,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Είναι το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας. Η FED της Νέας Υόρκης δημοσίευσε στοιχεία που αποκαλύπτουν πως η καμπύλη των πιστωτικών καρτών έχει ήδη ξεπεράσει κάθε κορυφή της περιόδου 2007–2010, και απέχει μόλις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από το απόλυτο ιστορικό ρεκόρ του 13,7% που είχε σημειωθεί στην καρδιά της μεγάλης ύφεσης (2007-2009). Τα συνολικά υπόλοιπα πιστωτικών καρτών έχουν αυξηθεί +63% από το α΄ τρίμηνο του 2021, με τους Αμερικανούς να χρωστούν συνολικά 1,25 τρισ. δολάρια, δηλαδή $325 δισ. πάνω από το προ-πανδημίας ρεκόρ. Τα σοβαρά ληξιπρόθεσμα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου έφτασαν στο 5,6%, ιστορικό υψηλό. Τα «κόκκινα» φοιτητικά δάνεια, μετά την επανεκκίνηση των αποπληρωμών, εκτινάσσονται στο 10,3%. Η FED Νέας Υόρκης διακρίνει ότι η αδυναμία εντοπίζεται κυρίως στα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος, ενώ οι λεγόμενοι prime δανειολήπτες εμφανίζουν οριακή μόνο επιδείνωση. Όταν όμως το χαμηλότερο μισό της αγοράς καταρρέει, η κατανάλωση που στηρίζει το 70% του ΑΕΠ το αισθάνεται πρώτη.
Το τέλος του φθηνού χρήματος για τις κυβερνήσεις
-Η αγορά ομολόγων -παγκοσμίως- έχει γίνει πανάκριβη. Τα επιτόκια των κρατικών τίτλων παραμένουν κοντά στα πολυετή υψηλά τους, αφού όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Μεγάλες αγορές ομολόγων (ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Ιαπωνία) που για δεκαετίες κινούνταν προς χαμηλότερα επίπεδα, τώρα έχουν στρίψει βίαια προς τα πάνω. Η απόδοση του βρετανικού 30ετούς gilt έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 6 Μαρτίου 1998, ενώ στη Γερμανία η απόδοση του 10ετούς αγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2011. Η Ιαπωνία καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στο 30ετές JGB στο 4,2% που είναι η υψηλότερη τιμή από την πρώτη έκδοσή του το 1999. Οι κυβερνήσεις, από το Τόκιο ως την Ουάσιγκτον και από το Λονδίνο μέχρι το Βερολίνο, αυξάνουν μαζικά την έκδοση χρέους, πλημμυρίζοντας την αγορά με νέους τίτλους. Τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης των κεντρικών τραπεζών ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην επιτάχυνση του πληθωρισμού. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς Treasury έφτασε σήμερα στο 5,181%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007. H τελευταία φορά που το μακροπρόθεσμο ομόλογο διαπραγματευόταν σε αυτά τα επίπεδα, η Lehman Brothers ήταν ακόμα σε λειτουργία, το iPhone μόλις είχε κυκλοφορήσει, και κανείς δεν φανταζόταν τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Οι επενδυτές στις αγορές ομολόγων, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, προεξοφλούσαν όχι μία αλλά δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος. Σήμερα, τιμολογούν πλέον την πιθανότητα 50% για αύξηση επιτοκίων από τη FED ως τον Δεκέμβριο. Ο πλανήτης πνίγεται στο χρέος, οι κεντρικοί τραπεζίτες πάντα ανησυχούν, αλλά το σίγουρο είναι ότι η εποχή που οι κυβερνήσεις αντλούσαν φθηνά κεφάλαια από τις αγορές έχει ήδη τελειώσει.
Πηγή: newmoney.gr
Οι νέες υποψηφιότητες
-Το ζέσταμα του κομματικού μηχανισμού της ΝΔ θα περιλαμβάνει και κάποιες ανακοινώσεις υποψηφιοτήτων το επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, έχει κλειδώσει η εκπρόσωπος Τύπου Αλεξάνδρα Σδούκου για τα Γρεβενά, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου για την Α’ Θεσσαλονίκης, η συντονίστρια του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης Έλενα Σώκου για τον Έβρο.
Από τα μπλε στα κόκκινα
-Πολιτικοί, επιχειρηματίες και γνωστά ονόματα της αγοράς έδωσαν το «παρών» στο Σχηματάρι για τα εγκαίνια της νέας γραμμής παραγωγής PET της Coca-Cola HBC, μιας επένδυσης 10 εκατ. ευρώ που ανεβάζει περαιτέρω τις παραγωγικές δυνατότητες του ομίλου στην Ελλάδα, που συνολικά έχει επενδύσει κεφάλαια ύψους 180 εκατ. ευρώ την τελευταία 5ετία. Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, αφού χαιρέτησε εγκάρδια τον Αναστάση Δαυίδ, πρόεδρο του ΔΣ της Coca-Cola HBC, τον Χάρη Δαυίδ και τα διοικητικά στελέχη του Ομίλου, ξεκίνησε την ομιλία του στα… κόκκινα λέγοντας πως «μετά από τρεις ημέρες συνεδρίου όπου όλα ήταν μπλε, χαίρομαι πολύ για τη χρωματική αλλαγή». Στο πολυπληθές ακροατήριο η στήλη εντόπισε, μεταξύ άλλων, τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, την Άννα Διαμαντοπούλου η οποία έχει διατελέσει και μέλος του ΔΣ της εταιρείας, τον Αριστοτέλη Παντελιάδη (MyMarket), Γιάννη Μασούτη («Μασούτης»), Τέλη Θανόπουλο («Θανόπουλος»), Βλάση Γεωργάτο (VG Holding, «Γρηγόρης») κ.ά.
Απόστολος Ταμβακάκης: Αν αλλάξουν οι διοικήσεις των τραπεζών...
-«Οι ελληνικές τράπεζες ανήκουν πλέον σε διεθνείς μετόχους», είπε ο Απόστολος Ταμβακάκης, πρόεδρος και Managing Partner της EOS Capital Partners, μιλώντας σε πάνελ του Κύκλου Ιδεών. Προχωρώντας μάλιστα ένα βήμα παραπέρα τον συλλογισμό του, σημείωσε ότι η δημόσια συζήτηση επικεντρώνεται σχεδόν αποκλειστικά στο κατά πόσο οι τράπεζες χρηματοδοτούν επαρκώς τις επιχειρήσεις - και κυρίως τις μικρομεσαίες. Ωστόσο, φαίνεται πως δεν πρέπει να κοιτάζουμε τις εικόνες του παρόντος αλλά και του μέλλοντος που δεν ξέρουμε τι μας επιφυλάσσει. Ο Απ. Ταμβακάκης σημείωσε ότι, εάν στο μέλλον οι διεθνείς μέτοχοι αποφασίσουν να αλλάξουν τις διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών και τοποθετήσουν ξένες διοικήσεις στη θέση τους, τότε το κέντρο λήψης αποφάσεων θα μεταφερθεί ουσιαστικά εκτός Ελλάδας. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ακόμη και μεγάλοι ελληνικοί επιχειρηματικοί όμιλοι θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη χρηματοδότησή τους, καθώς οι αποφάσεις για την παροχή ρευστότητας και αναπτυξιακών έργων θα λαμβάνονται πλέον μακριά από την ελληνική αγορά με βάση ένα γενικότερο διεθνές περιβάλλον.
Το 30% της ελληνικής οικονομίας (700.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά) στο τραπεζικό περιθώριο
-Ένα σημαντικό κομμάτι του παραγωγικού ιστού της χώρας που αντιπροσωπεύει το 30% της ελληνικής οικονομίας, επιχειρήσεις και ιδιώτες βρίσκονται εκτός τραπεζών στα χέρια των servicers δήλωσε ο Γιώργος Ζανιάς, πρόεδρος της Eurobank στον Κύκλο Ιδεών επισημαίνοντας εν τέλει πως αυτό το κομμάτι της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Σε 700.000 επιχειρήσεις και νοικοκυριά που βρέθηκαν στο οικονομικό περιθώριο προσδιόρισε σε άλλο πάνελ της διοργάνωσης ο Μιχάλης Σάλλαs πρόεδρος της Lyktosgroup τον αριθμό τους, επισημαίνοντας πως σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις πολλές από αυτές βρέθηκαν αντιμέτωπες με την τιμωρητική λογική των μνημονίων που, μεταξύ άλλων, φορολόγησαν τα μέχρι τότε αφορολόγητα αποθεματικά τους τα οποία είχαν διακρατήσει στερώντας τους κεφαλαιακούς πόρους και ρευστότητα, στοιχείο που τις οδήγησε σε στραγγαλισμό. Πλέον, όπως είπε ο Μ. Σάλλας, πρόβλημα δεν είναι οι πόροι αλλά ένας ορθολογικός πολυετής σχεδιασμός για τη διάθεσή τους και τη σύνδεση των επενδύσεων στα μεγάλα έργα.
Σειρά παίρνει η Lamda
-Με την ευκαιρία που ο λόγος είναι για τη ΔΕΗ, να προσθέσουμε πως η δημόσια εγγραφή ολοκληρώνεται σήμερα -με απόλυτη επιτυχία, όπως όλα δείχνουν- και η αγορά προετοιμάζεται για τις επόμενες εκδόσεις. Στη σειρά μπαίνει στο αμέσως επόμενο διάστημα το νέο εταιρικό ομόλογο της Lamda Development, μια έκδοση που εκτιμάται ότι θα έχει μέγεθος 300 εκατ. ευρώ. Η Lamda εμφανίζεται να θέλει να κινηθεί έναν χρόνο νωρίτερα από τη λήξη του 7ετούς ομολόγου που λήγει τον Ιούλιο του 2027 και είχε κουπόνι 3,2% προκειμένου να εξασφαλίσει άνετη πρόσβαση σε ρευστότητα σε μια «ουδέτερη» πολιτικά περίοδο.
Γλίστρησε στα φαρμακεία η Golden Age Capital
-Στην Ελλάδα σήμερα λειτουργούν περίπου 12.000 φαρμακεία. Μία από τις πρώτες μνημονιακές «μεταρρυθμίσεις» που επέβαλε η Τρόικα στις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν η απελευθέρωση της ιδιοκτησίας φαρμακείων. Από τότε μέχρι σήμερα, ιδιώτες μη φαρμακοποιοί ή εταιρείες μπορούσαν να κατέχουν έως και το 99,99% ενός φαρμακείου και απλώς να έχουν το όνομα ενός διπλωματούχου φαρμακοποιού στην πινακίδα. Τον τελευταίο καιρό είχαν εμφανιστεί και στην ελληνική αγορά κάποια επενδυτικά funds και συγκεκριμένα το Golden Age Capital του Π. Μαζαράκη που αγόραζαν συστηματικά φαρμακεία με προφανή στόχο τη δημιουργία τοπικών αλυσίδων που θα εκμεταλλεύονταν τις οικονομίες κλίμακος. Το συγκεκριμένο fund εξαγόρασε πλειοψηφικό ποσοστό (71%) στην αλυσίδα φαρμακείων Dr Pharmacy, ενώ στο επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο ανήκει ήδη σημαντικός αριθμός φαρμακευτικών καταστημάτων με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξή τους (με έμφαση στα καλλυντικά και τα συμπληρώματα). Τώρα η κυβέρνηση αποφάσισε και θα περάσει νομοθετική διάταξη ώστε στο εξής η υποχρεωτική συμμετοχή διπλωματούχου φαρμακοποιού στην ιδιοκτησία πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 30%, οπότε το επιχειρηματικό μοντέλο των funds καταρρέει. Η λογική πίσω από την απόφαση είναι ότι το φαρμακείο γειτονιάς δεν είναι ένα απλό κατάστημα, φέρει επιστημονική ευθύνη, εμπλέκεται στο σύστημα δημόσιας υγείας, διαχειρίζεται τη συνταγογράφηση. Χώρες όπως Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο επιβάλλουν ιδιοκτησία φαρμακοποιού κατά πλειοψηφία, άρα το ελληνικό βήμα δεν είναι εκτός ευρωπαϊκής πρακτικής.
Έξι στα έξι και απότομη προσγείωση
-Απόλυτα αναμενόμενη η πτώση της μετοχής της Trastor στο 1 ευρώ όπου πραγματοποιήθηκε η αύξηση κεφαλαίου των 150 εκατ. ευρώ που έγινε με παραίτηση των παλαιών μετόχων. Στο ταμπλό μετρά έξι πτωτικές συνεδριάσεις που συνοδεύτηκαν από μεγάλο όγκο συναλλαγών. Από τα 1,34 ευρώ προσγειώθηκε στο 1 ευρώ, τιμή διάθεσης των νέων μετοχών, καθώς φαίνεται πως μέτοχοι προτίμησαν να πουλήσουν υψηλότερα και να τοποθετηθούν εκ νέου στα επίπεδα που έγινε η αύξηση, με την προσφορά να απορροφάται άμεσα. Το στοίχημα, βέβαια, είναι να υπάρξει αντίδραση και να επιβεβαιωθούν και στο ταμπλό οι προσδοκίες της διοίκησης και της Τρ. Πειραιώς που έχει τον μετοχικό έλεγχο.
Νέες αγωγές για τους Πεταλιούς
-Δεν έχει τέλος, όπως φαίνεται, η «ναυμαχία» μεταξύ των μετόχων της εταιρείας «Κτήμα Πεταλιοί», η οποία κατέχει και διαχειρίζεται ένα μέρος του φημισμένου νησιωτικού συμπλέγματος των Πεταλιών. Και τούτο καθώς ο ένας εκ των μετόχων, ο Μαρής Εμπειρίκος, της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας, επανήλθε με νέα αγωγή κατά της εταιρείας και ουσιαστικά κατά της άλλης πλευράς των μετόχων, δηλαδή της -εφοπλιστικής επίσης- οικογένειας Καρνέση, η οποία έχει και τη διοίκησή της τα τελευταία χρόνια. Ο Μ. Εμπειρίκος έχει ασκήσει κι άλλες αγωγές κατά το παρελθόν με ουσιαστικό αντικείμενο να αναγνωριστούν τα μετοχικά του δικαιώματα που, κατά την άποψή του, έχουν υπονομευτεί από τη διοίκηση της «Κτήμα Πεταλιοί». Με τη νέα αγωγή του, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 12 Μαΐου 2026, αιτείται να γίνει δεκτή η παρούσα αγωγή στο σύνολό της, να «αναγνωριστεί η ακυρότητα άλλως ακυρωσία της από 31-08-2025 αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της πρώτης εναγόμενης εταιρείας, άλλως να ακυρωθεί η εν λόγω απόφαση», καθώς και να καταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική δαπάνη του και στην αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου του. Έχει μέλλον αυτή η ιστορία…
Ο υιός Δάβαρης και η Αντίπαρος
-«Terranova Antiparos» είναι η επωνυμία της εταιρείας που ίδρυσε στις 18 Μαΐου ο Γιώργος Δάβαρης, γιος του γνωστού επιχειρηματία στον χώρο του αυτοκινήτου Πάνου Δάβαρη και της Ρίτσας Συγγελίδη. Μπορεί ο Πάνος Δάβαρης να έγραψε «χρυσές διαδρομές» στην αγορά αυτοκινήτου με τα κορεατικά Hyundai και Κia, αλλά από την περίοδο που η Ελλάδα μπήκε στην περιπέτεια της οικονομικής κρίσης ξεκίνησε η μεγάλη κατηφόρα… Ο ίδιος είχε κάνει σημαντικές επενδύσεις και στο real estate, αλλά και σε τουριστική μονάδα στην Αράχωβα. Στο πλαίσιο μιας δύσκολης διαδικασίας διάσωσης, μεταβιβάστηκαν προς τις τράπεζες εταιρικά και προσωπικά ακίνητα σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Μύκονο, Ρόδο, Αράχωβα, Κύθνο κ.ά., ενώ αργότερα κάποια ακόμη βγήκαν στο σφυρί. Ο υιός Δάβαρης, πάντως, επιχειρεί τώρα ένα… comeback στο real estate και μάλιστα στη ραγδαία ανερχόμενη Αντίπαρο, που συγκεντρώνει από celebrities του Χόλιγουντ μέχρι τον Ομπάμα. Η «Terranova Antiparos», που εδρεύει στο Ν. Ψυχικό, έχει σκοπό την ανέγερση και ανακαίνιση κτηρίων που προορίζονται για κατοικία ή άλλες χρήσεις, τις υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων μακράς διάρκειας, χωρίς παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών και την εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων. Το κεφάλαιο της εταιρείας έχει οριστεί σε ένα 1.070.000 ευρώ ολοσχερώς καταβεβλημένο, που διαιρείται σε 10.700 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 100 ευρώ το καθένα. Τώρα, αυτό το κεφάλαιο έχει προκύψει με την καταβολή από τον ίδιο 250.000 ευρώ σε μετρητά και παράλληλα με την εισφορά σε είδος ενός αγροτεμαχίου, έκτασης 5.451,46 τ.μ., αρτίου και οικοδομήσιμου, που βρίσκεται στη θέση «Σωρός Πεταλίδα» της Δημοτικής Ενότητας Αντιπάρου, «με την εν ισχύ υπ’ αριθμόν 1712689/12-12-2025 οικοδομική άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης Πάρου». Το οικόπεδο αυτό αποτιμήθηκε σε 820.000 ευρώ, ενώ είχε περιέλθει στον Γιώργο Δάβαρη, αρχικά, το 2009, κατά ψιλή κυριότητα με γονική παροχή από τη μητέρα του, η οποία αργότερα (το 2018) παραιτήθηκε και από το δικαίωμα επικαρπίας.
Νέα εταιρεία με «σφραγίδα» Εμφιετζόγλου
-Μια νέα εταιρεία συστάθηκε χθες Τρίτη 19 Μαΐου η οποία σχετίζεται με την οικογένεια Εμφιετζόγλου. Πρόκειται για την «Build Smart House Development Ι.Κ.Ε.» (με διακριτικό τίτλο «B.S.H DEV») που εδρεύει στο Μαρούσι στο τέρμα της οδού Φοινίκων, δηλαδή εκεί που βρίσκεται το γνωστό και… πολύπαθο (λόγω διαδοχικών πλειστηριασμών) κτήμα της οικογένειας Εμφιετζόγλου. Στον σκοπό της εταιρείας περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία και διαχείριση ακινήτων, οι υπηρεσίες παροχής επενδυτικών συμβουλών, οικονομοτεχνικών μελετών, μεσιτείας, η κατασκευή οικιστικών και βιομηχανικών κτηρίων κ.ά. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε 20.000 ευρώ και σε αυτό έχουν συμβάλει η Ελένη Εμφιετζόγλου (σύζυγος του Πρόδρομου Εμφιετζόγλου), με 10.000 ευρώ (ποσοστό 50%), ο Ηλίας Σαμούτ με 5.000 ευρώ (25%) και η εταιρεία Raffaello Development με 5.000 ευρώ (25%). Η διοίκηση της εταιρείας ανατέθηκε στον κ. Ηλία Σαμούτ.
Στο Club 100 ο Κούστας
-Η Danaos Corporation περνά σε σαφώς ανώτερη κατηγορία μεγέθους, με τον Ιωάννη Κούστα να οδηγεί την εταιρεία στο «κλειστό club» των στόλων άνω των 100 πλοίων. Σε pro forma βάση, ο στόλος διαμορφώνεται πλέον σε 104 containerships και 15 πλοία capesize και newcastlemax, επιβεβαιώνοντας μια στρατηγική κλιμάκωσης με μετρημένο ρίσκο. Το στοιχείο που ξεχωρίζει δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά η ποιότητα των εσόδων. Με ανεκτέλεστο υπόλοιπο συμβολαιοποιημένων ναυλώσεων ύψους 4,1 δισ. δολαρίων, η Danaos συνεχίζει να στηρίζεται σε μακροχρόνιες συμφωνίες, περιορίζοντας την έκθεση στις διακυμάνσεις της spot αγοράς. Οι νέες παραγγελίες, τέσσερα newcastlemaxes για το 2028 και δύο containerships 5.000 TEU για το 2027, ήδη καλυμμένα με τριετή ναυλοσύμφωνα, ενισχύουν αυτή τη γραμμή. Στο παρασκήνιο, η στρατηγική είναι πιο ξεκάθαρη. Η Danaos τοποθετείται στον επόμενο κύκλο, καθώς η επέκταση του στόλου, η διαφοροποίηση δραστηριοτήτων και η έμφαση στα κλειδωμένα έσοδα δείχνουν ένα μοντέλο ανάπτυξης που δίνει προτεραιότητα στη διατηρησιμότητα και όχι στην επιθετική έκθεση.
Στο στρατηγείο του Τσάκου
-Η επίσκεψη, χθες, του ειδικού απεσταλμένου του υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, Joshua Volz, στα κεντρικά του Tsakos Group στην Αθήνα, επιβεβαίωσε κάτι που στους ναυτιλιακούς κύκλους θεωρείται ήδη δεδομένο: Ότι οι μεγάλοι ελληνικοί όμιλοι δεν λειτουργούν πλέον μόνον ως εμπορικοί παίκτες της θάλασσας, αλλά και ως κρίσιμοι κόμβοι στο νέο ενεργειακό και γεωοικονομικό περιβάλλον. Η παρουσία του Αμερικανού αξιωματούχου στην αίθουσα διαχείρισης στόλου, ανάμεσα σε real-time δεδομένα για δεκάδες πλοία και διεθνείς διαδρομές, είχε και έναν συμβολικό χαρακτήρα, καθώς εκτός από θεσμική επίσκεψη γνωριμίας ήταν και μια έμμεση αναγνώριση ότι η ναυτιλία και ειδικά η ελληνική, έχει μετατραπεί σε εργαλείο ενεργειακής ασφάλειας. Η ξενάγηση έγινε από τον Νίκο και τον Παναγιώτη Τσάκο, με την παρουσία και του ναυάρχου ε.α. Π.Ν. επικεφαλής της κυβερνοασφάλειας, Στέλιου Κωστάλα, σε ένα σκηνικό που έμοιαζε περισσότερο με briefing στρατηγικής υποδομής παρά με εταιρική επίσκεψη. Οι εικόνες από την «καρδιά» ενός στόλου 120 πλοίων λειτουργούν και ως υπενθύμιση ότι η ναυτιλιακή ισχύς δεν αποτυπώνεται μόνο σε χωρητικότητα και ναύλους, αλλά και σε τεχνολογική και επιχειρησιακή ετοιμότητα. Σε παραπολιτικό επίπεδο, η επίσκεψη καταδεικνύει την εντεινόμενη σύζευξη ναυτιλίας και ενεργειακής διπλωματίας. Και τα ελληνικά ναυτιλιακά σχήματα φαίνεται πως βρίσκονται ολοένα και πιο συχνά στο τραπέζι όπου χαράσσονται οι νέοι ενεργειακοί χάρτες ακόμη κι αν δεν κάθονται πάντα επισήμως σε αυτό.
Τα κυβερνητικά σχέδια για το λιμάνι της Ελευσίνας
-Η πρόσφατη αναφορά του υπουργού Ναυτιλίας Β. Κικίλια, στη δημοπράτηση του λιμανιού της Ελευσίνας από το ΤΑΙΠΕΔ εντάσσεται σε μια ευρύτερη αφήγηση αξιοποίησης των λιμενικών υποδομών ως μοχλού ανάπτυξης και περιφερειακής αναζωογόνησης. Η τοποθέτηση ότι «εκεί αξίζει να υπάρχει λιμάνι και μαρίνα» και ότι οι κάτοικοι θα δουν αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους, αποτυπώνει τη βασική κυβερνητική προσέγγιση: μετατροπή των λιμανιών από αμιγώς βιομηχανικές ή μεταφορικές υποδομές σε πολυλειτουργικούς κόμβους με τουριστικό και επενδυτικό αποτύπωμα. Στην περίπτωση της Ελευσίνας, η συζήτηση έχει και ισχυρή συμβολική διάσταση. Πρόκειται για μια περιοχή με βαριά βιομηχανική κληρονομιά και έντονο περιβαλλοντικό φορτίο, όπου η έννοια της «ανάπτυξης μέσω λιμανιού και μαρίνας» δεν είναι ουδέτερη, αλλά συνδέεται με το κρίσιμο ερώτημα της μετάβασης σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο. Το στοίχημα, επομένως, δεν είναι μόνο επενδυτικό, αλλά και κοινωνικό και χωροταξικό: πώς θα ισορροπήσει η οικονομική δραστηριότητα με την ανάγκη αποκατάστασης του περιβάλλοντος και αναβάθμισης του αστικού ιστού. Η αναφορά στον διεθνή διαγωνισμό και στη συμμετοχή αμερικανικών επενδυτικών συμφερόντων εντάσσεται στο ευρύτερο γεωοικονομικό αφήγημα προσέλκυσης κεφαλαίων και ενίσχυσης της θέσης της χώρας ως επενδυτικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, τέτοιες επισημάνσεις συχνά λειτουργούν περισσότερο ως πολιτικό σήμα παρά ως συγκεκριμένο επενδυτικό δεδομένο, καθώς η τελική έκβαση κάθε διαγωνισμού κρίνεται από όρους αγοράς, αποδόσεων και ρυθμιστικού πλαισίου. Σε πολιτικό επίπεδο, το διακύβευμα παραμένει διπλό. Aπό τη μία, η ανάγκη αξιοποίησης δημόσιων υποδομών που επί χρόνια παρέμεναν υποαξιοποιημένες και από την άλλη, η διασφάλιση ότι η ανάπτυξη δεν θα μετατραπεί σε αποσπασματική «real estate λογική», αλλά θα ενσωματώνει ουσιαστικό όφελος για την τοπική κοινωνία και τις παραγωγικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη θάλασσα.
Οι «σιωπηλές» πιέσεις στη φορτηγό ναυτιλία πίσω από την ομιλία του Γιάννη Ξυλά
-Πίσω από τη διπλωματική γλώσσα της ομιλίας του πρόεδρου της Intercargo-Διεθνής Ένωση Πλοιοκτητών Φορτηγών Πλοίων, Γιάννη Ξυλά στη Σιγκαπούρη, αποτυπώνεται μια ολοένα και πιο πιεστική πραγματικότητα για τη φορτηγό ναυτιλία. Οι Έλληνες κυριαρχούν στα φορτηγά πλοία, ενώ αυτή τη χρονική περίοδο ναυπηγούν 168. Η αναφορά σε «ρεαλιστικές λύσεις» στην απανθρακοποίηση μεταφράζεται σε σαφή ανησυχία για κανονισμούς που προηγούνται της τεχνολογίας και αυξάνουν το κόστος χωρίς άμεσες εναλλακτικές. Την ίδια στιγμή, οι ναυλωτές ανεβάζουν τον πήχη μέσω αυστηρότερων standards και εργαλείων αξιολόγησης, λειτουργώντας ουσιαστικά ως άτυποι ρυθμιστές της αγοράς. Παράλληλα, οι χρηματοδότες εντείνουν την πίεση μέσω ESG κριτηρίων, καθιστώντας τη χρηματοδότηση πιο επιλεκτική και ακριβή. Το αποτέλεσμα είναι ένα τριπλό «μέτωπο» για τους πλοιοκτήτες: κανονιστικό, εμπορικό και χρηματοοικονομικό. Η επισήμανση ότι τα bulk carriers λειτουργούν χωρίς σταθερά δρομολόγια δεν είναι τεχνική λεπτομέρεια, αλλά έμμεση προειδοποίηση: οι οριζόντιες πολιτικές δύσκολα εφαρμόζονται σε έναν κλάδο που βασίζεται στην ευελιξία. Σε αυτό το περιβάλλον, το πραγματικό διακύβευμα δεν είναι μόνο η συμμόρφωση, αλλά η βιωσιμότητα του ίδιου του επιχειρηματικού μοντέλου της φορτηγού ναυτιλίας.
Η Κέκροψ… στο τραμπολίνο
-Η μετοχή της ΚΕΚΡΟΨ ανεβοκατεβαίνει σαν τραμπολίνο και η κεφαλαιοποίηση έχει ξεπεράσει τα 40 εκατ. ευρώ. Χθες κατέγραψε εντυπωσιακή άνοδο +9,63% και σε εβδομαδιαία βάση τα κέρδη ξεπερνούν το +12,6%, με τη μετοχή πάνω από τα 2 ευρώ. Πριν από λίγες ημέρες η ΚΕΚΡΟΨ ανακοίνωσε κύκλο εργασιών 2,08 εκατ. ευρώ και ζημιές προ φόρων 903 χιλ. ευρώ. Επομένως, κινητήριος δύναμη της ανόδου δεν είναι τα μεγέθη, αλλά οι προσδοκίες. Από τη διοίκηση της εταιρείας μοναδική αναπτυξιακή προσδοκία διαγράφεται στην αξιοποίηση των ακινήτων του Λαυρίου, Στο άλλο, το μεγάλο θέμα, η προσφυγή της ΚΕΚΡΟΨ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την έκταση του «Λατομείου» έχει ήδη γίνει δεκτή για ουσιαστική εξέταση. Δεν είναι δικαίωση, είναι δεκτή για εξέταση κάτι που επιτυγχάνεται μόλις σε 1 στις 5 υποθέσεις. Η εκκρεμοδικία αφορά τα 242 στρέμματα στο Παλαιό Ψυχικό που ο Άρειος Πάγος το 2022 κατακύρωσε στο Ελληνικό Δημόσιο, μια απόφαση που η εταιρεία θεώρησε «σεβαστή αλλά υπέρμετρα άδικη». Το free float της Κέκροψ ανέρχεται σε 21,52%. Τα 2 τελευταία χρόνια, η εταιρεία αποπλήρωσε δανειακές υποχρεώσεις 5,6 εκατ. ευρώ συνολικά προς τις τράπεζες αλλά προς τους δύο βασικούς μετόχους της. Άρα, μπήκε στο 2026 χωρίς τραπεζικό δανεισμό και με θετική ταμειακή θέση. Κέρδη δεν υπάρχουν, στον ισολογισμό όμως υπάρχει πλέον ελευθερία κινήσεων. Μέσα στο 2024, η εταιρεία πέτυχε επανένταξη στο σχέδιο πόλης του οικοπέδου στο ΟΤ 145, θετική δικαστική έκβαση για το ΟΤ 161, ενώ βρίσκεται σε φάση άρσης απαλλοτρίωσης επιπλέον ακινήτων 9 στρεμμάτων. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια κλασική διαδρομή της μετοχής. Κάθε φορά που πλησιάζει δικάσιμος ή διαρρέει πληροφορία για το «Λατομείο», η τιμή ανεβαίνει. Κάθε φορά που οι δικαστικές εξελίξεις δεν είναι θετικές (όπως και συνεχώς συμβαίνει) η μετοχή πέφτει. Τώρα τα πονταρίσματα φαίνεται πως είναι στραμμένα στο Στρασβούργο.
Κόντρα στο ρεύμα η Jumbo με πακέτα άνω των 5 εκατ. ευρώ
-Η Jumbo στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου επέδειξε αξιοσημείωτη αμυντική συμπεριφορά και κατέγραψε ισχυρή άνοδο, σε πλήρη αντίθεση με την πτωτική τροχιά που ακολούθησε η πλειονότητα των τίτλων της υψηλής κεφαλαιοποίησης. Το αγοραστικό ενδιαφέρον συνοδεύτηκε από έντονη κινητικότητα, η οποία αποτυπώθηκε στη διακίνηση σημαντικών προσυμφωνημένων συναλλαγών. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης άλλαξαν χέρια τέσσερα πακέτα συνολικής αξίας 5,44 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριμένες συναλλαγές αφορούσαν σε 251.273 τεμάχια, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 0,19% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, με τις τιμές των πακέτων να κυμαίνονται μεταξύ 21,6 και 22,06 ευρώ ανά μετοχή. Η ομαλή απορρόφηση της ρευστότητας σε υψηλότερα επίπεδα τιμών ανέδειξε την ισχυρή ζήτηση που υπάρχει για τον τίτλο, ο οποίος απομακρύνθηκε από το πρόσφατο αρνητικό ρεκόρ των 21 ευρώ.
Η Αμερική φτωχαίνει. Πληρώνει με κάρτες που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει
-Τα σοβαρά ληξιπρόθεσμα χρέη πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ, δόσεις που δεν πληρώθηκαν πάνω από 90 ημέρες, εκτινάχθηκαν στο 13,1% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026. Είναι το υψηλότερο επίπεδο της τελευταίας 15ετίας. Η FED της Νέας Υόρκης δημοσίευσε στοιχεία που αποκαλύπτουν πως η καμπύλη των πιστωτικών καρτών έχει ήδη ξεπεράσει κάθε κορυφή της περιόδου 2007–2010, και απέχει μόλις 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από το απόλυτο ιστορικό ρεκόρ του 13,7% που είχε σημειωθεί στην καρδιά της μεγάλης ύφεσης (2007-2009). Τα συνολικά υπόλοιπα πιστωτικών καρτών έχουν αυξηθεί +63% από το α΄ τρίμηνο του 2021, με τους Αμερικανούς να χρωστούν συνολικά 1,25 τρισ. δολάρια, δηλαδή $325 δισ. πάνω από το προ-πανδημίας ρεκόρ. Τα σοβαρά ληξιπρόθεσμα δάνεια για αγορά αυτοκινήτου έφτασαν στο 5,6%, ιστορικό υψηλό. Τα «κόκκινα» φοιτητικά δάνεια, μετά την επανεκκίνηση των αποπληρωμών, εκτινάσσονται στο 10,3%. Η FED Νέας Υόρκης διακρίνει ότι η αδυναμία εντοπίζεται κυρίως στα νοικοκυριά χαμηλότερου εισοδήματος, ενώ οι λεγόμενοι prime δανειολήπτες εμφανίζουν οριακή μόνο επιδείνωση. Όταν όμως το χαμηλότερο μισό της αγοράς καταρρέει, η κατανάλωση που στηρίζει το 70% του ΑΕΠ το αισθάνεται πρώτη.
Το τέλος του φθηνού χρήματος για τις κυβερνήσεις
-Η αγορά ομολόγων -παγκοσμίως- έχει γίνει πανάκριβη. Τα επιτόκια των κρατικών τίτλων παραμένουν κοντά στα πολυετή υψηλά τους, αφού όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, τροφοδοτούν τον πληθωρισμό. Μεγάλες αγορές ομολόγων (ΗΠΑ, Βρετανία, Γερμανία, Ιαπωνία) που για δεκαετίες κινούνταν προς χαμηλότερα επίπεδα, τώρα έχουν στρίψει βίαια προς τα πάνω. Η απόδοση του βρετανικού 30ετούς gilt έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο από τις 6 Μαρτίου 1998, ενώ στη Γερμανία η απόδοση του 10ετούς αγγίζει τα υψηλότερα επίπεδα από τον Μάιο του 2011. Η Ιαπωνία καταγράφει ιστορικό ρεκόρ στο 30ετές JGB στο 4,2% που είναι η υψηλότερη τιμή από την πρώτη έκδοσή του το 1999. Οι κυβερνήσεις, από το Τόκιο ως την Ουάσιγκτον και από το Λονδίνο μέχρι το Βερολίνο, αυξάνουν μαζικά την έκδοση χρέους, πλημμυρίζοντας την αγορά με νέους τίτλους. Τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης των κεντρικών τραπεζών ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Τα μακροπρόθεσμα ομόλογα είναι περισσότερο εκτεθειμένα στην επιτάχυνση του πληθωρισμού. Η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς Treasury έφτασε σήμερα στο 5,181%, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2007. H τελευταία φορά που το μακροπρόθεσμο ομόλογο διαπραγματευόταν σε αυτά τα επίπεδα, η Lehman Brothers ήταν ακόμα σε λειτουργία, το iPhone μόλις είχε κυκλοφορήσει, και κανείς δεν φανταζόταν τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Οι επενδυτές στις αγορές ομολόγων, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου, προεξοφλούσαν όχι μία αλλά δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος. Σήμερα, τιμολογούν πλέον την πιθανότητα 50% για αύξηση επιτοκίων από τη FED ως τον Δεκέμβριο. Ο πλανήτης πνίγεται στο χρέος, οι κεντρικοί τραπεζίτες πάντα ανησυχούν, αλλά το σίγουρο είναι ότι η εποχή που οι κυβερνήσεις αντλούσαν φθηνά κεφάλαια από τις αγορές έχει ήδη τελειώσει.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα