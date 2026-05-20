Το «πούλμαν» Καραμανλή-Αλέξη, τι λένε στον Ιβάν για την πρόεδρο Μαρία, η νευρική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ και ο νόμος-φρένο για τα φαρμακεία

Το δείλι της ερχόμενης Τρίτης 26 Μαΐου αποφάσισε ο ηγέτης της «Επανίδρυσης του Κράτους» (όπως μας θύμισε και στο Συνέδριο ο Νίκος ο Δένδιας), ο ΚΚΡ (Κώστας Καραμανλής-Ραφήνας) να μιλήσει σε εκδήλωση για ένα βιβλίο του Αρβανιτόπουλου και του Φίλη. Δηλαδή, περίπου την ίδια ώρα που ο λαοπρόβλητος «μία φορά στα 100 χρόνια» ηγέτης Αλέξης θα αναγγείλει στο Θησείο το νέο κόμμα. Τέτοια ασέβεια και απρέπεια ταυτοχρόνως δεν έχω ματαδεί. Δηλαδή, πού θα πάει το γνωστό παρεάκι, η «Συνιστώσα Ραφήνας», στον πρόεδρο Κώστα ή στον μελλοντικό πρωθυπουργό της «Δεύτερης Φοράς Αριστερά αλλά και λίγο Δεξιά, Μία από Όλα»; Χάθηκαν οι ώρες, οι μέρες, οι νύχτες και οι ταβέρνες; Τέλος πάντων, λάθη γίνονται, ας το αναβάλουν έστω και τώρα γιατί σπέρνουν διχόνοια. Τώρα βέβαια ένας παρατηρητικός μου είπε ότι στο πάνελ του βιβλίου μετέχει και ο Καλπαδάκης, ο οποίος όπως είναι γνωστό είναι και μέλος του ιδρύματος Τσίπρα. Λέτε να μεταφερθούν με πούλμαν από τη μια εκδήλωση στην άλλη;Κόκκινη Μαρία και Ιβάν-Στο μεταξύ, έχουμε γίνει σούσουροοοο, μας πήρανε χαμπάαααριιι… που λέει και η Ανδρομάχη με τα ρώσικα «κονέ» της προέδρου Μαρίας σε βαθμό που έμαθα από καλή πηγή ότι ενοχλήθηκε και ο Ιβάν (Σαββίδης). Σου λέει έχουμε τώρα τις μαύρες μας με τον ΠΑΟΚ, θα μας χρεώσουν λόγω Αυγερινού και το κόκκινο Μαράκι, άντε τρέχα-γύρευε. Αρμοδίως λοιπόν διευκρινίζεται από «πηγή Ιβάν» ότι «εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με το πολιτικό εγχείρημα, ο ανταποκριτής Αυγερινός έχει φύγει από το Open, καλή τύχη, αλλά δεν εμπλεκόμεθα». Ρώτησα και μία άλλη πηγή στη Θεσσαλονίκη τι «δουλειά κάνει» αυτή η κοινή εταιρεία της Καρυστιανού με τον Μωυσιάδη και μου απάντησαν ότι έχει στην ιδιοκτησία της ένα ακίνητο. Δεν γνωρίζω την ορθότητα της πληροφορίας, αλλά κάπως έτσι μπορεί να εξηγηθεί και η ύπαρξη της εταιρείας αφού το αντικείμενό της είναι πολύ μικρό. Ούτε και έχει κάτι σκανδαλώδες, αλλά όταν ένα πρόσωπο κατεβαίνει στην πολιτική έτσι γίνεται στην αρχή, όλοι ψάχνουν να βρουν το backround του. Ας τα απαντήσει αυτά σιγά σιγά η πρόεδρος, όλοι μπήκαν στη βάσανο της πολιτικής με δυσκολίες.Η Μαρία οργανώνεται-Μου λένε ότι η εκδήλωση της Πέμπτης στην πλατεία Αριστοτέλους, αν το επιτρέψει και ο καιρός, θα είναι αρκετά φαντεζί, ενώ ήδη έχει αρχίσει και οργανώνεται και το επικοινωνιακό της επιτελείο. Με συντονιστή τον Θανάση Αυγερινό και μια ομάδα εθελοντών οργανώνεται ένα γραφείο Τύπου και ένα γκρουπ για την ενημέρωση δημοσιογράφων επί της δραστηριότητας της προέδρου. Εκεί ήρθε χθες για παράδειγμα η είδηση για τη μήνυση στον Καραχάλιο.Τι συμβαίνει στο ΠΑΣΟΚ με τις συνεργασίες-Μπορεί το Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να πήρε την απόφαση να μη συνεργαστεί επ' ουδενί με τη ΝΔ, αλλά όσο περνά ο καιρός όλο και κάτι καινούργιο προκύπτει. Αίφνης η Άννα Διαμαντοπούλου δήλωσε ότι «πολιτικός αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ μέχρι τις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία». Προσέξτε, μέχρι τις εκλογές λέει η επικεφαλής Πολιτικού Σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ. Μετά; Μετά «οι εκλογές θα δείξουν τι θα γίνει ώστε η χώρα να έχει κυβέρνηση». Λογικό, αλλά αφήνει ένα παράθυρο. Από την άλλη, ο Παύλος Γερουλάνος είπε στο protothema ότι εάν το ΠΑΣΟΚ έρθει πρώτο στις κάλπες (λέμε τώρα) αλλάζουν όλα και πως θα συνεργαστεί με όποιον συμφωνεί με την ατζέντα του, χωρίς να αποκλείσει και τη ΝΔ. «Αν κάποιοι έχουν αγωνία να πάρουν υπουργικές καρέκλες, δεν θα την πληρώσει το ΠΑΣΟΚ» αντιδρούν κάποιοι βουλευτές που εκτιμούν ότι πιο πιθανό θα είναι να υπάρξει μετεκλογικά συμπόρευση με το κόμμα Τσίπρα παρά με τη ΝΔ. Μύλος...ΣΥΡΙΖΑ σε νευρική κρίση-Και μετά το διάλειμμα με το ΠΑΣΟΚ, ξαναγυρνάω στον Αλέξη μας ο οποίος έχει προκαλέσει νευρική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ όσο ζυγώνει η ώρα, ούτε μία εβδομάδα δεν έμεινε. Χθες παραιτήθηκε το Ν2 του κόμματος, ο Γραμματέας Στέργιος Καλπάκης γιατί παρά τις προσπάθειες, άκρη δεν έβγαζε με τις προθέσεις του προέδρου, Σωκράτη Φάμελλου. Ο οποίος πρόεδρος Φάμελλος είπε χθες στο Ertnews ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές σε ένα «μεγάλο, ενωτικό και δυναμικό σχήμα», αλλά έλα που δεν λέει στους υπόλοιπους Συριζαίους ποιο θα είναι το σχήμα αυτό. Θα είναι με τον Βαρουφάκη, τον Γαβριήλ της Αριστεράς, ή τον Ανδρουλάκη; Ουδείς γνωρίζει και για αυτό χτυπιούνται και ο Νικολάκης (αγαπημένος) Παππάς και ο -και τρίτη διαγραφή αντέχω- Πολάκης να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα μπας και δουν προς τα πού θα τραβήξουν. Που προς Τσίπρα θέλουν όλοι να οδεύσουν, αλλά εκεί είναι πιο σκληρό και από prive club το face control. Τώρα κάποιοι πιο πονηρούληδες παραιτούνται εγκαίρως και αυτοβούλως, μήπως και συγκινηθεί ο λαοπρόβλητος ηγέτης και τους περιμαζέψει στο τέλος. Αλλά, ο Οδυσσέας μόνος του έφτασε στην «Ιθάκη», άσε που ο Αλέξης ζεσταίνει στα αποδυτήρια κάτι 40άρηδες.Ο Αλέξης διαλύει ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά-Ο Τσίπρας λοιπόν ανακοινώνει το κόμμα του την Τρίτη 26 Μαΐου, όπως σας είχα ενημερώσει εγκαίρως και δημιουργεί αλυσιδωτές αντιδράσεις στους όμορους χώρους. Τις επόμενες ημέρες, ίσως και την Παρασκευή λέγεται, αναμένονται και οι υπόλοιπες παραιτήσεις από τη Νέα Αριστερά (μετά τον Φερχάτ Οζγκιούρ) με αποτέλεσμα να διαλυθεί η Κοινοβουλευτική τους Ομάδα. Η πτέρυγα Χαρίτση (Αχτσιόγλου, Τζανακόπουλος κ.λπ.) οδεύουν προς το κόμμα Τσίπρα και οι εναπομείναντες υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη θα επαναπροσδιορίσουν τη στάση των συμμαχιών τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πλέον σε ανεπίστρεπτη πορεία ενσωμάτωσης επίσης στο νέο κόμμα Τσίπρα. Τον Ιούνιο θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή και θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Αναζητείται φόρμουλα για τη διατύπωση που θα ισοδυναμεί με αναστολή λειτουργίας του κόμματος. Όπως μου λένε γνωρίζοντες, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καθαρίσει τα οικονομικά του, δεν χρωστά πουθενά πλην των ρυθμισμένων χρεών που έχει τα χρήματα να τα αποπληρώνει. Άρα; «Το 95% των στελεχών και της βάσης μας θέλει να πάμε στον φυσικό μας ηγέτη που έχει δυναμική δεύτερου κόμματος. Και θα πάμε πεντακάθαροι, χωρίς οικονομικά βάρη» λέει κορυφαίο στέλεχος. Τώρα τι θα γίνει με τις παραιτήσεις βουλευτών, που ο Τσίπρας θέτει ως προαπαιτούμενο για την έλευση στο κόμμα του. «Αυτό είναι πολύ λεπτό θέμα» λένε, καθώς υπάρχει και το σαφές πρόβλημα να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ χωρίς Κοινοβουλευτική Ομάδα μέχρι να αποφασίσει τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Άρα, προβλέπω σταδιακές παραιτήσεις - εξάλλου είναι και η βουλευτική αποζημίωση που τρέχει...Δημοσκοπήσεις με τα νέα κόμματα