Eparagogos: Tρεις 26χρονοι φέρνουν προϊόντα από την ελληνική γη απευθείας στο πιάτο των καταναλωτών
Αγροδιατροφικά προϊόντα φτάνουν στο τραπέζι των καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες - Πώς λειτουργεί η πλατφόρμα για παραγωγούς και καταναλωτές και ποιο θεωρείται το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
Μια παρέα παιδικών φίλων από τις Σέρρες, ακολούθησε μεν χωριστές καριέρες -προγραμματιστές οι δύο, παραγωγός ο ένας- ωστόσο, το ενδιαφέρον τους για τον πρωτογενή τομέα, τους ένωσε ακόμα περισσότερο, σε ένα τολμηρό εγχείρημα, που μετρά μόλις λίγους μήνες ζωής: την πλατφόρμα eparagogos, που είναι και η μοναδική στο είδος της στην Ελλάδα.
Ποιος είναι ο σκοπός της πλατφόρμας; Να υπάρχει απευθείας σχέση παραγωγού – καταναλωτή, χωρίς μεσάζοντες. Οι πιστοποιημένοι από τους διαχειριστές της πλατφόρμας παραγωγοί καταχωρούν τα προϊόντα τους και τη διαθεσιμότητα τους και οι καταναλωτές αγοράζουν απευθείας μέσω του eparagogos τα προϊόντα, τα οποία θα φτάσουν στο σπίτι τους μέσα σε 2-3 μέρες, μέσω κούριερ, με χαμηλά μεταφορικά.
