«Αυτή είναι μια προειδοποίηση για όσους πρόκειται να ταξιδέψουν στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα ή για όσους ζουν εκεί αυτή τη στιγμή. Ο Άρης διέρχεται και σχηματίζει τετράγωνο με τον Ουρανό, από το Ιράν μέχρι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ντουμπάι και το Κατάρ. Το τετράγωνο Άρη-Ουρανού είναι μια πολύ τεταμένη και ασταθής όψη. Θα επικρατήσει επιθετικότητα, θα υπάρξουν συγκρούσεις, τόσο φυσικές όσο και στρατιωτικές. Εάν το ταξίδι σας δεν είναι απαραίτητο, παρακαλώ προσπαθήστε να το αποφύγετε». Αυτό το μήνυμα που αναρτήθηκε στη σελίδα της αστροχαρτογράφου από τη Σιγκαπούρη Νατάλια Χάου -γνωστή ως Astro Nat στο Instagram-, ήταν αρκετό για να εκτοξεύσει τους ακολούθους της από 5.000 σε 170.000 μέσα σε λίγες μόλις ώρες.“Οι εκατομμυριούχοι δεν συμβουλεύονται την αστρολογία, οι δισεκατομμυριούχοι ναι”Η φήμη της Natalia Hau εκτοξεύτηκε στις 24 Φεβρουαρίου, όταν προειδοποίησε για εντάσεις στη Μέση Ανατολή βάσει αστρολογικών δεδομένων. Photo: bio.site/astronatΉταν 24 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία η Χάου είχε μόλις δημιουργήσει τη σελίδα της στη δημοφιλή ψηφιακή πλατφόρμα. Λίγα 24ωρα αργότερα, υποστήριξε ότι «διέκρινε» στα άστρα τις εντάσεις που επρόκειτο να ακολουθήσουν στη Μέση Ανατολή, εξελίξεις που οδήγησαν σε διεθνή αποσταθεροποίηση και επηρέασαν τη γεωπολιτική ασφάλεια και την παγκόσμια οικονομία. Πράγματι, στις 28 Φεβρουαρίου, αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν το Ιράν, με αποτέλεσμα το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε μεγάλο μέρος της περιοχής και την καθήλωση πτήσεων από την Τεχεράνη, το Τελ Αβίβ, τη Βαγδάτη και το Ντουμπάι. Οι εξελίξεις αυτές παρουσιάστηκαν από την ίδια ως επιβεβαίωση των προβλέψεών της, προκαλώντας συζητήσεις ακόμη και μεταξύ σκεπτικιστών.Η αστρολογία ως εργαλείο στρατηγικήςΜετά την τεράστια επιτυχία της αποφάσισε να ξεκινήσει παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής βασισμένη στην αστροχαρτογραφία για στελέχη και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων. Με τις αναλύσεις της εστιάζει στην ανάλυση των κινήσεων των πλανητών ώστε να προσδιορίσει την κατάλληλη στιγμή επενδύσεων, επέκτασης, μετακίνησης και τη διαχείριση κρίσεων. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία της, οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι δεν αγνοούν τέτοιου είδους εργαλεία. Αντιθέτως, τα αξιοποιούν για να αποκτήσουν πλεονέκτημα σε ένα αβέβαιο περιβάλλον.Μιλώντας στο περιοδικό Tatler, αναφέρθηκε στη φράση που αποδίδεται στον Τζέι Πι Μόργκαν: «Οι εκατομμυριούχοι δεν χρησιμοποιούν την αστρολογία, οι δισεκατομμυριούχοι ναι». Παρότι δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πράγματι ειπώθηκε από τον Αμερικανό τραπεζίτη, είναι γνωστό ότι ο ισχυρός άνδρας συμβουλευόταν την αστρολόγο Εβαντζελίν Άνταμς για τις επιχειρηματικές κινήσεις του. Η Χάου επικαλέστηκε επίσης τον μεγιστάνα Λι Κα-σινγκ, υποστηρίζοντας ότι διατηρεί αστρολόγο στο προσωπικό του. Η ίδια τονίζει ότι δεν κάνει κάτι ρηξικέλευθο, αλλά προσεγγίζει την αστρολογία μέσα από μια γεωπολιτική οπτική. Υποστηρίζει ότι μπορεί να εντοπίζει περιοχές που ενδέχεται να πληγούν, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τη στρατηγική τους. Φτάνει, μάλιστα, στο σημείο να δηλώνει ότι μπορεί να προβλέψει ακόμη και φυσικές καταστροφές.Αναγνωρίζει, βέβαια το περιθώριο λάθους, επισημαίνοντας πως ακολουθεί μοτίβα, αναλύοντας δεδομένα και πραγματοποιώντας συσχετισμούς με το παρελθόν με παρόμοιες πλανητικές ευθυγραμμίσεις. Όπως υποστηρίζει, στόχος της δεν είναι να προκαλέσει φόβο, αλλά να προετοιμάσει το κοινό, προσφέροντας πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην αποφυγή κινδύνων. Σε έναν κόσμο αυξημένης αβεβαιότητας, κάθε επιπλέον στοιχείο κατά την ίδια αποκτά ιδιαίτερη αξία.Με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και ειδίκευση στο μάρκετινγκ, η Χάου εργάστηκε αρχικά στον τομέα της βιωσιμότητας και δη τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η κλίση της ήταν άλλη, όμως. Άρχισε να μελετά με μεγάλο ενδιαφέρον βιβλία σχετικά με την αστρολογία και συγκεκριμένα την αστροχαρτογραφία, μια μέθοδο που συνδέει τις πλανητικές θέσεις με γεωγραφικές τοποθεσίες. Η ίδια θεωρεί ότι η αστρολογία μπορεί να προσφέρει καθοδήγηση σε κρίσιμες στιγμές, λειτουργώντας ως «χάρτης» πιθανών ευκαιριών, αλλά και κινδύνων. Στόχος της είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν συναισθηματικά εμπόδια και να συνδεθούν με τον εαυτό τους σε βαθύτερο επίπεδο, προβάλλοντας μια πιο ολιστική προσέγγιση της σύγχρονης αστρολογίας.Επισημαίνεται πως για συνεδρία μίας ώρας με έναν πελάτη, η AstroNat χρεώνει 575 δολάρια, με το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού να είναι στα μέσα Ιουνίου, για συνεδρία ζεύγους διάρκειας 90 λεπτών η χρέωση αυξάνεται στα 715 δολάρια, ενώ για τον προσωπικό αστρολογικό χάρτη και την πρόβλεψη με τη μέθοδο αστροχαρτογραφίας μίας ώρας η αστρολόγος χρεώνει 555 δολάρια.“Οι εκατομμυριούχοι δεν συμβουλεύονται την αστρολογία, οι δισεκατομμυριούχοι ναι”Τι είναι η αστροχαρτογραφία