Η οικονομία της σιωπής: Πώς η ησυχία έγινε το νέο κεφάλαιο της ελίτ
Σε έναν κόσμο διαρκούς θορύβου, η απόλυτη ησυχία έχει μετατραπεί σε νέο σύμβολο ισχύος και η παγκόσμια ελίτ πληρώνει ακριβά για το προνόμιο να εξαφανίζει τον κόσμο γύρω της
Είναι μεσημέρι στο Midtown Manhattan και ο θόρυβος της πόλης είναι κάτι που ξεπερνά τα όρια. Μέσα σε ένα κτίριο στην 57η οδό, ένα ασανσέρ ανεβαίνει στον 42ο όροφο και ανοίγει σε έναν διάδρομο επενδυμένο με ακουστικά πάνελ. Η πόρτα βαριά, σφραγισμένη, της ίδιας κατηγορίας με αυτές που χρησιμοποιούνται σε στούντιο ηχογράφησης, κλείνει πίσω από τον ιδιοκτήτη. Η πόλη εξαφανίζεται. Αυτή η παύση δεν είναι απουσία, είναι κατασκευή.
Η σιωπή ανήκει στη φύση. Σήμερα όμως, ανήκει και στους αρχιτέκτονες. Η λογική του «δωματίου μέσα στο δωμάτιο», ένας εσωτερικός χώρος που δεν αγγίζει πουθενά τον δομικό σκελετό του κτιρίου, έχει μεταφερθεί από τα επαγγελματικά στούντιο στις υπερπολυτελείς κατοικίες της Νέας Υόρκης και του Λονδίνου. Ειδικά ελαστικά κλιπ απομόνωσης «κόβουν» τη μεταφορά κραδασμών. Πλωτά δάπεδα εξαλείφουν τον δομικό θόρυβο που κανένα στρώμα γυψοσανίδας δεν μπορεί να συγκρατήσει. Τα παράθυρα, συχνά το πιο αδύναμο σημείο κάθε πρόσοψης, ενσωματώνουν πολυστρωματικούς υαλοπίνακες με ακουστικές μεμβράνες που σχεδιάζονται για να φιλτράρουν συγκεκριμένα το φάσμα θορύβου της πόλης: από το βαρύ βουητό των φορτηγών μέχρι τις σειρήνες της πόλης.
Το κόστος αυτής της ακουστικής αρχιτεκτονικής, κυμαίνεται από 3.000 δολάρια για μια βασική αναβάθμιση υπνοδωματίου έως 100.000 δολάρια και πλέον για μια πλήρη εγκατάσταση επιπέδου NASA. Πλωτές πλάκες θεμελίωσης, ειδικοί σιγαστήρες αερισμού, σύστημα ηχητικού ελέγχου σε πραγματικό χρόνο. Σε ακίνητα αξίας άνω των 20 εκατομμυρίων, η ακουστική μελέτη αντιπροσωπεύει πλέον το 5-10% του συνολικού προϋπολογισμού κατασκευής. Η ησυχία έχει γίνει υποδομή, αντίστοιχη με την ασφάλεια ή τον κλιματισμό.
