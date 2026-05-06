Φτιάξτε εύκολα τον δικό σας λαχανόκηπο στο μπαλκόνι
Αν ονειρεύεστε τη μυρωδιά της αληθινής ντομάτας και τη γεύση της πιπεριάς που μόλις κόψατε από τη γλάστρα, ήρθε ο καιρός για να γίνετε ο “αστικός αγρότης” που πάντα θέλατε
Η κηπουρική στην πόλη εκτός από δημιουργική ενασχόληση είναι και μια συνειδητή επιλογή ποιότητας ζωής που συνδυάζει την αισθητική με τη γαστρονομική αυτάρκεια. Συχνά ακούμε: “Μα, σε ένα μικρό μπαλκόνι;” Η απάντηση είναι ένα ηχηρό “Ναι”. Ο Μάιος προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες: οι νύχτες είναι πια ζεστές και οι μέρες έχουν τη διάρκεια που χρειάζονται τα λαχανικά για να φωτοσυνθέσουν στο maximum. Το να καλλιεργείς τη δική σου τροφή ανάμεσα σε πολυκατοικίες είναι μια μικρή επανάσταση. Είναι η εγγύηση ότι ξέρεις τι τρως, αλλά παράλληλα και μια μοναδική ψυχοθεραπεία. Ξεκινώντας τώρα, εκμεταλλεύεστε την πλήρη δυναμική της εποχής.
Πέντε λαχανικά για εγγυημένη σοδειά ακόμη και στο μπαλκόνι σας
Cherry Tomatoes (Solanum lycopersicum var. cerasiforme)
Ξεκινάμε με το απόλυτο success story της γλάστρας, τα ντοματίνια. Είναι παραγωγικά, πανέμορφα και το μυστικό για να κερδίσετε χρόνο είναι να επενδύσετε σε έτοιμα σπορόφυτα αντί για σπόρο. Απαιτούν τουλάχιστον έξι ώρες άμεσης ηλιακής έκθεσης για να αποδώσουν. Για εγγυημένη επιτυχία, επιλέξτε την ποικιλία Lycopin για την ανθεκτικότητά της ή την Black Cherry για μια πιο ιδιαίτερη, γκουρμέ γεύση.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
