Ασφαλές λιμάνι η Ελλάδα για επενδύσεις real estate με έμφαση σε παραθαλάσσια ακίνητα
Για τα άτομα υψηλής καθαρής θέσης, η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο- Το προφίλ των αγοραστών από τα ΗΑΕ
Η Ελλάδα ενισχύει τη θέση της στην αγορά πολυτελών ακινήτων, με τα λεγόμενα «μπλε ακίνητα» —κατοικίες δηλαδή με άμεση ή εύκολη πρόσβαση στη θάλασσα— να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές. Παράλληλα, η χώρα προβάλλεται ως ένας από τους πιο ασφαλείς προορισμούς στην Ευρώπη, λειτουργώντας ως επενδυτικό «καταφύγιο» για υψηλής εισοδηματικής στάθμης αγοραστές που αναζητούν σταθερότητα και ασφάλεια, ειδικά σε μία κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία όπως αυτή με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
Τα στοιχεία από την τελευταία έκθεση «2026 Luxury Lifestyle Report» -η οποία μάλιστα αποτυπώνει και το προφίλ ειδικά των αγοραστών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μία αγορά με μικρό μερίδιο μεν στο εγχώριο real estate πολυτελών κατοικιών, παρουσιάζοντας ωστόσο σημαντικές προοπτικές με βάση το προφίλ- δείχνουν ότι οι διεθνείς αγοραστές λειτουργούν πρωτίστως ως στρατηγικοί επενδυτές, έχοντας αποκτήσει κατά μέσο όρο, γενικότερα, δύο ακίνητα την τελευταία τριετία. Για τα άτομα υψηλής καθαρής θέσης (HNI), η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο καλοκαιρινό προορισμό που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο διεθνές επενδυτικό χαρτοφυλάκιο, την ίδια στιγμή όπου και η τρέχουσα γεωπολιτική συγκυρία φαίνεται να ευνοεί τα ελληνικά ακίνητα ακόμη και στο κομμάτι των αγοραστών τρίτων χωρών στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Golden Visa’’. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την (πρώτη) Κίνα, Τουρκία και Λίβανος αποτελούν βασικές «δεξαμενές» αγοραστών ακινήτων στη χώρα μας με σκοπό τη χορήγηση αδειών διαμονής τρίτων χωρών με τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς παράγοντες να παίζουν σημαντικό ρόλο.
