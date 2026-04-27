ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ «σηκώνουν» επενδύσεις 30 δισ. με αυξήσεις κεφαλαίου 5 δισ., πλήρης στήριξη από Δημόσιο, CVC και State Grid
Το δημόσιο στηρίζει με 1,8 δισ. ευρώ, τις διαδοχικές αυξήσεις κεφαλαίου που ολοκληρώνονται Μάιο και Ιούνιο, ανοίγοντας τον μεγαλύτερο ενεργειακό κύκλο επενδύσεων μετά τα μνημόνια
Στον μεγαλύτερο επενδυτικό κύκλο της τελευταίας δεκαετίας εισέρχεται η ελληνική ενεργειακή αγορά, με την ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ να δρομολογούν επενδύσεις συνολικού ύψους 30 δισ. ευρώ έως το 2030, τμήμα των οποίων θα χρηματοδοτήσουν οι αυξήσεις κεφαλαίου που αγγίζουν τα 5 δισ. ευρώ.
Πρόκειται ουσιαστικά για το μεγαλύτερο ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδας μετά την περίοδο των μνημονίων, καθώς για πρώτη φορά δύο κορυφαίοι όμιλοι του κλάδου προχωρούν σχεδόν ταυτόχρονα σε τόσο μεγάλης κλίμακας κεφαλαιακές κινήσεις, με στόχο όχι μόνο την κάλυψη των εγχώριων αναγκών, αλλά και τη δημιουργία περιφερειακής ισχύος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Οι δύο αυξήσεις δρομολογούνται σε σχεδόν ταυτόχρονο χρόνο, καθώς της ΔΕΗ αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάιο και του ΑΔΜΗΕ τον Ιούνιο.
Καθοριστικός παίκτης και στις δύο κινήσεις είναι το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ως μέτοχος του 34,2% της ΔΕΗ και του 51% του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να καταβάλει άνω των 1,8 δισ. ευρώ μέσα στους αμέσως επόμενους δύο μήνες, επιβεβαιώνοντας ότι θεωρεί τις δύο εταιρείες βασικούς πυλώνες της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής.
Παράλληλα, στη ΔΕΗ κομβικό ρόλο έχει το CVC Capital Partners, το οποίο έχει ήδη γνωστοποιήσει με επιστολή από την περασμένη Πέμπτη ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην αύξηση κεφαλαίου με 1,2 δισ. ευρώ. Η πρόθεση αυτή συνοδεύτηκε και από δημόσια στήριξη προς τη διοίκηση της εταιρείας. Μιλώντας την Παρασκευή στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών ο κ. Άλεξ Φωτακίδης επικεφαλής του διεθνούς fund δήλωσε ότι στηρίζει το νέο στρατηγικό πλάνο της ΔΕΗ, προσθέτοντας πως υπάρχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην διοίκηση του κ. Γιώργου Στάσση και στη διοικητική ομάδα, η οποία πέτυχε όλο το στρατηγικό σχέδιο που είχε ανακοινώσει το 2021.
