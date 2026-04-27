Το καλό κυβερνητικό weekend και οι δημοσκοπήσεις, το ποδήλατο του Μακρόν και τα παπούτσια του Μητσοτάκη, η γαλατική ευγένεια και ο Πιερρ, η αχτίδα αισιοδοξίας από τον Ευαγγελισμό και οι επενδύσεις σε Μύκονο και Σαντορίνη
Μια ανάσα από το επόμενο τριημεράκι είμαστε, της (εργατικής λόγω… αράγματος και εκδρομών) Πρωτομαγιάς και μακάρι να συνεχίσει έτσι ο καιρός, γιατί έχουμε πρόωρο καλοκαιράκι
Κατά τα λοιπά, η κυβέρνηση μετά από καιρό είχε ένα ωραίο γι’ αυτήν Π.Σ.Κ. λόγω Μακρόν, που πραγματικά τη «χόρτασε» την Ελλάδα με την παρουσία του και τα καλά του λόγια, αβάνταρε και φουλ τον Μητσοτάκη από τη συνέντευξη στη Ρωμαϊκή Αγορά με τον Παπαχελά, που είχε στηθεί ένα πραγματικά εντυπωσιακό σκηνικό, μέχρι το ντίνερ στο Προεδρικό Μέγαρο, την επίσκεψη στον «Κίμωνα» και μετά τη συνέντευξη στο Νιάρχος. Η ουσία της επίσκεψης είναι η επαναβεβαίωση της ισχυρής γαλλοελληνικής συμμαχίας, υπό την έννοια ότι η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή της Ευρώπης θα είναι δίπλα μας εφόσον μας συμβεί κάτι. Δεν είναι λίγο αυτό ούτε και υπήρξε ποτέ δεδομένο στο παρελθόν, όπως γνωρίζουμε, άρα έχει αξία να το δηλώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Κάποιες κουβέντες που γίνονται για νέες οπλικές προμήθειες, για υποβρύχια κ.λπ., δεν είναι ακόμα ώριμες και επίσης ρώτησα τη σοβαρή στρατιωτική πηγή μου για την «ανταλλαγή» Mirage με Rafale που συζητείται, ώστε να στείλουμε τα παλιότερα αεροπλάνα στην Ουκρανία, αλλά πήρα μάλλον αρνητική απάντηση. «Έχουμε μεγάλη διαφορά στην τιμή με τους κατασκευαστές των νέων Rafale και επίσης δεν θέλουμε να προκαλέσουμε τόσο τους Ρώσους», ήταν η απάντηση που πήρα.
Ωριμάζει η παρέμβαση για την ταυτοποίηση στα social media
-Πριν δυο-τρεις μήνες είχε πει ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ότι κάτι πρέπει να γίνει νομικά για να μαζευτεί το θέμα των ανώνυμων ύβρεων και των τρολ στα social media. Παρατήρησα ότι στο forum των Δελφών έγινε μια αναφορά επ’ αυτού από τον Μητσοτάκη και άλλη μία στη συνέντευξή του στη Ρωμαϊκή Αγορά με τον Μακρόν. Μακάρι να δούμε κάτι και να έχει και κάποια ευρύτερη υποστήριξη.
Άμυνα και τεχνητή νοημοσύνη-Γενικώς, με τους Γάλλους υπάρχει μία ανοιχτή και εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τα αμυντικά έργα. Εκτός, όμως, από την προοπτική ανταλλαγής εξοπλισμών, το ενδιαφέρον που επίκειται είναι η συνεργασία για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της άμυνας. Ούτε η Αθήνα ούτε το Παρίσι θέλουν αυτή την ώρα να γίνουν πιο συγκεκριμένοι για το πού θα συνεργήσουν, όμως οι σκέψεις είναι αρκετά ώριμες.
Το ποδήλατο του Μακρόν και τα αθλητικά του Μητσοτάκη-Κάθε επίσκεψη σαν αυτή του Μακρόν στη χώρα μας περιλαμβάνει και δώρα. Έψαξα και έμαθα ότι ο Γάλλος Πρόεδρος έφερε στον δικό μας ένα ποδήλατο, καθώς είναι γνωστό ότι ο Μητσοτάκης παίρνει τα βουνά και γράφει χιλιόμετρα. Από την άλλη, ο Μητσοτάκης έκανε δώρο στον Μακρόν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια της ελληνικής εταιρίας Ena Athletics του Άλεξ Λάτση που έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση στην αγορά των αθλητικών ειδών από όταν εμφανίστηκαν.
Και τα γκάλοπ;-Ρώτησα την άλλη πηγή μου από το Μ.Μ για τις δημοσκοπήσεις επίσης, που θα βγουν περί την Τετάρτη με Πέμπτη, και μου είπε: «Περιμένουμε να μετρήσουμε και Δευτέρα, Τρίτη, να δούμε αν τα μέτρα Πιερρακάκη και η εμφάνιση Μητσοτάκη-Μακρόν μάζεψαν τις 2 μονάδες που χάθηκαν για την κυβέρνηση τον τελευταίο μήνα». Μάλλον κάτι έγινε, απ’ ό,τι ακούω, και μαζεύτηκε στη 1 με 1,5 μονάδα η πτώση, αλλά πιο πολύ άκουσα με προσοχή την πηγή που μου είπε: «Αυτή την περίοδο που μετράμε δεν είναι καλή, γιατί είμαστε σε αναμονή του κόμματος Τσίπρα και Καρυστιανού, μετά τις ανακοινώσεις θα έχουμε πιο καλή εικόνα».
Οικογένεια Πιερρ και Μακρόν-Είχε πολλά ενσταντανέ από την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, σταχυολογώ μερικά, ξεκινώντας από εκείνο στο ντίνερ του Προεδρικού Μεγάρου, όπου ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Λεσκίρ πήρε από το χέρι τη γυναίκα του Πιερρακάκη, Δήμητρα, την πήγε στον Μακρόν και τη σύστησε στον Πρόεδρο. Ο Μακρόν τη χειροφίλησε με τη γνωστή γαλατική ευγένεια που τον διακρίνει και της είπε: «Σας ευχαριστώ, κυρία μου, που... μοιράζεστε τον σύζυγό σας με την Ευρώπη!». Από τους επιχειρηματίες που μίλησαν με τον Μακρόν, πιο εξοικειωμένος φάνηκε μαζί του ο Θοδωρής Κυριακού, λόγω του ότι είχαν συναντηθεί πρόσφατα, αφού ο δικός μας ετοιμάζεται να ανοίξει γραφείο της Repubblica και στο Παρίσι. Γενικώς, ο Εμανουέλ ήταν πολύ ομιλητικός με τους ομοτράπεζους.
Πιερρ (2)-Η στενή σχέση μεταξύ Πιερρακάκη και Λεσκίρ έγινε εμφανής αφού οι υπουργοί Οικονομικών ξεκίνησαν νωρίτερα το πρόγραμμά τους, καθώς εγκαινίασαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου το τεχνολογικό κέντρο της Euronext στην Αθήνα. Αμέσως μετά, μάλιστα, συνομίλησαν με τους μαθητές δύο ελληνογαλλικών σχολείων, με τον Πιερρακάκη να εντυπωσιάζει με τα άπταιστα γαλλικά του. Για όσους γνωρίζουν, ο Λεσκίρ είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους υπουργούς της γαλλικής κυβέρνησης, με ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο. Μένοντας λίγο ακόμα στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, έκανε, επίσης, εντύπωση η αποκάλυψη του Προέδρου Μακρόν ότι η Γαλλία τον ψήφισε για την προεδρία του Eurogroup, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια έμπρακτη αναγνώριση προς την Ελλάδα.
Μυλωνάκης-Το Σάββατο ήταν μάλλον γενικώς μια ημέρα με καλά νέα για το κυβερνητικό στρατόπεδο, αφού μια αχτίδα αισιοδοξίας φάνηκε και στο θέμα της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη από τον Ευαγγελισμό. Οι ευχές όλων είναι μαζί του και με την οικογένειά του. Εξιτήριο πήρε και η σύζυγος του Π.Θ, η Μαρέβα, η οποία πήγε σχεδόν κατευθείαν να υποδεχθεί στο σπίτι της την Μπριζίτ Μακρόν.
Σαμαράς με Φαραντούρη-Με πήρε ένας φίλος μου και μου είπε ότι είδε τον Φαραντούρη να τρώει στο Λουτράκι χθες με τον Σαμαρά. Ο άνθρωπος έχει όρεξη για δουλειά και είναι προς τιμήν του ότι την ψάχνει παντού.
ΔΕΗ: Μεγάλα πορτοφόλια στην ΑΜΚ και το ηχηρό comeback της μετοχής-Η ανακοίνωση-έκπληξη της ΔΕΗ για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ προκάλεσε αρχικά μεταβλητότητα, αλλά η μετοχή έδειξε ισχυρά αντανακλαστικά, μετατρέποντας μια ημέρα υψηλής πίεσης σε επίδειξη ισχύος. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ξεκίνησε τη συνεδρίαση καταγράφοντας «βουτιά» της τάξης του -9%. Η πτώση αποδίδεται στην αρχική αμηχανία της αγοράς μπροστά στο μέγεθος της ΑΜΚ και στην αναμονή για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Ωστόσο, στη συνέχεια έβγαλε σημαντικές «άμυνες». Οι αγοραστές απορρόφησαν γρήγορα την προσφορά, περιορίζοντας τις απώλειες στο -2,84% και οδηγώντας το κλείσιμο στα 18,1 ευρώ. Η ικανότητα της μετοχής να ανακάμψει από το -9% και να σταθεροποιηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 18 ευρώ δείχνει την εμπιστοσύνη των θεσμικών χαρτοφυλακίων στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου. Ο τζίρος της μετοχής ήταν καταιγιστικός, φτάνοντας συνολικά τα 96,8 εκατ. ευρώ, όγκος που αντιπροσωπεύει το 34% με 35% της συνολικής αξίας συναλλαγών της αγοράς. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, η ΑΜΚ, που θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου 2026, δεν αποτελεί απλώς μια κεφαλαιακή ενίσχυση, αλλά το «καύσιμο» για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2030, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ. Το μήνυμα αυτό έχει περάσει σε ισχυρούς διεθνείς επενδυτές και οι πληροφορίες είναι ότι στην αύξηση θα συμμετάσχουν ισχυροί θεσμικοί αλλά και μεγάλα πορτοφόλια. Η αύξηση θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerating book building στο εξωτερικό και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες θέλουν τα συνολικά έξοδα της mega-αύξησης να φτάνουν τα 340 εκατ. ευρώ, η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί ταχύτατα μέσα σε διάστημα 3-4 ημερών και υπάρχουν προσδοκίες για σημαντική υπερκάλυψη. Με την κίνηση αυτή, η ΔΕΗ μετεξελίσσεται σε ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή δύναμη με ίδια κεφάλαια 9 δισ. ευρώ, EBITDA 4,6 δισ. ευρώ το 2030 και καθαρά κέρδη άνω του 1,2 δισ. ευρώ.
Το χάσμα ΗΠΑ -ΕΕ είναι δομικό-Από το 2008 μέχρι το 2023, οι ΗΠΑ μεγάλωσαν κατά 87%. Η Ευρώπη κατά 13,5%. Με αυτούς τους ρυθμούς, η Ευρώπη θα χρειαστεί 43 χρόνια για να διπλασιάσει την κατά κεφαλήν παραγωγή της. Οι ΗΠΑ, 20. Δεν είναι κύκλος. Είναι δομή, είπε ο CEO της Alpha Bank B. Ψαλτης στην ομιλία του στο Φόρουμ των Δελφών. Το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα. Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά αποταμιεύουν σχεδόν διπλάσια από τα αμερικανικά. Αλλά 300 δισ. ευρώ φεύγουν κάθε χρόνο προς τις ΗΠΑ. Όχι γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν τους δίνει τον τρόπο. Η λύση, κατέληξε, έχει όνομα - και παραμένει στο συρτάρι: Τραπεζική Ένωση. Ένωση Κεφαλαιαγορών. Savings and Investments Union. Τρία εργαλεία που μαζί μπορούν να κινητοποιήσουν το κεφάλαιο που η Ευρώπη ήδη έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.
Ο λογαριασμός του Αθανασόπουλου της Olympia και οι κινεζικές μπαταρίες-Υπάρχουν στιγμές σε δημόσιες συζητήσεις όπου πίσω από τις προσεκτικές διατυπώσεις και τον «τετραγωνισμό» του κύκλου ακούγονται αλήθειες και περνούν μηνύματα που δεν αποτελούν κλισέ. Κάπως έτσι λειτούργησε χθες και ο CEO της Olympia Ανδρέας Αθανασόπουλος στο πλαίσιο του ελληνογαλλικού φόρουμ. Γιατί, πίσω από τη συζήτηση περί πράσινης μετάβασης και στρατηγικής αυτονομίας, έβαλε στο τραπέζι τον πραγματικό λογαριασμό: ποιος παράγει, με τι κόστος και ποιος τελικά κερδίζει. Ο επικεφαλής της Olympia είπε με απλά λόγια αυτό που αρκετοί στην ευρωπαϊκή αγορά συζητούν κατ’ ιδίαν. Ότι η Ευρώπη έχασε τη μάχη των μπαταριών από την Κίνα επειδή εκείνοι επένδυαν επί δεκαετίες με σχέδιο, πρώτες ύλες, τεχνογνωσία και κρατική στήριξη, ενώ εδώ αρκετοί πίστεψαν ότι το παιχνίδι κερδίζεται με καθυστερημένα προγράμματα και λίγες επιδοτήσεις. Με απλά λόγια, όταν η μία πλευρά χτίζει οικοσύστημα και η άλλη γράφει reports, το αποτέλεσμα είναι μάλλον προβλέψιμο. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, ήταν το δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής του. Εκεί όπου εξήγησε ότι το πραγματικό πρόβλημα σήμερα δεν είναι μόνο οι μπαταρίες, αλλά το κόστος ενέργειας. Με το ρεύμα στην Ευρώπη έως και 2,5 φορές ακριβότερο από ΗΠΑ και Κίνα, ο λογαριασμός για τη βιομηχανία βγαίνει ήδη αρνητικός. Όταν η παραγωγή στις ανταγωνιστικές οικονομίες λειτουργεί με τόσο χαμηλότερες τιμές, η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι σαν να μπαίνει στο παιχνίδι με γκολ από τα αποδυτήρια. Και όταν συμφέρει περισσότερο να παράγεις εκτός Ευρώπης και να πουλάς εντός Ευρώπης, τότε ο λογαριασμός έχει ήδη έρθει. Δεν έλειψε και η ελληνική διάσταση. Ο Αθανασόπουλος πρόσθεσε ότι υπάρχουν επιχειρήσεις έτοιμες να επενδύσουν σε αποθήκευση ενέργειας, αλλά συναντούν ακόμη το γνώριμο μείγμα αργών διαδικασιών και θολού θεσμικού πλαισίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν υπάρχει σαφής ορισμός για τη βιομηχανική αποθήκευση, δεν υπάρχουν γρήγορες εγκρίσεις, οι διαδικασίες παραμένουν ασαφείς και ώριμες επενδύσεις καθυστερούν.
Cenergy: Αν η Ευρώπη επιλέγει πάντα το φθηνότερο τιμολόγιο, κάποια μέρα θα ξυπνήσει χωρίς εργοστάσια-Σε ανάλογο ύφος κινήθηκε στην ίδια κουβέντα και ο οικονομικός διευθυντής της διεθνοποιημένης από καιρό Cenergy Holdings. Ο Αλέξανδρος Μπένος είπε ουσιαστικά κάτι απλό αλλά ενοχλητικό για αρκετούς στις Βρυξέλλες: η Ευρώπη δεν μπορεί να ζητά ισχυρή βιομηχανία και ταυτόχρονα να αγοράζει τα πάντα μόνο με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή. Όταν μιλάς για καλώδια, διασυνδέσεις, ενεργειακές υποδομές και κρίσιμα έργα, δεν αγοράζεις απλώς προϊόντα. Αγοράζεις ασφάλεια εφοδιασμού, ταχύτητα παράδοσης, τεχνογνωσία και παραγωγική βάση. Σε ελεύθερη μετάφραση: αν συνεχίσεις να προτιμάς πάντα το φθηνότερο τιμολόγιο, κάποια στιγμή θα ξυπνήσεις χωρίς εργοστάσια. Το δεύτερο σημείο της παρέμβασής του είχε ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τόνισε ότι οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες ανταγωνίζονται εταιρείες εκτός Ευρώπης που συχνά έχουν φθηνότερη ενέργεια, κρατική στήριξη, χαμηλότερα κόστη συμμόρφωσης και ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ο CFO της Cenergy Holdings έβαλε και μια δεύτερη διάσταση: την αβεβαιότητα. Όταν ένα έργο χρειάζεται χρόνια για να αδειοδοτηθεί, όταν οι αποφάσεις σέρνονται και όταν κανείς δεν ξέρει πότε θα προχωρήσει ένα pipeline έργων, τότε καμία σοβαρή βιομηχανία δεν επενδύει με άνεση σε νέες γραμμές παραγωγής, προσωπικό και δυναμικότητα. Η αγορά θέλει ορατότητα, όχι υποσχέσεις. Ο Α. Μπένος περιέγραψε μια Ελλάδα που σταδιακά φεύγει από τον ρόλο της περιφέρειας και μπαίνει στον χάρτη ως στρατηγικός κόμβος για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο. Με διασυνδέσεις, νέα έργα, καλώδια, ενεργειακούς διαδρόμους και βιομηχανική παραγωγή, η χώρα αποκτά ρόλο που πριν από λίγα χρόνια ακουγόταν υπερβολικός. Δεν ήταν τυχαίο ότι ανέφερε και τα μεγέθη της Cenergy επενδύσεις, ισχυρό ανεκτέλεστο έργων και διεθνή παρουσία ως απόδειξη ότι όταν υπάρχει σωστό πλαίσιο, η ελληνική βιομηχανία όχι μόνο αντέχει, αλλά μεγαλώνει.
Επενδύσεις 2 δισ. ευρώ σε Μύκονο και Σαντορίνη απελευθερώνει το νέο Χωροταξικό του Τουρισμού-Επειτα από «επεξεργασία» τουλάχιστον μιας τριετίας, η Ελλάδα θα αποκτήσει επιτέλους το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό που θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες μέρες. Αμέσως μετά το Ειδικό Χωροταξικό, αναμένεται ξεχωριστό Χωροταξικό για Μύκονο και Σαντορίνη που αποτελούν σίγουρα δύο από τους πιο κορεσμένους και ταυτόχρονα πιο επενδυτικά ελκυστικούς προορισμούς της χώρας. Οι επενδύσεις πλαισίου εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ. Ξενοδοχειακοί Όμιλοι, επενδυτικά funds αλλά και private equity σχήματα έχουν ήδη εντοπίσει τοποθεσίες και αξιολογήσει επενδυτικές ευκαιρίες αλλά παραμένουν με το στυλό στο χέρι, με εμφανή εκνευρισμό από τη χρόνια ασάφεια. Το νέο χωροταξικό θα δημιουργήσει ουσιαστική ασφάλεια δικαίου, θα περιορίσει την αβεβαιότητα που διαχρονικά λειτουργεί αποτρεπτικά για σημαντικά επενδυτικά σχέδια και θα διαμορφώσει σαφείς κανόνες. Κεντρικός άξονας του νέου πλαισίου είναι η μετάβαση σε τουριστικό μοντέλο χαμηλότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, με ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων. Ειδική μέριμνα προβλέπεται για τα μικρά νησιά, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και την ενίσχυση ειδικών μορφών τουρισμού, ενώ το πλαίσιο καθιερώνει τρία βασικά κριτήρια για τον καθορισμό της τουριστικής ανάπτυξης ανά περιοχή. Ένας κλάδος που παράγει πάνω από 20% του ΑΕΠ δεν μπορεί να σχεδιάζει μακροπρόθεσμα επενδύσεις χωρίς να ξέρει πού επιτρέπεται να χτίσει, τι μπορεί να ανεγείρει και με ποιους όρους. Μια δεκαετία χωρίς πυξίδα δεν αντισταθμίζεται από μια Κοινή Υπουργική Απόφαση η οποία, σε κάθε περίπτωση, είναι μια καλή αρχή.
Περιμένοντας τον SSM σε ρυθμό bonus-Σε ρυθμό bonus ζουν την περίοδο αυτήν τα τραπεζικά στελέχη, από τα ανώτερα μέχρι τα μεσαίας και χαμηλότερης κλίμακας, καθώς όσα εξαγγέλθηκαν είναι πλέον θέμα λίγου χρόνου να αρχίσουν να αποδίδονται. Τα bonus ανέρχονται από το 120% έως το 180% των σταθερών αποδοχών των στελεχών. Τα περισσότερα εξ αυτών δίνονται υπό τη μορφή δωρεάν μετοχών. Από την άλλη πλευρά ο SSM δεν έχει ακόμη εγκρίνει τα μερίσματα των πιστωτικών ιδρυμάτων, αλλά επειδή αυτό αποτελεί τυπική διαδικασία υπολογίζεται ότι θα γίνει περί τα τέλη Μαΐου. Ωστόσο, οι γενικές συνελεύσεις προχωρούν στην έγκριση υπό την αίρεση πάντα της απόφασης του επόπτη. Ηδη πραγματοποιήθηκε η συνέλευση της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ ακολουθούν από τις συστημικές τράπεζες η Eurobank, στις 28 Απριλίου, η Εθνική στις 30 Απριλίου και Alpha Bank στις 26 Ιουνίου 2026.
Τι λέει η Hilton για το Illisian-Ως μία από τις «σημαντικότερες αναπτύξεις για τον όμιλο της Hilton» στην Ευρώπη χαρακτηρίζει ο David Kelly το νέο Conrad Athens The Ilisian, την «επιστροφή ενός εμβληματικού ξενοδοχείου με βαθιά σημασία για την πόλη, την Ελλάδα και τη Hilton». O ανώτερος αντιπρόεδρος (Senior Vice President) Ηπειρωτικής Ευρώπης του ομίλου της Hilton αναφέρει στα κοινωνικά δίκτυα για το ξενοδοχείο που άνοιξε για πρώτη φορά ως Hilton Athens το 1963 ότι τότε «ήταν το πρώτο μεγάλο διεθνές ξενοδοχείο στην Ελλάδα και σύμβολο για το σύγχρονο πρόσωπο της πόλης, οπότε η επανεμφάνισή του τώρα ως το ντεμπούτο του brand της ‘’Conrad Hotels & Resorts” στην Ελλάδα (σ.σ. από τα πιο ηχηρά brands του ομίλου Hilton), ήταν πραγματικά ξεχωριστή. Η μεταμόρφωση, που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τους συνεργάτες μας στην ΤΕΜΕΣ, είναι μια από τις σημαντικότερες εξελίξεις για τη Hilton στην Ευρώπη και αντικατοπτρίζει τόσο τη συνεχιζόμενη ανανέωση της Αθήνας ως αστικού προορισμού, όσο και την αυξανόμενη σημασία της Ελλάδας στο χαρτοφυλάκιό μας, το οποίο πλέον αριθμεί περισσότερα από 50 ξενοδοχεία». Σημειώνεται εδώ ότι το 2020, λίγο πριν κλείσει για την ανακαίνιση το Hilton της Αθήνας, ο όμιλος διέθετε μόλις 1 ξενοδοχείο και πλέον έχει φτάσει σε διψήφιο αριθμό, είτε πρόκειται για τα ξενοδοχεία συνδεδεμένα με τη Small Luxury Hotels (κοντά στα 40 ανά την Ελλάδα) είτε μέσω συμφωνιών των ιδιοκτητών με brands του ομίλου (Curio Collection by Hilton, Tapestry Collection by Hilton, Hilton Garden Inn). Σημειώνεται ότι εκτός από το Conrad στην Αθήνα, που άνοιξε ξανά στις 23 Απριλίου στο ιστορικό ακίνητο της Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, το δεύτερο Conrad θα λειτουργεί επίσης από εφέτος στον πρώτο προορισμό του Ιονίου, την Κέρκυρα.
Τράπεζες σε στάση αναμονής ενώ η ναυτιλία ζει χρυσές εποχές-Στη διεθνή ναυτιλία υπάρχει ένα παράδοξο. Η αυξημένη γεωπολιτική και οικονομική αβεβαιότητα οδηγεί αρκετά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε πιο συντηρητική στάση απέναντι στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση, παρά το γεγονός ότι η αγορά βρίσκεται σε φάση ισχυρής κερδοφορίας. Η έντονη μεταβλητότητα που χαρακτηρίζει το τρέχον περιβάλλον θεωρείται, παραδοσιακά, περίοδος ευκαιριών για τη ναυτιλία. Ωστόσο, μέρος του τραπεζικού τομέα εμφανίζεται διστακτικό να αυξήσει την έκθεσή του, υπό την πίεση ευρύτερων μακροοικονομικών κινδύνων, όπως ο πληθωρισμός και η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας. Αντίθετα, οι πλοιοκτήτες αξιοποιούν το ευνοϊκό κύμα της αγοράς, με υψηλές αποδόσεις και αυξημένη ρευστότητα να στηρίζουν σχέδια επέκτασης και ανανέωσης στόλου, κυρίως μέσω επενδύσεων σε πιο αποδοτικά και σύγχρονα πλοία. Παρ’ όλα αυτά, η ισχυρή οικονομική εικόνα πολλών ναυτιλιακών εταιρειών διατηρεί την αγορά δανεισμού ανταγωνιστική, με εναλλακτικές πηγές κεφαλαίων να παραμένουν ενεργές. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον όπου η ναυτιλία κινείται ταχύτερα από τη χρηματοπιστωτική της στήριξη, δημιουργώντας μια απόκλιση μεταξύ επενδυτικής διάθεσης και πιστωτικής πολιτικής.
Ο επόμενος στόχος της Εισαγγελίας στην υπόθεση Πιζάντε-Μετά την προκαταρκτική εξέταση που διενήργησε η Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (ΔΕΟΕ) για αδικαιολόγητες πιστώσεις ύψους 13,1 εκατ. ευρώ έναντι δηλωθέντων εισοδημάτων 217.000 ευρώ για την περίοδο 2019-2022, στην υπόθεση της Bluehouse Capital του Βίκτωρα Πιζάντε, η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών φέρεται να στρέφει πλέον το βλέμμα της σε μια εταιρεία που μέχρι στιγμής παρέμενε στη σκιά, τη Swindon. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Swindon φέρεται να λειτουργούσε ως μηχανισμός μέσω του οποίου διοχετεύονταν κεφάλαια προς και από την Bluehouse, διαχειριζόμενη συναλλαγές συνολικού ύψους τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο είναι ότι Γενική Διευθύντρια και μοναδική εργαζόμενή της ήταν η δικηγόρος Δ.Μ, η ίδια που ενεργούσε παράλληλα ως νομικός σύμβουλος της Bluehouse. Αυτή ακριβώς η λεπτομέρεια είναι που φέρεται να ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Εισαγγελία. Το νομικό ζητούμενο είναι εάν η Swindon πληροί τα κριτήρια «Αλλοδαπής Ελεγχόμενης Εταιρείας» (ΑΕΕ) βάσει της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Εφόσον αυτό επιβεβαιωθεί, τα κέρδη της όφειλαν να φορολογηθούν στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως της offshore έδρας της.
Το στοίχημα της Costamare με την Cosco και τα μηνύματα προς τη Wall Street-Η κίνηση της Costamare να «κλειδώσει» 16 νεότευκτα containerships με μακροχρόνια ναύλωση προς την COSCO Shipping σχολιάζεται στη ναυτιλιακή αγορά ως κάτι πολύ περισσότερο από επέκταση στόλου. Για μια εταιρεία εισηγμένη στο New York Stock Exchange, τέτοιες κινήσεις δεν γίνονται μόνο με όρους ναυτιλιακού κύκλου, αλλά και με το βλέμμα στραμμένο στους επενδυτές. Στην πράξη, η Costamare δείχνει ότι επιλέγει το «σίγουρο χαρτί»: μακροχρόνια συμβόλαια, προβλέψιμες ταμειακές ροές και συνεργασία με έναν από τους ισχυρότερους παίκτες παγκοσμίως. Στη Wall Street, όπου η μεταβλητότητα δεν συγχωρεί εύκολα τα ρίσκα, το μήνυμα είναι σαφές. Σταθερότητα αντί για «τζόγο» στη spot αγορά. Με άλλα λόγια, η εταιρεία προτιμά να «κλειδώσει» έσοδα σε βάθος χρόνου, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει ότι ίσως χάσει μέρος από τα υψηλά των ναύλων σε περιόδους εκτίναξης. Την ίδια στιγμή, η επιλογή της Cosco μόνο τυχαία δεν είναι. Σε μια περίοδο που οι γεωπολιτικές ισορροπίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το παγκόσμιο εμπόριο, η σύμπλευση με έναν κινεζικό κολοσσό δείχνει ότι οι μεγάλοι παίκτες της ναυτιλίας συνεχίζουν να χτίζουν γέφυρες εκεί όπου υπάρχει φορτίο και ρευστότητα. Στους διαδρόμους της αγοράς, πάντως, κάποιοι βλέπουν και μια πιο «υπόγεια» ανάγνωση: η Costamare ενισχύει το προφίλ της ως αξιόπιστου partner για τους μεγάλους ναυλωτές, κάτι που μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμο στον επόμενο κύκλο ανανέωσης στόλων.
Η «Grand Lady» και το σωστό timing στην αγορά των τάνκερ-Σε μια περίοδο που η αγορά των δεξαμενόπλοιων κινείται με έντονους ρυθμούς, η Eastern Mediterranean Maritime (Eastmed) του Θανάση Μαρτίνου προχώρησε σε μια κίνηση που αποδεικνύεται ιδιαίτερα εύστοχη. Η ελληνική εταιρεία αγόρασε το VLCC Saiq (κατασκευής 2011) από την Asyad Shipping έναντι περίπου 60 εκατ. δολαρίων και το μετονόμασε σε «Grand Lady». Με την πρώτη ματιά, το τίμημα θεωρήθηκε φυσιολογικό για την ηλικία του πλοίου. Ωστόσο, οι εξελίξεις στην αγορά, κυρίως λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν οδηγήσει σε άνοδο τόσο των ναύλων όσο και των αξιών των πλοίων. Σήμερα, το ίδιο VLCC αποτιμάται αισθητά υψηλότερα, κάτι που σημαίνει ότι η Eastmed πέτυχε μια συμφέρουσα αγορά σχεδόν αμέσως. Σημαντικό ρόλο στο deal παίζουν και οι ναυλώσεις που συνοδεύουν το πλοίο. Το δεξαμενόπλοιο είχε ήδη εξασφαλισμένη απασχόληση μέσω συμφωνιών με εταιρείες όπως η Mercuria και η Oman Charter Company, γεγονός που εξασφαλίζει άμεσα έσοδα για τον νέο ιδιοκτήτη. Συνολικά, πρόκειται για μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου το timing παίζει καθοριστικό ρόλο. Η ελληνική πλευρά απέκτησε ένα πλοίο που ήδη αυξάνει την αξία του, ενώ η πλευρά του Ομάν αξιοποίησε την ευκαιρία για κέρδος και ανανέωση στόλου.
Απρίλης, ο αγαπημένος μήνας του Χρηματιστηρίου-Η ερχόμενη Πέμπτη είναι η τελευταία χρηματιστηριακή συνεδρίαση του Απριλίου ο οποίος -και φέτος- παρά τις αναταράξεις έχει ανταποκριθεί πλήρως στις προσδοκίες της αγοράς. Ο δείκτης FTSE 25 ενισχύθηκε +7,55% μέχρι σήμερα τον Απρίλιο και ο τραπεζικός δείκτης κέρδισε +11,72% μέσα στον μήνα. Στο μεταξύ το Euronext Athens ετοιμάζεται για αλλαγές στη σύνθεση του δείκτη FTSE 25. Η CrediaBank έχει αναβαθμίσει το επενδυτικό της προφίλ και η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει τις πιθανότητες ένταξής της στον δείκτη. Από την άλλη πλευρά, η θεαματική άνοδος της ΕΥΔΑΠ με κεφαλαιοποίηση πάνω από το €1,06 δισ. φαίνεται να εκτοπίζει τη Sarantis, σε μια ανατροπή που αντικατοπτρίζει τη ρευστότητα του ΧΑ σε συνθήκες bull market. Την εβδομάδα που πέρασε, ο Γενικός Δείκτης πραγματοποίησε μια ήπια και αξιοπρεπή διόρθωση από τα πρόσφατα υψηλά, έπειτα από 3 διαδοχικές ανοδικές εβδομάδες, με σχετικά μειωμένη αξία συναλλαγών. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς μας διατηρεί επαφή με τα 160 δισ. ευρώ και το επίπεδο των 2.200 μονάδων για τον Γενικό Δείκτη έδειχνε πως δεν κινδυνεύει. Επόμενος -όχι εύκολος- στόχος το επίπεδο των 2.300 μονάδων. Παράλληλα, η αγορά αμοιβαίων κεφαλαίων αποτυπώνει μια σιωπηλή αλλά σταθερή μεταστροφή της αποταμίευσης συνολικά στη χώρα μας. Το ενεργητικό των Ελληνικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων ξεπέρασε τα 30 δισ. ευρώ τον Απρίλιο 2026 και βρίσκεται πλέον σε υψηλά 22 ετών, από τα 6,1 δισ. του 2018. Στο α' τρίμηνο 2026 οι εισροές διατηρήθηκαν θετικές κοντά στο 1 δισ. ευρώ (€980,9 εκατ.), παρά τη γεωπολιτική αναταραχή, με τα Διεθνή Ομολογιακά να πρωταγωνιστούν (€283 εκατ.). Ο Έλληνας αποταμιευτής, αργά αλλά σταθερά, ανακαλύπτει εκ νέου τη χρηματιστηριακή αγορά.
Bally’s Intralot: Πέρασε το κατώφλι της ΑΜΚ με "καύσιμο" την Evoke-Η Bally’s Intralot, πραγματοποιώντας ένα ράλι 9 συνεχόμενων ανοδικών συνεδριάσεων, κατάφερε να υπερβεί το ψυχολογικό όριο του 1,1 ευρώ - τιμή διάθεσης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του περασμένου Οκτωβρίου. Στη συνεδρίαση της Παρασκευής η μετοχή «σκαρφάλωσε» 5%, με τζίρο 13 εκατ. ευρώ. Εκτός από νέα συμβόλαια που εξασφάλισε πρόσφατα η εταιρεία, αυτό που συγκεντρώνει το ενδιαφέρον της αγοράς είναι ένα πιθανό deal για την εξαγορά της Evoke στη Μεγάλη Βρετανία.
Οι αγορές και ο πόλεμος-Οι Financial Times δημοσίευσαν δύο γραφήματα που αφηγούνται μια ιστορία σε δύο πράξεις. Πριν από τον πόλεμο, η Ευρώπη πρωταγωνιστούσε. Ο Χρηματιστηριακός Δείκτης Stoxx 600 βρισκόταν σε ιστορικά υψηλά, στα τέλη Φεβρουαρίου, αφήνοντας πίσω τον Αμερικανικό S&P 500. Μετά την έναρξη του πολέμου, η εικόνα αναστράφηκε δραματικά. Ο πόλεμος, το κλείσιμο του Ορμούζ ανέβασε τις τιμές του πετρελαίου σε νέα υψηλά και αφαίρεσε σχεδόν -5% από τον Stoxx 600. Αντιθέτως, ο S&P 500 όχι μόνο αντιστάθηκε αλλά γρήγορα ξεπέρασε και πάλι την Ευρώπη. Την περασμένη Παρασκευή ο S&P 500 με άνοδο +0,8 έγραψε νέο ρεκόρ, ενώ ο Nasdaq, με άνοδο +1,6% έφτασε στο δικό του υψηλό όλων των εποχών. Για το πρώτο τρίμηνο 2026 ο ρυθμός ανάπτυξης των κερδών των αμερικανικών εισηγμένων διαμορφώνεται στο 15,1% σε ετήσια βάση και αυτό ήταν το 6ο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας αύξησης. Το 84% των εταιρειών που ανακοίνωσαν αποτελέσματα ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις. Για το σύνολο του 2026 οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση κερδών 18,6% και εσόδων 9,5%. Το πραγματικό ερώτημα, όμως, δεν είναι «ΗΠΑ ή Ευρώπη». Είναι αν τα τρέχοντα επίπεδα αποτίμησης έχουν νόημα. Το μελλοντικό P/E του S&P 500 βρίσκεται στο 20,9, δηλαδή πιο ψηλά από τον 5ετή (19,9) και τον 10ετή (18,9) μέσο όρο. H Wall Street προεξοφλεί διαρκώς. Οι εκτιμήσεις για αύξηση κερδών Q2-Q4 2026 διαμορφώνονται μεταξύ 20% και 22%. Όλα αυτά σ’ ένα περιβάλλον όπου 3 αξιωματούχοι της ΕΚΤ προειδοποίησαν ότι ο πόλεμος θα ανεβάσει τον πληθωρισμό της ευρωζώνης και θα μειώσει την ανάπτυξη. Η Fed αντιμετωπίζει τις ίδιες αναντιστοιχίες μεταξύ πληθωρισμού και επιτοκίων. Η αντοχή των αγορών δεν αποτυπώνει μακροοικονομική σιγουριά. Το στοίχημα των αγορών είναι αν οι εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, οι επαναγορές μετοχών (buybacks) ύψους $1,1 τρισ. και η τεράστια δομική ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη θα αντισταθμίσουν κάθε γεωπολιτικό σοκ. Δεν είναι παράλογο αυτό το στοίχημα, σίγουρα όμως δεν συνιστά ανάλυση.
Οι χιλιάδες απολύσεις σε Meta, Microsoft, KPMG, Nike περιγράφουν το νέο οργανόγραμμα της εποχής Τεχνητής Νοημοσύνης
-Μέσα στην ίδια εβδομάδα 4 μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έστειλαν το ίδιο σήμα από διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Η Meta ανακοίνωσε περικοπές περίπου 8.000 θέσεων εργασίας, δηλαδή κοντά στο 10% του προσωπικού της, ενώ παράλληλα κλείνει περίπου 6.000 ανοιχτές θέσεις. Η Microsoft προσφέρει για πρώτη φορά πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης σε εργαζομένους στις ΗΠΑ. Η KPMG μειώνει κατά περίπου 10% τους audit partners στις ΗΠΑ, δηλαδή γύρω στους 100 partners. Η Nike ανακοίνωσε ότι καταργεί περίπου 1.400 θέσεις, κυρίως σε τεχνολογία και operations. Η κοινή συνισταμένη των ανακοινώσεων δεν είναι μόνο οι απολύσεις. Είναι η αναδιάταξη. Οι εταιρείες περικόπτουν οργανικά κόστη, παγώνουν ή ακυρώνουν προσλήψεις, συμπιέζουν διοικητικά επίπεδα και μεταφέρουν επενδυτικά κεφάλαια προς την Τεχνητή Νοημοσύνη, αναζητώντας λύσεις αυτοματισμού, data centers και ακόμη πιο συγκεντρωτικά τεχνολογικά μοντέλα. Η πραγματική είδηση είναι ότι οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι επανασχεδιάζουν το οργανόγραμμά τους γύρω από την παραγωγικότητα της AI εποχής.
Το κύκνειο άσμα του Πάουελ, άνοιξε ο δρόμος για τον Γουόρς-Αύριο και μεθαύριο συνεδριάζει η Επιτροπή Ανοικτών Αγορών της FED, το γνωστό FOMC. Η J.P. Morgan εκτιμά ότι η Fed δεν θα αλλάξει τα επιτόκια του δολαρίου, σ’ ένα περιβάλλον όπου η γεωπολιτική και ο πληθωρισμός αφαιρούν κάθε περιθώριο κινήσεων. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση θεωρείται ιστορική αφού η καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ, μετά τη λήξη της αναμένεται να είναι η τελευταία του ως πρόεδρος της Fed. Σύμφωνα με τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης του Μαρτίου, κάποιοι κεντρικοί τραπεζίτες της Fed ήθελαν να διατηρήσουν ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης (και όχι μείωσης) των επιτοκίων του δολαρίου. Κάποιοι άλλοι μετέθεσαν τις προβλέψεις τους για μειώσεις «αργότερα στο μέλλον» λόγω του πληθωρισμού. Η διττή εντολή της Fed (πληθωρισμός και απασχόληση) έχει μετατραπεί σε αντίφαση: ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή διατηρεί το αργό κοντά στα $100 το βαρέλι, προσθέτοντας περίπου 0,8 ποσοστιαίες μονάδες στον πληθωρισμό και αφαιρώντας 0,25 μονάδες από την ανάπτυξη. Το δράμα της FED συνεχίζεται και στη Γερουσία. Ο εκλεκτός του Προέδρου Τραμπ, Κέβιν Γουόρς, έχει σχεδιάσει εδώ και χρόνια αυτό που ο ίδιος αποκαλεί αλλαγή καθεστώτος («regime change») στη FED. Θέλει να καταργήσει το forward guidance, να αναθεωρήσει τον ορισμό του πληθωρισμού και να περιορίσει τις δημόσιες τοποθετήσεις μελών του FOMC. Στην ακρόαση της 21ης Απριλίου ενώπιον του Κογκρέσου δεσμεύτηκε να είναι «ανεξάρτητος παράγοντας», απορρίπτοντας τις πιέσεις για πολιτικά υποκινούμενες μειώσεις επιτοκίων. Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι ο Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής Τίλις αποσύρει τις αντιρρήσεις του για την υποψηφιότητα του Γουόρς στην Επιτροπή, αφού το υπουργείο Δικαιοσύνης σταματά τις διώξεις κατά του Πάουελ.
Οι ημιαγωγοί παραληρούν-Για πρώτη φορά στην Ιστορία οι μετοχές ημιαγωγών αντιπροσωπεύουν το 14% της συνολικής κεφαλαιοποίησης του αμερικανικού χρηματιστηρίου. Στην κορύφωση της φούσκας dot-com του 2000 είχαν φτάσει στο 7%. Ο δείκτης Philadelphia Semiconductor Index (SOX) κατέγραψε 18 συνεχόμενες ανοδικές συνεδριάσεις, τη μακρύτερη ανοδική σειρά στην ιστορία του κι έχει τριπλασιαστεί μέσα σε 3 χρόνια. Η Nvidia ανέκτησε την κεφαλαιοποίηση των 5 τρισ. δολαρίων. Οι 4 μεγαλύτεροι hyperscalers αναμένεται να δαπανήσουν περίπου 700 δισ. δολάρια σε επενδύσεις για chips, ενώ όλοι φοβούνται ότι θα υπάρχει έλλειψη. Η Broadcom ανακοίνωσε έσοδα από την Τεχνητή Νοημοσύνη ύψους 8,4 δισ. δολαρίων μόνο στο πρώτο τρίμηνο του έτους. Η Nvidia αγοράζει μετοχικά μερίδια σε πελάτες GPU, αυτοί αγοράζουν περισσότερα GPU, τα GPU γίνονται εγγύηση για δανεισμό, ο δανεισμός αγοράζει περισσότερα GPU. Φαύλος κύκλος και η αγορά των ομολόγων έχει αρχίσει να κάνει ερωτήσεις που η αγορά μετοχών δεν επιθυμεί να ακούσει. Το ερώτημα δεν είναι αν οι ημιαγωγοί είναι υπερτιμημένοι. Το ερώτημα είναι αν η ζήτηση για Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να δικαιολογήσει μια αποτίμηση που ξεπερνά ήδη κατά 100% το προηγούμενο ιστορικό της υψηλό.
