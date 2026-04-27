Το καλό κυβερνητικό weekend και οι δημοσκοπήσεις, το ποδήλατο του Μακρόν και τα παπούτσια του Μητσοτάκη, η γαλατική ευγένεια και ο Πιερρ, η αχτίδα αισιοδοξίας από τον Ευαγγελισμό και οι επενδύσεις σε Μύκονο και Σαντορίνη

Κατά τα λοιπά, η κυβέρνηση μετά από καιρό είχε ένα ωραίο γι’ αυτήν Π.Σ.Κ. λόγω Μακρόν, που πραγματικά τη «χόρτασε» την Ελλάδα με την παρουσία του και τα καλά του λόγια, αβάνταρε και φουλ τον Μητσοτάκη από τη συνέντευξη στη Ρωμαϊκή Αγορά με τον Παπαχελά, που είχε στηθεί ένα πραγματικά εντυπωσιακό σκηνικό, μέχρι το ντίνερ στο Προεδρικό Μέγαρο, την επίσκεψη στον «Κίμωνα» και μετά τη συνέντευξη στο Νιάρχος. Η ουσία της επίσκεψης είναι η επαναβεβαίωση της ισχυρής γαλλοελληνικής συμμαχίας, υπό την έννοια ότι η πιο ισχυρή πολεμική μηχανή της Ευρώπης θα είναι δίπλα μας εφόσον μας συμβεί κάτι. Δεν είναι λίγο αυτό ούτε και υπήρξε ποτέ δεδομένο στο παρελθόν, όπως γνωρίζουμε, άρα έχει αξία να το δηλώνει ο Γάλλος Πρόεδρος. Κάποιες κουβέντες που γίνονται για νέες οπλικές προμήθειες, για υποβρύχια κ.λπ., δεν είναι ακόμα ώριμες και επίσης ρώτησα τη σοβαρή στρατιωτική πηγή μου για την «ανταλλαγή» Mirage με Rafale που συζητείται, ώστε να στείλουμε τα παλιότερα αεροπλάνα στην Ουκρανία, αλλά πήρα μάλλον αρνητική απάντηση. «Έχουμε μεγάλη διαφορά στην τιμή με τους κατασκευαστές των νέων Rafale και επίσης δεν θέλουμε να προκαλέσουμε τόσο τους Ρώσους», ήταν η απάντηση που πήρα.-Γενικώς, με τους Γάλλους υπάρχει μία ανοιχτή και εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τα αμυντικά έργα. Εκτός, όμως, από την προοπτική ανταλλαγής εξοπλισμών, το ενδιαφέρον που επίκειται είναι η συνεργασία για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο πεδίο της άμυνας. Ούτε η Αθήνα ούτε το Παρίσι θέλουν αυτή την ώρα να γίνουν πιο συγκεκριμένοι για το πού θα συνεργήσουν, όμως οι σκέψεις είναι αρκετά ώριμες.-Κάθε επίσκεψη σαν αυτή του Μακρόν στη χώρα μας περιλαμβάνει και δώρα. Έψαξα και έμαθα ότι ο Γάλλος Πρόεδρος έφερε στον δικό μας ένα ποδήλατο, καθώς είναι γνωστό ότι ο Μητσοτάκης παίρνει τα βουνά και γράφει χιλιόμετρα. Από την άλλη, ο Μητσοτάκης έκανε δώρο στον Μακρόν ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια της ελληνικής εταιρίας Ena Athletics του Άλεξ Λάτση που έχουν κάνει μεγάλη αίσθηση στην αγορά των αθλητικών ειδών από όταν εμφανίστηκαν.-Ρώτησα την άλλη πηγή μου από το Μ.Μ για τις δημοσκοπήσεις επίσης, που θα βγουν περί την Τετάρτη με Πέμπτη, και μου είπε: «Περιμένουμε να μετρήσουμε και Δευτέρα, Τρίτη, να δούμε αν τα μέτρα Πιερρακάκη και η εμφάνιση Μητσοτάκη-Μακρόν μάζεψαν τις 2 μονάδες που χάθηκαν για την κυβέρνηση τον τελευταίο μήνα». Μάλλον κάτι έγινε, απ’ ό,τι ακούω, και μαζεύτηκε στη 1 με 1,5 μονάδα η πτώση, αλλά πιο πολύ άκουσα με προσοχή την πηγή που μου είπε: «Αυτή την περίοδο που μετράμε δεν είναι καλή, γιατί είμαστε σε αναμονή του κόμματος Τσίπρα και Καρυστιανού, μετά τις ανακοινώσεις θα έχουμε πιο καλή εικόνα».-Είχε πολλά ενσταντανέ από την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα, σταχυολογώ μερικά, ξεκινώντας από εκείνο στο ντίνερ του Προεδρικού Μεγάρου, όπου ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Λεσκίρ πήρε από το χέρι τη γυναίκα του Πιερρακάκη, Δήμητρα, την πήγε στον Μακρόν και τη σύστησε στον Πρόεδρο. Ο Μακρόν τη χειροφίλησε με τη γνωστή γαλατική ευγένεια που τον διακρίνει και της είπε: «Σας ευχαριστώ, κυρία μου, που... μοιράζεστε τον σύζυγό σας με την Ευρώπη!». Από τους επιχειρηματίες που μίλησαν με τον Μακρόν, πιο εξοικειωμένος φάνηκε μαζί του ο Θοδωρής Κυριακού, λόγω του ότι είχαν συναντηθεί πρόσφατα, αφού ο δικός μας ετοιμάζεται να ανοίξει γραφείο της Repubblica και στο Παρίσι. Γενικώς, ο Εμανουέλ ήταν πολύ ομιλητικός με τους ομοτράπεζους.-Η στενή σχέση μεταξύ Πιερρακάκη και Λεσκίρ έγινε εμφανής αφού οι υπουργοί Οικονομικών ξεκίνησαν νωρίτερα το πρόγραμμά τους, καθώς εγκαινίασαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου το τεχνολογικό κέντρο της Euronext στην Αθήνα. Αμέσως μετά, μάλιστα, συνομίλησαν με τους μαθητές δύο ελληνογαλλικών σχολείων, με τον Πιερρακάκη να εντυπωσιάζει με τα άπταιστα γαλλικά του. Για όσους γνωρίζουν, ο Λεσκίρ είναι ένας από τους πιο προβεβλημένους υπουργούς της γαλλικής κυβέρνησης, με ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο. Μένοντας λίγο ακόμα στον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, έκανε, επίσης, εντύπωση η αποκάλυψη του Προέδρου Μακρόν ότι η Γαλλία τον ψήφισε για την προεδρία του Eurogroup, αναφέροντας ότι πρόκειται για μια έμπρακτη αναγνώριση προς την Ελλάδα.-Το Σάββατο ήταν μάλλον γενικώς μια ημέρα με καλά νέα για το κυβερνητικό στρατόπεδο, αφού μια αχτίδα αισιοδοξίας φάνηκε και στο θέμα της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη από τον Ευαγγελισμό. Οι ευχές όλων είναι μαζί του και με την οικογένειά του. Εξιτήριο πήρε και η σύζυγος του Π.Θ, η Μαρέβα, η οποία πήγε σχεδόν κατευθείαν να υποδεχθεί στο σπίτι της την Μπριζίτ Μακρόν.Ωριμάζει η παρέμβαση για την ταυτοποίηση στα social media-Πριν δυο-τρεις μήνες είχε πει ο εκπρόσωπος Μαρινάκης ότι κάτι πρέπει να γίνει νομικά για να μαζευτεί το θέμα των ανώνυμων ύβρεων και των τρολ στα social media. Παρατήρησα ότι στο forum των Δελφών έγινε μια αναφορά επ’ αυτού από τον Μητσοτάκη και άλλη μία στη συνέντευξή του στη Ρωμαϊκή Αγορά με τον Μακρόν. Μακάρι να δούμε κάτι και να έχει και κάποια ευρύτερη υποστήριξη.-Με πήρε ένας φίλος μου και μου είπε ότι είδε τον Φαραντούρη να τρώει στο Λουτράκι χθες με τον Σαμαρά. Ο άνθρωπος έχει όρεξη για δουλειά και είναι προς τιμήν του ότι την ψάχνει παντού.-Η ανακοίνωση-έκπληξη της ΔΕΗ για την υλοποίηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 4 δισ. ευρώ προκάλεσε αρχικά μεταβλητότητα, αλλά η μετοχή έδειξε ισχυρά αντανακλαστικά, μετατρέποντας μια ημέρα υψηλής πίεσης σε επίδειξη ισχύος. Συγκεκριμένα η ΔΕΗ ξεκίνησε τη συνεδρίαση καταγράφοντας «βουτιά» της τάξης του -9%. Η πτώση αποδίδεται στην αρχική αμηχανία της αγοράς μπροστά στο μέγεθος της ΑΜΚ και στην αναμονή για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης. Ωστόσο, στη συνέχεια έβγαλε σημαντικές «άμυνες». Οι αγοραστές απορρόφησαν γρήγορα την προσφορά, περιορίζοντας τις απώλειες στο -2,84% και οδηγώντας το κλείσιμο στα 18,1 ευρώ. Η ικανότητα της μετοχής να ανακάμψει από το -9% και να σταθεροποιηθεί πάνω από το ψυχολογικό όριο των 18 ευρώ δείχνει την εμπιστοσύνη των θεσμικών χαρτοφυλακίων στις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ομίλου. Ο τζίρος της μετοχής ήταν καταιγιστικός, φτάνοντας συνολικά τα 96,8 εκατ. ευρώ, όγκος που αντιπροσωπεύει το 34% με 35% της συνολικής αξίας συναλλαγών της αγοράς. Όσον αφορά την επόμενη μέρα, η ΑΜΚ, που θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Μαΐου 2026, δεν αποτελεί απλώς μια κεφαλαιακή ενίσχυση, αλλά το «καύσιμο» για το νέο Στρατηγικό Σχέδιο 2030, συνολικού ύψους 24 δισ. ευρώ. Το μήνυμα αυτό έχει περάσει σε ισχυρούς διεθνείς επενδυτές και οι πληροφορίες είναι ότι στην αύξηση θα συμμετάσχουν ισχυροί θεσμικοί αλλά και μεγάλα πορτοφόλια. Η αύξηση θα γίνει με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω accelerating book building στο εξωτερικό και με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες θέλουν τα συνολικά έξοδα της mega-αύξησης να φτάνουν τα 340 εκατ. ευρώ, η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί ταχύτατα μέσα σε διάστημα 3-4 ημερών και υπάρχουν προσδοκίες για σημαντική υπερκάλυψη. Με την κίνηση αυτή, η ΔΕΗ μετεξελίσσεται σε ακόμη μεγαλύτερη ενεργειακή δύναμη με ίδια κεφάλαια 9 δισ. ευρώ, EBITDA 4,6 δισ. ευρώ το 2030 και καθαρά κέρδη άνω του 1,2 δισ. ευρώ.-Από το 2008 μέχρι το 2023, οι ΗΠΑ μεγάλωσαν κατά 87%. Η Ευρώπη κατά 13,5%. Με αυτούς τους ρυθμούς, η Ευρώπη θα χρειαστεί 43 χρόνια για να διπλασιάσει την κατά κεφαλήν παραγωγή της. Οι ΗΠΑ, 20. Δεν είναι κύκλος. Είναι δομή, είπε ο CEO της Alpha Bank B. Ψαλτης στην ομιλία του στο Φόρουμ των Δελφών. Το πρόβλημα δεν είναι τα χρήματα. Τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά αποταμιεύουν σχεδόν διπλάσια από τα αμερικανικά. Αλλά 300 δισ. ευρώ φεύγουν κάθε χρόνο προς τις ΗΠΑ. Όχι γιατί οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να επενδύσουν στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη δεν τους δίνει τον τρόπο. Η λύση, κατέληξε, έχει όνομα - και παραμένει στο συρτάρι: Τραπεζική Ένωση. Ένωση Κεφαλαιαγορών. Savings and Investments Union. Τρία εργαλεία που μαζί μπορούν να κινητοποιήσουν το κεφάλαιο που η Ευρώπη ήδη έχει, αλλά δεν αξιοποιεί.