Έως τις αρχές Ιουνίου επαρκούν τα αεροπορικά καύσιμα στην ΕΕ, λέει ο Τζιτζικώστας

Έως τον Δεκέμβριο του 2028 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο αναβάθμισης της αεροναυτιλίας σημείωσε ο υπουργός Μεταφορών Χρίστος Δήμας, σε συζήτηση στο φόρουμ των Δελφών

Απόστολος Τζιτζικώστας και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας στο 11ο Οικονομικό Forum των Δελφών. Την ίδια στιγμή, με αφορμή τη Μεσανατολική κρίση υπήρξε η διαβεβαίωση από τον Ευρωπαίο Επίτροπο ότι τα αποθέματα της αγοράς σε καύσιμα επαρκούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ενώ έστειλε μήνυμα σιγουριάς για τον τουρισμό τη σεζόν του 2026.



Σε σχέση με το θέμα των αεροπορικών καυσίμων, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε ότι αποθέματα καυσίμων υπάρχουν, όμως, όπως τόνισε, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που έχει η ΕΕ επαρκούν για περίπου 90 ημέρες. Στην παρούσα φάση, η αγορά βρίσκει καύσιμα κανονικά, σε πολύ υψηλή τιμή βέβαια, ενώ για τον ίδιο, οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων γίνονται εξαιτίας της υψηλής τους τιμής, γιατί οι συγκεκριμένες διαδρομές δεν συμφέρουν πια τις αεροπορικές εταιρείες.





Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σιγουριάς και ασφάλειας για τον τουρισμό για την επερχόμενη θερινή σεζόν, συμπληρώνοντας, όμως, ότι αναμένεται μείωση στις αφίξεις από την Ασία.

Ο κ. Τζιτζικώστας μίλησε, επίσης, και για τα έργα για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού κατά μήκος της Ευρωπαϊκής ηπείρου, με σχεδιασμό 500 σημείων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2030 και για οποία θα δαπανηθούν συνολικά 100 δις. ευρώ.

Κατερίνας Τσαμούρη για τα Τέμπη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών έργων ο Ευρωπαίος επίτροπος απάντησε ότι «τα Τέμπη είναι ανοιχτή πληγή, και θα είναι όσο έχουμε ανοιχτή την παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών από την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι η χώρα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο ακολουθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα έργων και εντός του καλοκαιριού θα παραδοθούν δύο υπερσύγχρονα τρένα, ενώ υπάρχει η δέσμευση ότι στο τέλος του 2026 η χώρα θα έχει έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας επισήμανε, στο θέμα των αεροπορικών καυσίμων, ότι υπάρχει άριστος συντονισμός με την ΕΕ, με τα κράτη μέλη και τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς όλα τα αποθέματα γνωστοποιούνται στην ΕΕ για να υπάρχει συνολική εκτίμηση του ζητήματος.

Σε ερώτηση της κ. Τσαμούρηγια το σύστημα VCRS, το οποίο αν υπήρχε τότε, το black out δεν θα είχε συμβεί, ενώ θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για ένα ακόμα σύστημα αεροναυτιλίας, το PPN και για το κεντρικό σύστημα Παλλάς.



Αναφορικά με τον κάθετο σιδηροδρομικό και οδικό άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας Ρουμανίας, ο Υπουργός δήλωσε θα έχει οφέλη για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και μετά από την υπογραφή του αρχικού μνημονίου, θα υπάρξει σε επόμενο χρόνο η οργάνωση τριμερούς συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη για να οριστούν τα επόμενα βήματα και στη συνέχεια να ανακοινωθεί η τελική συμφωνία. Στο σημείο αυτό, ο Ευρωπαίος επίτροπος πρόσθεσε ότι τα πρώτα 280 εκατ. ευρώ για το έργο αυτό θα παραδοθούν στις 9 Μαΐου στο Υπουργείο Υποδομών, χωρίς όμως να δίνει εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο χαρακτήρισε ως ‘’η κρισιμότερη αρτηρία της Ευρώπης’’.



Στη συνέχεια ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην εξέλιξη των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι 45 χλμ του Ε65, έργο ύψους 480 εκατ. ευρώ, θα παραδοθούν στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ τόνισε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών της καταιγίδας Daniel στη Θεσσαλία δόθηκαν 600 εκατ. ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί ήδη εργασίες σε 200 σημεία και σε άλλα 200 είναι σε εξέλιξη.



Πρόσθεσε, δε, ότι λαμβάνουν χώρα έργα για τον σιδηρόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, δύο έργα οδικής ασφάλειας στα Χανιά, παράλληλα με την εξέλιξη του ΒΟΑΚ.



Για τα έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη για τη συνολική αναβάθμιση του σιδηροδρομικού, αεροπορικού και οδικού δικτύου στη χώρα μας αναφέρθηκαν ο Ευρωπαίος Επίτροπος μεταφορών και Τουρισμούκαι ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χστο 11ο Οικονομικό Forum των Δελφών. Την ίδια στιγμή, με αφορμή τη Μεσανατολική κρίση υπήρξε η διαβεβαίωση από τον Ευρωπαίο Επίτροπο ότι τα αποθέματα της αγοράς σε καύσιμα επαρκούν μέχρι τις αρχές Ιουνίου, ενώ έστειλε μήνυμα σιγουριάς για τον τουρισμό τη σεζόν του 2026.Σε σχέση με το θέμα των αεροπορικών καυσίμων, ο Απόστολος Τζιτζικώστας ανέφερε ότι αποθέματα καυσίμων υπάρχουν, όμως, όπως τόνισε, τα αποθέματα έκτακτης ανάγκης που έχει η ΕΕ επαρκούν για περίπου 90 ημέρες. Στην παρούσα φάση, η αγορά βρίσκει καύσιμα κανονικά, σε πολύ υψηλή τιμή βέβαια, ενώ για τον ίδιο, οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων γίνονται εξαιτίας της υψηλής τους τιμής, γιατί οι συγκεκριμένες διαδρομές δεν συμφέρουν πια τις αεροπορικές εταιρείες.Όπως υποστήριξε, ωστόσο, η έλλειψη στα καύσιμα θα ξεκινήσει αν η κρίση δεν λήξει και δεν έχει αποκατασταθεί η διέλευση στα Στενά του Ορμούζ μέχρι τις αρχές Ιουνίου. Αν αυτό δεν γίνει, υπάρχουν προς επεξεργασία διάφορα σενάρια για να γίνει συντονισμένος τρόπος χρήσης των αποθεμάτων πανευρωπαϊκά και σχεδιασμός για να επιλυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιαστούν.Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σιγουριάς και ασφάλειας για τον τουρισμό για την επερχόμενη θερινή σεζόν, συμπληρώνοντας, όμως, ότι αναμένεται μείωση στις αφίξεις από την Ασία.Ο κ. Τζιτζικώστας μίλησε, επίσης, και για τα έργα για τη μεταφορά στρατιωτικού υλικού κατά μήκος της Ευρωπαϊκής ηπείρου, με σχεδιασμό 500 σημείων, τα οποία αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το 2030 και για οποία θα δαπανηθούν συνολικά 100 δις. ευρώ.Ακολούθως, σε ερώτηση της δημοσιογράφου - συντονίστριας της συζήτησηςγια τα Τέμπη και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σιδηροδρομικών έργων ο Ευρωπαίος επίτροπος απάντησε ότι «τα Τέμπη είναι ανοιχτή πληγή, και θα είναι όσο έχουμε ανοιχτή την παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών από την Ελλάδα», προσθέτοντας ότι η χώρα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο ακολουθεί πιστά το χρονοδιάγραμμα έργων και εντός του καλοκαιριού θα παραδοθούν δύο υπερσύγχρονα τρένα, ενώ υπάρχει η δέσμευση ότι στο τέλος του 2026 η χώρα θα έχει έναν σύγχρονο σιδηρόδρομο.Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορώνεπισήμανε, στο θέμα των αεροπορικών καυσίμων, ότι υπάρχει άριστος συντονισμός με την ΕΕ, με τα κράτη μέλη και τις αεροπορικές εταιρείες, καθώς όλα τα αποθέματα γνωστοποιούνται στην ΕΕ για να υπάρχει συνολική εκτίμηση του ζητήματος.Σε ερώτηση της κ. Τσαμούρη για το black out του περασμένου Ιανουαρίου στα αεροδρόμια, απάντησε ότι προχωρούν οι συμβάσειςτο οποίο αν υπήρχε τότε, το black out δεν θα είχε συμβεί, ενώ θα βρεθεί την ερχόμενη εβδομάδα στο Ελεγκτικό Συνέδριο η σύμβαση για ένα ακόμα σύστημα αεροναυτιλίας, το PPN και για το κεντρικό σύστημα Παλλάς.Όλα αυτά γίνονται σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη σύμπραξη της οποίας εκπονήθηκε και ένα σχέδιο με 276 σημεία για τη συνολική αναβάθμιση της αεροναυτιλίας, το οποίο θα υλοποιηθεί συνολικά τον Δεκέμβριο του 2028, με κάποια έργα να έχουν ολοκληρωθεί και νωρίτερα.Αναφορικά με τον κάθετο σιδηροδρομικό και οδικό άξονα Ελλάδας-Βουλγαρίας Ρουμανίας, ο Υπουργός δήλωσε θα έχει οφέλη για όλες τις εμπλεκόμενες χώρες και μετά από την υπογραφή του αρχικού μνημονίου, θα υπάρξει σε επόμενο χρόνο η οργάνωση τριμερούς συνεργασίας στη Θεσσαλονίκη για να οριστούν τα επόμενα βήματα και στη συνέχεια να ανακοινωθεί η τελική συμφωνία. Στο σημείο αυτό, ο Ευρωπαίος επίτροπος πρόσθεσε ότι τα πρώτα 280 εκατ. ευρώ για το έργο αυτό θα παραδοθούν στις 9 Μαΐου στο Υπουργείο Υποδομών, χωρίς όμως να δίνει εκτίμηση για το πότε θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο, το οποίο χαρακτήρισε ως ‘’η κρισιμότερη αρτηρία της Ευρώπης’’.Στη συνέχεια ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στην εξέλιξη των έργων που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης, λέγοντας ότι 45 χλμ του Ε65, έργο ύψους 480 εκατ. ευρώ, θα παραδοθούν στις αρχές του καλοκαιριού, ενώ τόνισε ότι για την αποκατάσταση των ζημιών τηςστη Θεσσαλία δόθηκαν 600 εκατ. ευρώ, έχουν ολοκληρωθεί ήδη εργασίες σε 200 σημεία και σε άλλα 200 είναι σε εξέλιξη.Πρόσθεσε, δε, ότι λαμβάνουν χώρα έργα για τον σιδηρόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης, δύο έργα οδικής ασφάλειας στα Χανιά,

Κλείνοντας, και σε ερώτηση της δημοσιογράφου αν τα τρένα της Ελλάδας είναι ασφαλή, ο Υπουργός απάντησε ότι «τα τρένα είναι ασφαλή, όλα τα μέσα μεταφοράς είναι ασφαλή», ωστόσο ο στόχος είναι να γίνουν ακόμα πιο ασφαλή και γι αυτό και πραγματοποιούνται έργα στα συστήματα τηλεδιοίκησης, αεροναυτιλίας και λαμβάνονται μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων.

23.04.2026, 19:30