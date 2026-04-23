Προειδοποίηση από Μπερνάρ Αρνό: Κίνδυνος «παγκόσμιας καταστροφής» λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή
Ο επικεφαλής της LVMH κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να οδηγήσει σε «παγκόσμια καταστροφή», εάν η σύγκρουση δεν αποκλιμακωθεί σύντομα
Ο επικεφαλής της LVMH, Μπερνάρ Αρνό, προειδοποίησε ότι η κλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρούς κραδασμούς στην παγκόσμια οικονομία, κάνοντας λόγο ακόμη και για ενδεχόμενο «παγκόσμιας καταστροφής» εάν η σύγκρουση δεν αποκλιμακωθεί σύντομα.
Η παρέμβασή του ήρθε τη στιγμή που ο πόλεμος με το Ιράν επιβαρύνει ήδη τη ζήτηση για προϊόντα πολυτελείας, περιορίζοντας σημαντικά την ανάπτυξη του μεγαλύτερου ομίλου luxury ειδών στον κόσμο.
Μιλώντας στους μετόχους της εταιρείας κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συνέλευσης στο Παρίσι, ο Αρνό περιέγραψε τη γεωπολιτική κατάσταση ως «εξαιρετικά σοβαρή κρίση» με δυνητικά βαθιές οικονομικές επιπτώσεις.
«Είτε θα βρεθούμε μπροστά σε μια παγκόσμια καταστροφή με εξαιρετικά σοβαρές οικονομικές συνέπειες — και τότε κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πώς θα εξελιχθεί το 2026 — είτε η κρίση θα αποκλιμακωθεί πιο γρήγορα απ’ ό,τι φοβόμαστε και οι αγορές θα επιστρέψουν σταδιακά στην κανονικότητα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
