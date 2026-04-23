Κοινωνικός τουρισμός 2026: Σήμερα η σειρά για ΑΦΜ που λήγουν σε 3 και 4, πώς να εξασφαλίσετε μία από τις 300.000 επιταγές
Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους - Μέχρι 10 Μαΐου η προθεσμία
Σήμερα, Πέμπτη 23/4/2026, η σκυτάλη των αιτήσεων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της ΔΥΠΑ περνά στους δικαιούχους των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 3 και 4.
Με τον προϋπολογισμό να αγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ και τις παροχές να ξεκινούν νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά (στις 18 Μαΐου), το ενδιαφέρον παραμένει στα ύψη παρά τα αρχικά τεχνικά ζητήματα της πλατφόρμας.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση, ΕΔΩ.
Αν ανήκετε στη σημερινή ομάδα προτεραιότητας, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε μία από τις 300.000 επιταγές που προσφέρουν σημαντική οικονομική βοήθεια για τις διακοπές σας, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές.
Το πρόγραμμα ξεκινά στις 18 Μαΐου 2026 και θα διαρκέσει 13 μήνες, νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, συγκεντρώνοντας ήδη μεγάλο ενδιαφέρον.
Για τους δικαιούχους η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους, ως εξής:
-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 3, 4 - Πέμπτη, 23.04.2026
-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 5, 6 - Παρασκευή, 24.04.2026
-Τελευταίο ψηφίο ΑΦΜ: 7, 8, 9 - Σάββατο, 25.04.2026
-Όλοι οι ΑΦΜ - Κυριακή, 26.04.2026
Οι αιτήσεις να υποβάλλονται ήδη μέσω της πλατφόρμας gov.gr και το ενδιαφέρον των πολιτών να είναι ιδιαίτερα αυξημένο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα