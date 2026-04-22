Απώλειες στο Χρηματιστήριο λόγω της αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή
«Βουτιά» για τον ΔΑΑ λόγω της αποκοπής μερίσματος, ισχυρές απώλειες και για τις τράπεζες - Στο επίκεντρο η παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, αλλά και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης
Πτωτικές τάσεις επικρατούν σήμερα στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τους επενδυτές να διατηρούν την επιφυλακτικότητά τους λόγω του θολού τοπίου στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, ανεβάζουν ταχύτητα όσο περνά η ώρα. Η προσοχή είναι επίσης στραμμένη στο νέο πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής κυβέρνησης, ύψους μισού δισεκατομμυρίου ευρώ, με «όπλο» το υπερπλεόνασμα.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (22/4), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -1,35% και διαπραγματεύεται στις 2.230,12 μονάδες, κοντά στο χαμηλό ημέρας των 2.229,04 μονάδων. Το υψηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.263,89 μονάδες. «Βουτιά» άνω του -5% καταγράφει ο ΔΑΑ λόγω του μερίσματος που «κόβει» σήμερα (μεικτό ποσό €0,662/μτχ – καθαρό ποσό €0,628/μτχ). Απώλειες πέριξ του -2% σημειώνουν οι τραπεζικές μετοχές.
Η είδηση για την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν έφερε το πολυπόθητο σήμα αποκλιμάκωσης στις αγορές, καλλιεργώντας προσδοκίες για οριστικό τερματισμό των εχθροπραξιών και βελτιώνοντας αισθητά την επενδυτική ψυχολογία. Ωστόσο, η ανακούφιση παραμένει «υπό αίρεση», καθώς ο συνεχιζόμενος αποκλεισμός στα Στενά του Ορμούζ συντηρεί την αβεβαιότητα για την ενεργειακή τροφοδοσία και προκαλεί σοβαρές αρρυθμίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα.
Στο εσωτερικό μέτωπο, το ενδιαφέρον στρέφεται στην ΕΛΣΤΑΤ, η οποία οριστικοποιεί τα στοιχεία για το υψηλό πρωτογενές πλεόνασμα του 2025. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο για την ανακοίνωση νέων μέτρων στήριξης προς τους οικονομικά ασθενέστερους, προσφέροντας ένα κοινωνικό «αντίβαρο» στην εισαγόμενη ακρίβεια των καυσίμων. Παρόλα αυτά, η στάση αναμονής κυριαρχεί στο ταμπλό, με τους επενδυτές να σταθμίζουν τις αμφιβολίες για την τελική συμμετοχή του Ιράν στον νέο γύρο συνομιλιών.
