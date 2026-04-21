Σχέδιο για κοινή χρήση αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών σε περίπτωση κρίσης εξετάζει η ΕΕ
Η Ένωση διατηρεί «αποθέματα έκτακτης ανάγκης» καυσίμων αεροσκαφών, τα οποία «μπορούν και θα διατεθούν μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο», είπε ο Επίτροπος Μεταφορών Απόστολος Τζιτζικώστας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μέτρα για τη διασφάλιση επάρκειας καυσίμων αεροσκαφών, με τον Επίτροπο Μεταφορών Απόστολο Τζιτζικώστα να δηλώνει ότι τα κράτη-μέλη ενδέχεται να κληθούν να μοιραστούν αποθέματα σε περίπτωση κρίσης εφοδιασμού.
Όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια ενημέρωσης μετά από τηλεδιάσκεψη με τους υπουργούς Μεταφορών της ΕΕ, η Ένωση διατηρεί «αποθέματα έκτακτης ανάγκης» καυσίμων αεροσκαφών, τα οποία «μπορούν και θα διατεθούν μόνο εφόσον κριθεί απαραίτητο».
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οποιαδήποτε εθνική απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων πρέπει να γίνεται με πλήρη διαφάνεια, προκειμένου να αποφεύγονται στρεβλώσεις στην αγορά.
Ερωτηθείς στο περιθώριο της συνάντησης αν τα κράτη-μέλη θα πρέπει να υποχρεωθούν να συντονίζονται και να μοιράζονται αποθέματα καυσίμων, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε ότι «αυτό που σήμερα είναι εθελοντικό θα μπορούσε να γίνει υποχρεωτικό», διευκρινίζοντας ωστόσο ότι «δεν υπάρχει λόγος πανικού» σχετικά με τη διαθεσιμότητα καυσίμων στην ΕΕ.
Ο ίδιος σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ελάχιστης υποχρέωσης αποθεμάτων καυσίμων αεροσκαφών, η οποία θα απαιτεί από τα κράτη-μέλη να διατηρούν συγκεκριμένα επίπεδα στρατηγικών αποθεμάτων.
Ο Επίτροπος Μεταφορών ανακοίνωσε επίσης ότι το σχέδιο AccelerateEU, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την Τετάρτη ως απάντηση στους πρόσφατους κραδασμούς στις αγορές ενέργειας, θα περιλαμβάνει τη δημιουργία νέου παρατηρητηρίου καυσίμων, το οποίο θα ξεκινήσει με επίκεντρο τα καύσιμα αεροσκαφών.
Το σχέδιο προβλέπει επίσης ενέργειες για την εξασφάλιση εναλλακτικών προμηθειών καυσίμων για την Ευρώπη, όπως καύσιμο τύπου Jet A που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Ωστόσο, το καύσιμο που παράγεται στις ΗΠΑ διαφέρει από το διεθνές πρότυπο Jet A1, γεγονός που δυσκολεύει την αύξηση των εισαγωγών προς την ΕΕ. Επιπλέον, απαιτούνται τεχνικές προσαρμογές στις υποδομές ώστε να διατηρούνται διαχωρισμένα τα δύο είδη καυσίμων, σύμφωνα με τον Τζορτζ Σο, ανώτερο αναλυτή πετρελαίου στην εταιρεία Kpler.
Οι τιμές καυσίμων αεροσκαφών στην Ευρώπη έχουν υπερδιπλασιαστεί από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, γεγονός που έχει οδηγήσει αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ να ακυρώνουν πτήσεις που δεν είναι πλέον οικονομικά βιώσιμες και να αποσύρουν αεροσκάφη με υψηλή κατανάλωση καυσίμων.
Η Γερμανία ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας τις επόμενες ημέρες, προκειμένου να εξετάσει την κατάσταση σχετικά με τα καύσιμα αεροσκαφών.
