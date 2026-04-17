Τζιτζικώστας: Η ΕΕ διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη, δεν υφίσταται ζήτημα ελλείψεων τις επόμενες εβδομάδες
Τζιτζικώστας: Η ΕΕ διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη, δεν υφίσταται ζήτημα ελλείψεων τις επόμενες εβδομάδες
«Είμαστε έτοιμοι για συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων καυσίμων μόνον εφόσον χρειαστεί» ανέφερε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού
Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει επαρκή αποθέματα καυσίμων για την κάλυψη των αναγκών αεροδρομίων και αεροσκαφών το επόμενο διάστημα, διαβεβαίωσε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, από τη Λευκωσία, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου.
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα ελλείψεων τις επόμενες εβδομάδες, παρά τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ΕΕ προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.
Στη συνέντευξη τύπου, μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Τζιτζικώστας ερωτηθείς για τα αποθέματα καυσίμων σε αεροσκάφη και αεροδρόμια της ΕΕ, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η ΕΕ διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη για το επόμενο διάστημα κι όσα ακούγονται για ελλείψεις στις επόμενες εβδομάδες δεν ισχύουν. Ωστόσο, προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο να προκύψουν ελλείψεις εφοδιασμού σε καύσιμα στην αεροπλοΐα, εφόσον συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η αρμόδια Συντονιστική Ομάδα Πετρελαίου της Κομισιόν συνεδρίασε χτες και συζήτησε αυτό το θέμα, καθώς η διαθεσιμότητα καυσίμων παραμένει πρωταρχικό μέλημα όλων μας. Άλλωστε, τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της συνολικής κατανάλωσης της Ευρώπης και μόνο το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από εισαγωγές. Είναι όμως σαφές ότι εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο διάστημα η ΕΕ θα είναι προετοιμασμένη για να προχωρήσει σε συντονισμένη αποδέσμευση των αποθεμάτων καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη. Διατηρούμε αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα αποδεσμευτούν μόνον εφόσον απαιτηθεί. Μέχρι στιγμής πάντως διαχειριζόμαστε χωρίς ελλείψεις την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και επίσης δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων σε αυτό το στάδιο, λόγω έλλειψης καυσίμων. Οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες σχετίζονται με το υψηλό κόστος των καυσίμων κι όχι με έλλειψή τους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τόσο την επάρκεια καυσίμων, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και την αεροπλοΐα, όσο και την απρόσκοπτη τήρηση των δικαιωμάτων των επιβατών πτήσεων».
Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν υφίσταται ζήτημα ελλείψεων τις επόμενες εβδομάδες, παρά τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ΕΕ προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο.
Στη συνέντευξη τύπου, μετά το πέρας των εργασιών του Συμβουλίου, ο κ. Τζιτζικώστας ερωτηθείς για τα αποθέματα καυσίμων σε αεροσκάφη και αεροδρόμια της ΕΕ, λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, επισήμανε μεταξύ άλλων τα εξής:
«Η ΕΕ διαθέτει επαρκή ποσότητα καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη για το επόμενο διάστημα κι όσα ακούγονται για ελλείψεις στις επόμενες εβδομάδες δεν ισχύουν. Ωστόσο, προετοιμαζόμαστε για το ενδεχόμενο να προκύψουν ελλείψεις εφοδιασμού σε καύσιμα στην αεροπλοΐα, εφόσον συνεχιστεί για μεγάλο διάστημα η κρίση στη Μέση Ανατολή. Η αρμόδια Συντονιστική Ομάδα Πετρελαίου της Κομισιόν συνεδρίασε χτες και συζήτησε αυτό το θέμα, καθώς η διαθεσιμότητα καυσίμων παραμένει πρωταρχικό μέλημα όλων μας. Άλλωστε, τα διυλιστήρια της ΕΕ καλύπτουν περίπου το 70% της συνολικής κατανάλωσης της Ευρώπης και μόνο το υπόλοιπο 30% καλύπτεται από εισαγωγές. Είναι όμως σαφές ότι εάν συνεχιστεί η σημερινή κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ για μεγάλο διάστημα η ΕΕ θα είναι προετοιμασμένη για να προχωρήσει σε συντονισμένη αποδέσμευση των αποθεμάτων καυσίμων για αεροδρόμια και αεροσκάφη. Διατηρούμε αποθέματα έκτακτης ανάγκης, τα οποία θα αποδεσμευτούν μόνον εφόσον απαιτηθεί. Μέχρι στιγμής πάντως διαχειριζόμαστε χωρίς ελλείψεις την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Και επίσης δεν έχουμε ακυρώσεις πτήσεων σε αυτό το στάδιο, λόγω έλλειψης καυσίμων. Οι όποιες ακυρώσεις πτήσεων έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής από ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες σχετίζονται με το υψηλό κόστος των καυσίμων κι όχι με έλλειψή τους. Σε κάθε περίπτωση η ΕΕ θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τόσο την επάρκεια καυσίμων, σε συνεργασία με τη βιομηχανία και την αεροπλοΐα, όσο και την απρόσκοπτη τήρηση των δικαιωμάτων των επιβατών πτήσεων».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα