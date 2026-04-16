Euroxx Securities: Αυξάνει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών
Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να προσφέρουν ένα σπάνιο συνδυασμό ανάπτυξης και ελκυστικής αποτίμησης, διατηρώντας ενεργό το επενδυτικό ενδιαφέρον

Νίκος Μελαχροινός
Ανεπηρέαστο από την πρόσφατη αύξηση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εμφανίζεται το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών, με τη Euroxx να διατηρεί σαφώς θετική στάση για τον κλάδο και να προχωρά σε νέες αυξήσεις τιμών-στόχων, βλέποντας περιθώρια ανόδου έως και 37%.

Στην έκθεσή της (16 Απριλίου), η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει σύσταση «overweight» για το σύνολο των συστημικών τραπεζών, τοποθετώντας την τιμή-στόχο για τη Eurobank στα 5,3 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 18,8 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,2 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11 ευρώ και περιθώρια ανόδου κοντά στα 30%.

Η βασική εικόνα που περιγράφει η Euroxx περιλαμβάνει ανάπτυξη του κλάδου παραμένει ισχυρή και, σε πολλές περιπτώσεις, ανώτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς την πιστωτική επέκταση, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη σταθεροποίηση της ποιότητας ενεργητικού, χωρίς νέες σημαντικές εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
