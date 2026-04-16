Euroxx Securities: Αυξάνει τις τιμές-στόχους των ελληνικών τραπεζών
Σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, οι ελληνικές τράπεζες συνεχίζουν να προσφέρουν ένα σπάνιο συνδυασμό ανάπτυξης και ελκυστικής αποτίμησης, διατηρώντας ενεργό το επενδυτικό ενδιαφέρον
Ανεπηρέαστο από την πρόσφατη αύξηση της γεωπολιτικής αβεβαιότητας εμφανίζεται το επενδυτικό story των ελληνικών τραπεζών, με τη Euroxx να διατηρεί σαφώς θετική στάση για τον κλάδο και να προχωρά σε νέες αυξήσεις τιμών-στόχων, βλέποντας περιθώρια ανόδου έως και 37%.
Στην έκθεσή της (16 Απριλίου), η χρηματιστηριακή επαναλαμβάνει σύσταση «overweight» για το σύνολο των συστημικών τραπεζών, τοποθετώντας την τιμή-στόχο για τη Eurobank στα 5,3 ευρώ, για την Εθνική Τράπεζα στα 18,8 ευρώ, για την Alpha Bank στα 5,2 ευρώ και για την Τράπεζα Πειραιώς στα 11 ευρώ και περιθώρια ανόδου κοντά στα 30%.
Η βασική εικόνα που περιγράφει η Euroxx περιλαμβάνει ανάπτυξη του κλάδου παραμένει ισχυρή και, σε πολλές περιπτώσεις, ανώτερη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με βασικούς μοχλούς την πιστωτική επέκταση, την ενίσχυση των εσόδων από προμήθειες και τη σταθεροποίηση της ποιότητας ενεργητικού, χωρίς νέες σημαντικές εισροές μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα