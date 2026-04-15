ΟΔΔΗΧ: Πάνω από μισό δισ. οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο, υπερκαλύφθηκε η έκδοση κατά 2,03 φορές
ΟΔΔΗΧ: Πάνω από μισό δισ. οι προσφορές για το 10ετές ομόλογο, υπερκαλύφθηκε η έκδοση κατά 2,03 φορές
Η απόδοση αυξήθηκε στο 3,70% από 3,34% στην αντίστοιχη δημοπρασία της 11ης Φεβρουαρίου
Με ισχυρή ζήτηση, αλλά και υψηλότερη απόδοση σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη δημοπρασία, ολοκληρώθηκε η επανέκδοση του 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου
Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή δημοπρασία για τίτλους επιτοκίου 3,375% και λήξης 16 Ιουνίου 2036, το Δημόσιο άντλησε 250 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στα 507 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση του ομολόγου ανήλθε στο 3,70%, σημειώνοντας άνοδο σε σύγκριση με το 3,34% της προηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης στις 11 Φεβρουαρίου.
Η διαδικασία υλοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ η εκκαθάριση της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.
Ακολουθούν τα αναλυτικά στοιχεία της δημοπρασίας:
Συγκεκριμένα, κατά τη σημερινή δημοπρασία για τίτλους επιτοκίου 3,375% και λήξης 16 Ιουνίου 2036, το Δημόσιο άντλησε 250 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στα 507 εκατ. ευρώ, καλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,03 φορές.
Σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ, η απόδοση του ομολόγου ανήλθε στο 3,70%, σημειώνοντας άνοδο σε σύγκριση με το 3,34% της προηγούμενης αντίστοιχης έκδοσης στις 11 Φεβρουαρίου.
Η διαδικασία υλοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), ενώ η εκκαθάριση της συναλλαγής έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 22 Απριλίου 2026.
Ακολουθούν τα αναλυτικά στοιχεία της δημοπρασίας:
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
