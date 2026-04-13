Υπό πίεση οι αγορές: Πτώση στα futures της Wall Street, άνοδος 8% στο πετρέλαιο και απώλειες στην Ασία
Υπό πίεση οι αγορές: Πτώση στα futures της Wall Street, άνοδος 8% στο πετρέλαιο και απώλειες στην Ασία
Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται πέριξ των 103 δολαρίων το βαρέλι, έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια και τον πληθωρισμό, οδηγώντας σε πτώση τις ασιατικές αγορές και έντονες απώλειες στα futures της Wall Street
Πιέσεις καταγράφονται στις διεθνείς αγορές, καθώς η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στα Στενά του Ορμούζ, έπειτα από την αποτυχία των συνομιλιών ΗΠΑ–Ιράν το Σαββατοκύριακο.
Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται πέριξ των 103 δολαρίων το βαρέλι, έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια και τον πληθωρισμό, οδηγώντας σε πτώση τις ασιατικές αγορές και έντονες απώλειες στα futures της Wall Street. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του βιομηχανικού Dow Jones υποχωρούν κατά 517 μονάδες, ή 1,1%. Τα futures του S&P 500 χάνουν 1,1% και του Nasdaq σημειώνουν πτώση 1,2%. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς κινείται ανοδικά κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,347%.
Στην αγορά πετρελαίου το Brent ενισχύεται 7,2% και διαπραγματεύεται στα 102,20 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI), καταγράφει άνοδο 8,6% στα 104,90 δολάρια. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κάνει άλμα 11,5%, στα 48,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Το δολάριο ενισχύεται κατά 0,4% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ και του γεν.
Με πτώση κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, τη Δευτέρα, στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχωρεί κατά 1,30% στις 23.737,05 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 0,46% στις 3.722,67 μονάδες. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας χάνει 0,98% στις 5.801,53 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,53% στις 1.099,48 μονάδες, σε μια ημέρα με έντονες διακυμάνσεις.
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,47% στις 8.918,20 μονάδες. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,12%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ επέκτεινε τις αρχικές απώλειές του και έκλεισε 1,08% χαμηλότερα στις 25.614,67 μονάδες. Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ήταν ο δείκτης με τη χειρότερη απόδοση μεταξύ των κύριων ασιατικών δεικτών, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 2%.
«Με τη διάρκεια της σύγκρουσης να μετατρέπεται πλέον από εβδομάδες σε μήνες... και με την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τα πιθανά σενάρια για την τελική έκβαση, αναμένουμε ότι οι επενδυτές θα επικεντρωθούν περισσότερο σε συναλλαγές ασφαλέστερων καταφυγίων», έγραψε σε σημείωμά του ο William Bratton, επικεφαλής της έρευνας μετοχών στην Ασία-Ειρηνικό της BNP Paribas.
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Το Brent,αυξήθηκε πάνω από 8% τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 103 δολάρια το βαρέλι μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο, εξέλιξη που κλιμακώνει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ήταν η πρώτη φορά που ο δείκτης ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων από την Τρίτη, όταν οι τιμές είχαν υπερβεί τα 111 δολάρια το βαρέλι.
«Οι τιμές του πετρελαίου θα έπρεπε να κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στον σχεδιαζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ» αναφέρειστέλεχος της αγοράς ενέργειας.
«Το επίπεδο που είδαμε σήμερα το πρωί — 103 δολάρια, άνοδος 8% — δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση αυτό που θα μπορούσε να συμβεί αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν πραγματικά σε αυτή την ενέργεια», δήλωσε στο Bloomberg ΤV ο Jorge Montepeque. «Δεν βγάζει κανένα νόημα. Θα έπρεπε να βρίσκεται στα 140 με 150 δολάρια».
Όπως τόνισε, ένας τέτοιος αποκλεισμός θα μπορούσε να μετατρέψει μια περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμια, προκαλώντας απώλεια προσφοράς έως και 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αγορές αντέδρασαν σχετικά ήπια στην ασιατική συνεδρίαση, καθώς πολλοί traders θεωρούν «αδιανόητο» να αποκλειστούν και οι δύο πλευρές των Στενών.
«Με μία λέξη, είναι παρανοϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. «Οι ΗΠΑ είναι τόσο επικεντρωμένες στο Ιράν που χάνουν από τα μάτια τους τις παγκόσμιες επιπτώσεις. Το βάρος θα το σηκώσει η Ασία, ο Νότιος Ειρηνικός και όλοι όσοι εξαρτώνται από το πετρέλαιο».
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές θα μπορούσαν να παραμείνουν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους, εάν ο Τραμπ μετριάσει ορισμένες από τις ενέργειές του.
Η απότομη άνοδος των τιμών του πετρελαίου, με το Brent να κινείται πέριξ των 103 δολαρίων το βαρέλι, έχει προκαλέσει κύμα ανησυχίας για την παγκόσμια ενεργειακή επάρκεια και τον πληθωρισμό, οδηγώντας σε πτώση τις ασιατικές αγορές και έντονες απώλειες στα futures της Wall Street. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του βιομηχανικού Dow Jones υποχωρούν κατά 517 μονάδες, ή 1,1%. Τα futures του S&P 500 χάνουν 1,1% και του Nasdaq σημειώνουν πτώση 1,2%. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αναφοράς κινείται ανοδικά κατά τρεις μονάδες βάσης στο 4,347%.
Στην αγορά πετρελαίου το Brent ενισχύεται 7,2% και διαπραγματεύεται στα 102,20 δολάρια, ενώ το αμερικανικό αργό (WTI), καταγράφει άνοδο 8,6% στα 104,90 δολάρια. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κάνει άλμα 11,5%, στα 48,6 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Το δολάριο ενισχύεται κατά 0,4% έναντι ενός καλαθιού νομισμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ και του γεν.
Με πτώση κινούνται τα ασιατικά χρηματιστήρια, τη Δευτέρα, στο ταμπλό, ο ιαπωνικός Nikkei 225 υποχωρεί κατά 1,30% στις 23.737,05 μονάδες, ενώ ο Topix σημείωσε πτώση 0,46% στις 3.722,67 μονάδες. Ο δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας χάνει 0,98% στις 5.801,53 μονάδες, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 0,53% στις 1.099,48 μονάδες, σε μια ημέρα με έντονες διακυμάνσεις.
Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 υποχώρησε κατά 0,47% στις 8.918,20 μονάδες. Ο δείκτης CSI 300 της ηπειρωτικής Κίνας υποχώρησε κατά 0,12%, ενώ ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ επέκτεινε τις αρχικές απώλειές του και έκλεισε 1,08% χαμηλότερα στις 25.614,67 μονάδες. Ο δείκτης Nifty 50 της Ινδίας ήταν ο δείκτης με τη χειρότερη απόδοση μεταξύ των κύριων ασιατικών δεικτών, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 2%.
«Με τη διάρκεια της σύγκρουσης να μετατρέπεται πλέον από εβδομάδες σε μήνες... και με την αυξημένη αβεβαιότητα σχετικά με τα πιθανά σενάρια για την τελική έκβαση, αναμένουμε ότι οι επενδυτές θα επικεντρωθούν περισσότερο σε συναλλαγές ασφαλέστερων καταφυγίων», έγραψε σε σημείωμά του ο William Bratton, επικεφαλής της έρευνας μετοχών στην Ασία-Ειρηνικό της BNP Paribas.
Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ για ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Το Brent,αυξήθηκε πάνω από 8% τη Δευτέρα, ξεπερνώντας τα 103 δολάρια το βαρέλι μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης το Σαββατοκύριακο, εξέλιξη που κλιμακώνει την παγκόσμια ενεργειακή κρίση. Ήταν η πρώτη φορά που ο δείκτης ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων από την Τρίτη, όταν οι τιμές είχαν υπερβεί τα 111 δολάρια το βαρέλι.
Πετρέλαιο: Σενάριο για $150 το βαρέλι
«Οι τιμές του πετρελαίου θα έπρεπε να κινούνται σε πολύ υψηλότερα επίπεδα από τα σημερινά, εάν οι ΗΠΑ προχωρήσουν στον σχεδιαζόμενο ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ» αναφέρειστέλεχος της αγοράς ενέργειας.
«Το επίπεδο που είδαμε σήμερα το πρωί — 103 δολάρια, άνοδος 8% — δεν αντανακλά σε καμία περίπτωση αυτό που θα μπορούσε να συμβεί αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν πραγματικά σε αυτή την ενέργεια», δήλωσε στο Bloomberg ΤV ο Jorge Montepeque. «Δεν βγάζει κανένα νόημα. Θα έπρεπε να βρίσκεται στα 140 με 150 δολάρια».
Όπως τόνισε, ένας τέτοιος αποκλεισμός θα μπορούσε να μετατρέψει μια περιφερειακή σύγκρουση σε παγκόσμια, προκαλώντας απώλεια προσφοράς έως και 12 εκατ. βαρέλια ημερησίως. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι αγορές αντέδρασαν σχετικά ήπια στην ασιατική συνεδρίαση, καθώς πολλοί traders θεωρούν «αδιανόητο» να αποκλειστούν και οι δύο πλευρές των Στενών.
«Με μία λέξη, είναι παρανοϊκό», ανέφερε χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του. «Οι ΗΠΑ είναι τόσο επικεντρωμένες στο Ιράν που χάνουν από τα μάτια τους τις παγκόσμιες επιπτώσεις. Το βάρος θα το σηκώσει η Ασία, ο Νότιος Ειρηνικός και όλοι όσοι εξαρτώνται από το πετρέλαιο».
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, οι τιμές θα μπορούσαν να παραμείνουν κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι για το υπόλοιπο του έτους, εάν ο Τραμπ μετριάσει ορισμένες από τις ενέργειές του.
Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις από τότε που τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν ώθησαν την Τεχεράνη να επιβάλει αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας διόδου μέσω της οποίας διακινείται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.
Αφού έφτασε τα 119 δολάρια το βαρέλι τον περασμένο μήνα, το Brent υποχώρησε κάτω από τα 92 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση δίμηνης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από περισσότερες από έξι εβδομάδες πολέμου, ενώ σήμερα κινείται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στον απόηχο των νέων εξελίξεων.
Πηγή: newmoney.gr
Αφού έφτασε τα 119 δολάρια το βαρέλι τον περασμένο μήνα, το Brent υποχώρησε κάτω από τα 92 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, μετά την ανακοίνωση δίμηνης κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, έπειτα από περισσότερες από έξι εβδομάδες πολέμου, ενώ σήμερα κινείται και πάλι πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι στον απόηχο των νέων εξελίξεων.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα