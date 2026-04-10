«Τέλεια καταιγίδα»: Οι ανατιμήσεις έχουν βάλει ξανά φωτιά στο κόστος κατασκευών
Διπλασιάστηκε η τιμή της ασφάλτου, άνω του 40% η αύξηση στο ασφαλτόμιγμα - Εντονος προβληματισμός για τα έργα που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης καθώς πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο
Στα εργοτάξια της χώρας οι μηχανές δεν έχουν σταματήσει, αλλά τίποτα δεν θυμίζει την κανονικότητα των προηγούμενων ετών. Κάθε παραγγελία υλικών γίνεται με επιφύλαξη, κάθε προσφορά έχει ημερομηνία λήξης λίγων ημερών και κάθε προϋπολογισμός μοιάζει ήδη ξεπερασμένος πριν καν εφαρμοστεί. Οι τεχνικές εταιρείες καλούνται να πάρουν αποφάσεις σε ένα περιβάλλον όπου το κόστος μεταβάλλεται διαρκώς, οι προμηθευτές αποφεύγουν τις δεσμεύσεις και τα χρονοδιαγράμματα παραμένουν αμετακίνητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, δημόσια έργα, ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις δοκιμάζονται στην πράξη, καθώς η πίεση δεν αφορά μόνο την πρόοδο των εργασιών, αλλά και τη βιωσιμότητα όσων τα υλοποιούν.
Η άνοδος του ενεργειακού κόστους και η εκτίναξη των τιμών των βασικών πρώτων υλών διαμορφώνουν ένα νέο, πιο απαιτητικό τοπίο, στο οποίο οι εταιρείες καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα σε ασφυκτικές οικονομικές πιέσεις και δεσμεύσεις που δεν επιτρέπουν καθυστερήσεις. Σε έναν κλάδο όπου ο χρόνος και το κόστος είναι απολύτως μετρήσιμα μεγέθη, η απώλεια προβλεψιμότητας μετατρέπεται στο μεγαλύτερο πρόβλημα.
Ιδιαίτερα πιεστική είναι η κατάσταση στα έργα οδοποιίας, όπου η άσφαλτος -ως άμεσο παράγωγο του πετρελαίου- έχει καταγράψει διπλάσιες αυξήσεις φτάνοντας από τα 320 ευρώ ο τόνος πάνω από τα 600 ευρώ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανατροπή των οικονομικών δεδομένων σε πλήθος έργων, με μεσαίες και μικρές εργοληπτικές εταιρείες να κάνουν λόγο για «πάγωμα» νέων ασφαλτοστρώσεων και περιορισμό των εργασιών στις απολύτως απαραίτητες παρεμβάσεις συντήρησης.
«Τέλεια καταιγίδα» κόστους στα εργοτάξιαΣτελέχη μεγάλων κατασκευαστικών εταιρειών που διαχειρίζονται έργα συνολικού ύψους 17 δισ. ευρώ περιγράφουν την κατάσταση ως μια «τέλεια καταιγίδα», όπου η άνοδος του πετρελαίου συμπαρασύρει ολόκληρη την κατασκευαστική δραστηριότητα. Οπως σημειώνουν, το ενεργειακό κόστος δεν επιβαρύνει μόνο τη λειτουργία των εργοταξίων, αλλά σταδιακά διαπερνά κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας: από τα λατομεία και τη μεταφορά υλικών έως την παραγωγή σκυροδέματος που έχει καταγράψει αυξήσεις της τάξης των 8 ευρώ ανά κυβικό μέτρο και 40% το ασφαλτόμιγμα (συνδυασμός αδρανών υλικών και ασφαλτικής ύλης).
