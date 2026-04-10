Μetlen: Τα μηνύματα Μυτιληναίου στους μετόχους για την επόμενη μέρα σε μέταλλα, ενέργεια και άμυνα
Μetlen: Τα μηνύματα Μυτιληναίου στους μετόχους για την επόμενη μέρα σε μέταλλα, ενέργεια και άμυνα
Κίνδυνοι αλλά και ευκαιρίες από τη γεωπολιτική αστάθεια - Οι αυξημένες παραγγελίες στις ΑΠΕ μετά τον Πόλεμο στο Ιράν και η πρόβλεψη για εκτίναξη μεγεθών στην άμυνα
Μήνυμα επανεκκίνησης της αναπτυξιακής πορείας από το 2026, αφήνοντας πίσω μια δύσκολη αλλά καθοριστική χρονιά για τον όμιλο, έστειλε ο εκτελεστικός πρόεδρος της Metlen, Ευάγγελος Μυτιληναίος, κατά την χθεσινή ενημέρωση των αναλυτών.
Όπως σημείωσε, η προηγούμενη χρονιά συνοδεύτηκε από σημαντικές προκλήσεις, λειτούργησε όμως ως καταλύτης για ουσιαστικές αλλαγές που καθιστούν τον όμιλο πιο ισχυρό και καλύτερα προετοιμασμένο σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.
Η ανάγνωση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν αποτελεί μόνο πηγή κινδύνων, αλλά και μοχλό αναβάθμισης κρίσιμων δραστηριοτήτων. Ενεργειακές υποδομές, ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση, δίκτυα, data centers αλλά και η αμυντική βιομηχανία αναδεικνύονται σε βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, καθώς οι διεθνείς ανακατατάξεις δημιουργούν νέες ανάγκες και ανοίγουν πεδία σημαντικής επενδυτικής δραστηριότητας.
Στον πυρήνα των τοποθετήσεών του βρέθηκε η εκτίμηση ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν πλέον μόνο εργαλείο πράσινης μετάβασης, αλλά εξελίσσονται σε κρίσιμο πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας — κάτι που, όπως τόνισε, ανέδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η κρίση στη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Όπως σημείωσε, η προηγούμενη χρονιά συνοδεύτηκε από σημαντικές προκλήσεις, λειτούργησε όμως ως καταλύτης για ουσιαστικές αλλαγές που καθιστούν τον όμιλο πιο ισχυρό και καλύτερα προετοιμασμένο σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.
Η ανάγνωση αυτή εντάσσεται στη συνολική στρατηγική τοποθέτηση της εταιρείας, σύμφωνα με την οποία η παρατεταμένη γεωπολιτική αβεβαιότητα δεν αποτελεί μόνο πηγή κινδύνων, αλλά και μοχλό αναβάθμισης κρίσιμων δραστηριοτήτων. Ενεργειακές υποδομές, ανανεώσιμες πηγές, αποθήκευση, δίκτυα, data centers αλλά και η αμυντική βιομηχανία αναδεικνύονται σε βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, καθώς οι διεθνείς ανακατατάξεις δημιουργούν νέες ανάγκες και ανοίγουν πεδία σημαντικής επενδυτικής δραστηριότητας.
Στον πυρήνα των τοποθετήσεών του βρέθηκε η εκτίμηση ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν αποτελούν πλέον μόνο εργαλείο πράσινης μετάβασης, αλλά εξελίσσονται σε κρίσιμο πυλώνα ενεργειακής ασφάλειας — κάτι που, όπως τόνισε, ανέδειξε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η κρίση στη Μέση Ανατολή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα