Η Ρωσία συνεχίζει να κερδίζει από την ενέργεια: Δίνει στους Ασιάτες με έκπτωση το… απαγορευμένο της LNG
Η Ρωσία επιδιώκει να αξιοποιήσει την παγκόσμια στενότητα στην προσφορά φυσικού αερίου, προκειμένου να προσελκύσει ενεργειακά «διψασμένες» χώρες της Νότιας Ασίας να αγοράσουν φορτία από εγκαταστάσεις της που βρίσκονται υπό αμερικανικές κυρώσεις, σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος.
Τα φορτία προσφέρονταν την περασμένη εβδομάδα με έκπτωση έως και 40% σε σχέση με τις τιμές της άμεσης αγοράς, μέσω λιγότερο γνωστών ενδιάμεσων εταιρειών με έδρα την Κίνα και τη Ρωσία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους καθώς δεν έχουν εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης. Οι πωλητές υποστήριξαν ότι μπορούν να παράσχουν έγγραφα ώστε να φαίνεται ότι τα φορτία προέρχονται από μη ρωσικές πηγές, όπως το Ομάν ή η Νιγηρία.
Το Bloomberg News δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιώσει εάν κάποιο από τα φορτία έχει τελικά αγοραστεί.
Το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ — σε συνδυασμό με επιθέσεις στη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο στο Κατάρ — έχει περιορίσει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς, ανατρέποντας την αγορά φυσικού αερίου και ωθώντας τις τιμές υψηλότερα. Οι αποστολές από το Κατάρ έχουν ουσιαστικά παγώσει, αναγκάζοντας αγοραστές στο Μπαγκλαντές και την Ινδία να αναζητούν ακριβότερες εναλλακτικές.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα