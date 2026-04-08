Ράλι στα χρηματιστήρια με άλμα 5% στην Αθήνα μετά την εκεχειρία ΗΠΑ–Ιράν, βουτιά στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου

Η ανακοίνωση για εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν πυροδότησε ισχυρό ράλι ανακούφισης στις διεθνείς αγορές, οδηγώντας τις μετοχές σε άνοδο και τις τιμές ενέργειας σε μεγάλη πτώση.



Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατευθύνονται προς τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο από το 2022 μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν και την προοπτική επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.



Η εικόνα των ευρωπαϊκών δεικτών αποτυπώνει το ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον:



Ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ενισχύεται κατά 2,60%, στις 605,93 μονάδες (+15,34 μονάδες). Ο βρετανικός FTSE 100 διαμορφώνεται στις 10.513,75 μονάδες, με άνοδο 1,59% (+164,96 μονάδες). Ο γερμανικός DAX καταγράφει άλμα 4,94%, στις 24.054,58 μονάδες (+1.132,99 μονάδες). Ο γαλλικός CAC 40 ενισχύεται κατά 2,76%, στις 8.127,03 μονάδες (+218,29 μονάδες). Ο FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται ανοδικά κατά 1,71%, στις 46.187,56 μονάδες (+775,77 μονάδες). Ο ισπανικός IBEX 35 σημειώνει κέρδη 2,86%, στις 17.943,30 μονάδες (+499,00 μονάδες).



Ισχυρή ανοδική κίνηση και στο Χρηματιστήριο Αθηνών όπου ο Γενικός Δείκτης καταγράφει «άλμα» +4,9% και διαπραγματεύεται στις 2.271,16 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.146,62 (χαμηλό ημέρας) και των 2.276,16 μονάδων (υψηλό ημέρας).



Οι αγορές μετοχών κατέγραψαν άνοδο σε όλες τις περιοχές, με τα ασιατικά χρηματιστήρια και τα futures στις ΗΠΑ να κινούνται ανοδικά, καθώς οι επενδυτές εξέλαβαν την εξέλιξη ως πιθανό σημείο καμπής σε μια σύγκρουση που ταράζει τις αγορές εδώ και εβδομάδες.



Στη Νότια Κορέα, ο δείκτης Kospi ενισχύθηκε πάνω από 5%, ενώ ο δείκτης μικρής κεφαλαιοποίησης Kosdaq σημείωσε άνοδο 3,4%. Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 κατέγραψε κέρδη 4% και ο Topix 3,2%. Στην Αυστραλία, ο S&P/ASX 200 ενισχύθηκε κατά 2,7%. Στο Χονγκ Κονγκ, ο Hang Seng σημείωσε άνοδο άνω του 2%, ενώ στην ηπειρωτική Κίνα ο CSI 300 ενισχύθηκε κατά 2,15%.



Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Dow Jones ενισχύθηκαν κατά 967 μονάδες ή 2,1%, τα futures του S&P 500 σημείωσαν άνοδο 2,1% και εκείνα του Nasdaq 100 αυξήθηκαν κατά 2,3%.



Την ίδια ώρα, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης του Ντουμπάι κατέγραψε τη μεγαλύτερη άνοδο της τελευταίας δεκαετίας, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία που αποκλιμακώνει μια σύγκρουση που είχε αναστατώσει τις αγορές του Κόλπου και απειλήσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στην περιοχή.



Ο δείκτης Dubai Financial Market General Index ενισχύθηκε έως και 8,5%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ενδοσυνεδριακή άνοδο από τον Δεκέμβριο του 2014, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν μαζικά σε μετοχές ακινήτων και τραπεζών μετά από εβδομάδες έντονης μεταβλητότητας λόγω του πολέμου.



Ανοδικά κινήθηκαν και οι μετοχές στο Άμπου Ντάμπι, με τον δείκτη ADX General Index να ενισχύεται έως και 3,5%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη άνοδο από τον Μάρτιο του 2024.

Βουτιά στις τιμές ενέργειας



Η συμφωνία προσωρινής εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε παράλληλα τις προσδοκίες για αποκατάσταση των ενεργειακών ροών.



Τα ευρωπαϊκά συμβόλαια φυσικού αερίου υποχώρησαν άνω του 17% την Τετάρτη, διαμορφούμενα στα 44 ευρώ ανά μεγαβατώρα — το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων.



Άνοδος και στα «ασφαλή καταφύγια»

κατέγραψε επίσης άνοδο άνω του 2%, φθάνοντας τα 71.508 δολάρια.