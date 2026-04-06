Ηρακλής: Στενό μαρκάρισμα από τον ΟΔΔΗΧ στο business plan των τιτλοποιήσεων

Στενή παρακολούθηση των business plans των τιτλοποιήσεων πραγματοποιεί το Ελληνικό Δημόσιο, δηλαδή ο ΟΔΔΗΧ, μιας και οι ανακτήσεις απαιτούν και θα απαιτήσουν μεγαλύτερο χρόνο, όπως λένε οι servicers, συνεπεία κυρίως δικαστικών εξελίξεων. Τα επιχειρησιακά σχέδια των τιτλοποιήσεων του Ηρακλή, ούτως ή άλλως παρακολουθούνται στενά σε ετήσια βάση από τις ίδιες τις εταιρίες αναθεώρησης χρέους, που έχουν και την ευθύνη για την υλοποίησή τους.



Σε όλο το παραπάνω σκηνικό προστέθηκε ως γνωστόν και η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία δεν έχει αποτυπωθεί, για να μπορούν τόσο οι εταιρίες διαχείρισης χρέους αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών να πραγματοποιήσει υπολογισμούς ακριβείας για το κόστος, που δυνητικά θα έχει επί του Ηρακλή.



Η KPMG είχε καθορίσει το κόστος αυτό περίπου σε 1,1 δισ. ευρώ εφόσον η απόφαση ήταν υπέρ των δανειοληπτών, κάτι που εν τέλει συνέβη. Όμως αυτό όπως ξεκαθαρίζουν οι servicers είναι το ανώτατο δυνατό κόστος, ενώ οι ακριβείς απώλειες θα υπολογιστούν μόλις η απόφαση καθαρογραφεί.

