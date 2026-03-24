Εξάμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ – Αυξήθηκε στο 2,16% η απόδοση
Εξάμηνα έντοκα: Αντλήθηκαν 500 εκατ. ευρώ – Αυξήθηκε στο 2,16% η απόδοση
Yποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,127 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,82 φορές
Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων (εξάμηνα έντοκα), ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,16%, αρκετά αυξημένη σε σχέση με το 1,84% της προηγούμενης δημοπρασίας (18 Φεβρουαρίου).
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.127 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,82 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Επομένως, αντλήθηκαν συνολικά 500 εκατ. ευρώ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 2,16%, αρκετά αυξημένη σε σχέση με το 1,84% της προηγούμενης δημοπρασίας (18 Φεβρουαρίου).
Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.127 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,82 φορές.
Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού (400 εκατ. ευρώ), καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ. Επομένως, αντλήθηκαν συνολικά 500 εκατ. ευρώ.
