Πλαίσιο: Επένδυση 68 εκατ. ευρώ για marketplace εν μέσω «πολέμου» στη λιανική
Tο υπό ένταξη στις στρατηγικές επενδύσεις project για τη δημιουργία νέας πλατφόρμας με retail media, αυτοματοποιημένο logistics center στη Μαγούλα και στόχο την προσέλκυση τρίτων προμηθευτών
Στην πιο σκληρή φάση ανταγωνισμού των τελευταίων ετών εισέρχεται η ελληνική λιανική, με τους εγχώριους παίκτες να επιχειρούν να θωρακίσουν τη θέση τους απέναντι στην επέλαση διεθνών marketplaces. Σε αυτό το περιβάλλον, η Πλαίσιο προχωρά σε μια στρατηγική επένδυση ύψους 68,1 εκατ. ευρώ, δρομολογώντας τη δημιουργία της δικής της πλατφόρμας marketplace και επιχειρώντας να μετασχηματίσει το επιχειρηματικό της μοντέλο.
Η επένδυση, που έχει κατατεθεί προς ένταξη στο καθεστώς στρατηγικών επενδύσεων, αφορά τη δημιουργία νέας οικονομικής δραστηριότητας με τίτλο «Πλαίσιο Marketplace», σηματοδοτώντας τη μετάβαση από το κλασικό retail σε ένα πιο πλατφορμικό μοντέλο λειτουργίας.
Στην καρδιά του σχεδίου βρίσκεται η ανάπτυξη μιας σύγχρονης marketplace πλατφόρμας, μέσω της οποίας η εταιρεία θα εντάξει τρίτους προμηθευτές, διευρύνοντας σημαντικά το εύρος προϊόντων που προσφέρει. Η στρατηγική αυτή επιτρέπει την αύξηση των διαθέσιμων κωδικών χωρίς αντίστοιχη επιβάρυνση σε αποθέματα, ενισχύοντας την εμπορική δυναμική και δημιουργώντας προϋποθέσεις για περαιτέρω ανάπτυξη.
