Μπύρα με αφαλατωμένο νερό – Οργανωμένη μικροζυθοποιία την παράγει στη μέση της θάλασσας
Στο κρουαζιερόπλοιο MSC World Europa γεννήθηκε η "Oceanic" μία παγκόσμια πρωτοτυπία εν πλω - Ο bar manager Giulio Giannini αποκαλύπτει τη διαδικασία παραγωγής και τη θερμή ανταπόκριση των επιβατών
Μια πραγματικά καινοτόμα εμπειρία γεύσης προσφέρει το κρουαζιερόπλοιο MSC World Europa, όπου παράγεται καθημερινά εν πλω η μπύρα «Oceanic», αξιοποιώντας αφαλατωμένο θαλασσινό νερό.
Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοτυπία στον χώρο της κρουαζιέρας, που συνδυάζει τεχνολογία, βιωσιμότητα και γαστρονομική εμπειρία. Στο ταξίδι μας με το κρουαζιερόπλοιο είχαμε την ευκαιρία να δούμε τη διαδικασία, να γευτούμε τις τρεις γεύσεις της μπύρας και να μιλήσουμε με τον bar manager Giulio Giannini ο οποίος μας μύησε στα μυστικά της παραγωγής.
«Βασικά, αφαλατώνουμε το θαλασσινό νερό μέσω όσμωσης. Το νερό που προκύπτει είναι καθαρό H2O, μόνο αυτό. Από εκεί ξεκινά όλη η διαδικασία ζυθοποίησης», εξηγεί.
Η παραγωγή πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο πλοίο. Αρχικά λειτουργεί το milling room, όπου γίνεται η άλεση των πρώτων υλών, και στη συνέχεια ακολουθεί το στάδιο της ζυθοποίησης. Το προϊόν μεταφέρεται σε δεξαμενές ζύμωσης και κατόπιν περνά στο στάδιο της ωρίμανσης.
«Διαθέτουμε τρία διαφορετικά είδη μπύρας, με τρεις διαφορετικούς χρόνους και τρόπους ωρίμανσης, την Oceanic Pils, την Oceanic Wheat και την Oceanic Bitter», σημειώνει, συνοψίζοντας μια διαδικασία που παραπέμπει σε πλήρως οργανωμένη μικροζυθοποιία, με τη διαφορά ότι αυτή βρίσκεται στη μέση της θάλασσας.
Η Oceanic περιέχει αλκοόλ, ωστόσο ακολουθεί τη διεθνή τάση για χαμηλότερους αλκοολικούς βαθμούς. «Η τελευταία τάση είναι οι μπύρες με χαμηλό ποσοστό αλκοόλ. Εμείς κινούμαστε μεταξύ 4% και 4,5%, ενώ η bitter φτάνει περίπου στο 4,4%», διευκρινίζει ο Giulio Giannini.
Διαβάστε τη συνέχεια και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Διαβάστε τη συνέχεια και δείτε φωτογραφίες στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
LIVE UPDATE