Επιμένουν για τέταρτη μέρα οι αγοραστές στο Χρηματιστήριο Αθηνών
Με το βλέμμα σε γεωπολιτικές εξελίξεις και Fed οι αγορές - Το εγχώριο ενδιαφέρον σε Optima bank-Euroxx και εταιρικά αποτελέσματα
Θετικά πρόσημα για τέταρτη διαδοχική συνεδρίαση καταγράφει το ελληνικό χρηματιστήριο, με το ευνοϊκό κλίμα στις διεθνείς αγορές να λειτουργεί υποστηρικτικά για την Αθήνα. Οι αγοραστές ανεβάζουν ταχύτητα σε σχέση με το προηγούμενο τριήμερο, με τον Γενικό Δείκτη να σημειώνει άνοδο τουλάχιστον +1% στην έναρξη των συναλλαγών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τετάρτης (18/3), ο ΓΔ ενισχύεται κατά +1,19% και διαπραγματεύεται στις 2.168,60 μονάδες, έχοντας κινηθεί μέχρι στιγμής μεταξύ των 2.158,22 (χαμηλό ημέρας) και των 2.171,73 μονάδων (υψηλό ημέρας).
Η Λεωφόρος Αθηνών μετρά τρεις διαδοχικές ανόδους, οι οποίες ωστόσο ήταν ισχνές λόγω των γεωπολιτικών πιέσεων που δέχονται τα χρηματιστήρια και που δεν δίνουν τη δυνατότητα για πιο ισχυρή αντίδραση. Από τη «ζώνη» των 2.140 μονάδων ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, με την φετινή απόδοση του ΧΑ να αγγίζει το +1%, ενώ εντός του Μαρτίου καταγράφει απώλειες σχεδόν -6%.
Η προσοχή παραμένει σταθερά στραμμένη προς τις γεωπολιτικές εξελίξεις στο Ιράν και τη διακύμανση των ενεργειακών τιμών. Η μερική υποχώρηση του πετρελαίου, ως αποτέλεσμα της επανεκκίνησης των εξαγωγών από το Ιράκ και των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, λειτουργεί ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» για την ψυχολογία της αγοράς.
Ωστόσο, η κυρίαρχη είδηση της ημέρας είναι η αποψινή συνεδρίαση της Federal Reserve. Αν και θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως τα επιτόκια θα παραμείνουν αμετάβλητα στο εύρος 3,50%-3,75%, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις επικαιροποιημένες οικονομικές προβλέψεις και τη συνέντευξη Τύπου του Τζερόμ Πάουελ. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και το ράλι στις τιμές του πετρελαίου έχουν ανατρέψει άρδην τις προσδοκίες για τη νομισματική χαλάρωση εντός του 2026. Επιπλέον, υπό το πρίσμα του αυξανόμενου πληθωριστικού κινδύνου, η ρητορική του απερχόμενου κεντρικού τραπεζίτη αποκτά βαρύνουσα σημασία.
Σε εγχώρια βάση, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται σήμερα η Optima bank, μετά τη μη δεσμευτική πρόταση που έκανε για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% της Euroxx Securities.
