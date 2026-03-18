Νέα δυναμική στην επενδυτική αγορά – Τι αλλάζει το deal Euroxx – Optima
Νέα δυναμική στην επενδυτική αγορά – Τι αλλάζει το deal Euroxx – Optima
Tι σηματοδοτεί η πρόταση για εξαγορά της Euroxx από την Optima η οποία έρχεται να προστεθεί δίπλα σε αυτήν της Alpha Bank που απέκτησε την AXIA Ventures και της Credia που προχωρά στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της Pantelakis Securities
Την ανάγκη να ανταπεξέλθουν ανταγωνιστικά στην αρχιτεκτονική μιας νέας χρηματιστηριακής αγοράς σηματοδοτεί η πρόταση για εξαγορά της Euroxx από την Optima η οποία έρχεται να προστεθεί δίπλα σε αυτήν της Alpha Bank που απέκτησε την AXIA Ventures και της Credia που προχωρά στην απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού της Pantelakis Securities.
Ως γνωστόν χθες η Optima υπέβαλε πρόταση για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% της χρηματιστηριακής και στοχεύει στην εξαγορά συμμετοχής όχι μικρότερης του 67%.
Τα δύο μέρη ξεκίνησαν αποκλειστικές συζητήσεις και η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης ελέγχων και διαπραγματεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ως γνωστόν χθες η Optima υπέβαλε πρόταση για την απόκτηση ποσοστού έως 80,84% της χρηματιστηριακής και στοχεύει στην εξαγορά συμμετοχής όχι μικρότερης του 67%.
Τα δύο μέρη ξεκίνησαν αποκλειστικές συζητήσεις και η συμφωνία εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για ενίσχυση της παρουσίας της στις κεφαλαιαγορές.
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης ελέγχων και διαπραγματεύσεων.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
