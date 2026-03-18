H Fed αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, το ενδιαφέρον στις επικαιροποιημένες προβλέψεις για την οικονομία
H Fed αναμένεται να διατηρήσει σταθερά τα επιτόκια, το ενδιαφέρον στις επικαιροποιημένες προβλέψεις για την οικονομία
Η Fed κρατά στάση αναμονής καθώς ο πόλεμος αλλάζει τις οικονομικές προοπτικές
Η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αναμένεται να διατηρήσει σήμερα (18/3) αμετάβλητα τα επιτόκια, ωστόσο το βάρος πέφτει στις νέες προβλέψεις της, καθώς ο πόλεμος με το Ιράν μεταβάλλει δραστικά τις προοπτικές για την οικονομία, τον πληθωρισμό και τη νομισματική πολιτική.
Οι αξιωματούχοι της Fed συνεδριάζουν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να διανύει την τρίτη εβδομάδα και να δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα για τη διάρκεια και την έντασή της.
Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου, τη μορφή της επόμενης ιρανικής κυβέρνησης και την πορεία των τιμών πετρελαίου — εάν δηλαδή παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια ή επιστρέψουν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Ήδη, οι επιπτώσεις στις τιμές είναι εμφανείς. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 3,79 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά περισσότερο από 25% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για αυξήσεις στα κόστη μετακίνησης λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων, ενώ η Ουάσιγκτον αναζητεί εναλλακτικές πηγές για κρίσιμα αγαθά όπως τα αγροτικά λιπάσματα.
Η αύξηση του ενεργειακού κόστους ενδέχεται να περιορίσει την καταναλωτική δαπάνη, καθώς τα νοικοκυριά αναγκάζονται να περικόψουν άλλες αγορές. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της εξάρτησής τους από εισαγόμενη ενέργεια.
Για τη Fed, το περιβάλλον έχει μεταβληθεί ριζικά: από ένα σενάριο σταθερής ανάπτυξης και αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, σε μια «μάχη» μεταξύ αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων και κινδύνων για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να παρουσιάσει τις επικαιροποιημένες προβλέψεις και να δώσει το στίγμα της νομισματικής πολιτικής στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση.
Παρότι οι αρχικές επιπτώσεις των δασμών ήταν ηπιότερες των εκτιμήσεων, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να μετακυλίουν αυξημένα κόστη στους καταναλωτές. Αυτό είχε οδηγήσει ήδη στελέχη της Fed να εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων αντί για μειώσεις.
Τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία επιβαρύνουν περαιτέρω την εικόνα. Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, με την οικονομία να χάνει 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο.
Οι αγορές έχουν ήδη αναθεωρήσει τις προσδοκίες τους, περιορίζοντας τα σενάρια για μειώσεις επιτοκίων. Τα προθεσμιακά συμβόλαια πλέον «βλέπουν» μόλις μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, με μία ακόμη να μετατίθεται για το 2027.
Οι αξιωματούχοι της Fed συνεδριάζουν σε ένα περιβάλλον αυξημένης γεωπολιτικής έντασης, με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να διανύει την τρίτη εβδομάδα και να δημιουργεί σημαντική αβεβαιότητα για τη διάρκεια και την έντασή της.
Οι οικονομολόγοι επισημαίνουν ότι οι επιπτώσεις θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια του πολέμου, τη μορφή της επόμενης ιρανικής κυβέρνησης και την πορεία των τιμών πετρελαίου — εάν δηλαδή παραμείνουν πάνω από τα 100 δολάρια ή επιστρέψουν σε χαμηλότερα επίπεδα.
Ήδη, οι επιπτώσεις στις τιμές είναι εμφανείς. Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 3,79 δολάρια ανά γαλόνι, αυξημένη κατά περισσότερο από 25% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα. Παράλληλα, οι αεροπορικές εταιρείες προειδοποιούν για αυξήσεις στα κόστη μετακίνησης λόγω της ανόδου της τιμής των καυσίμων, ενώ η Ουάσιγκτον αναζητεί εναλλακτικές πηγές για κρίσιμα αγαθά όπως τα αγροτικά λιπάσματα.
Η αύξηση του ενεργειακού κόστους ενδέχεται να περιορίσει την καταναλωτική δαπάνη, καθώς τα νοικοκυριά αναγκάζονται να περικόψουν άλλες αγορές. Την ίδια στιγμή, οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της εξάρτησής τους από εισαγόμενη ενέργεια.
Για τη Fed, το περιβάλλον έχει μεταβληθεί ριζικά: από ένα σενάριο σταθερής ανάπτυξης και αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού, σε μια «μάχη» μεταξύ αυξανόμενων πληθωριστικών πιέσεων και κινδύνων για την ανάπτυξη και την απασχόληση.
Ο πρόεδρος της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αναμένεται να παρουσιάσει τις επικαιροποιημένες προβλέψεις και να δώσει το στίγμα της νομισματικής πολιτικής στη συνέντευξη Τύπου μετά τη συνεδρίαση.
Επιστροφή των φόβων για στασιμοπληθωρισμόΟ πόλεμος στο Ιράν επαναφέρει στο προσκήνιο το σενάριο του στασιμοπληθωρισμού — συνδυασμού χαμηλής ανάπτυξης και υψηλού πληθωρισμού — το οποίο είχε ήδη απασχολήσει τη Fed λόγω της εμπορικής πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ.
Παρότι οι αρχικές επιπτώσεις των δασμών ήταν ηπιότερες των εκτιμήσεων, οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να μετακυλίουν αυξημένα κόστη στους καταναλωτές. Αυτό είχε οδηγήσει ήδη στελέχη της Fed να εξετάζουν το ενδεχόμενο αύξησης επιτοκίων αντί για μειώσεις.
Τα πιο πρόσφατα οικονομικά στοιχεία επιβαρύνουν περαιτέρω την εικόνα. Ο πληθωρισμός παραμένει πάνω από τον στόχο του 2%, ενώ εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα τους επόμενους μήνες. Παράλληλα, η αγορά εργασίας εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης, με την οικονομία να χάνει 92.000 θέσεις εργασίας τον Φεβρουάριο.
Οι αγορές έχουν ήδη αναθεωρήσει τις προσδοκίες τους, περιορίζοντας τα σενάρια για μειώσεις επιτοκίων. Τα προθεσμιακά συμβόλαια πλέον «βλέπουν» μόλις μία μείωση κατά 25 μονάδες βάσης εντός του έτους, πιθανότατα τον Σεπτέμβριο, με μία ακόμη να μετατίθεται για το 2027.
