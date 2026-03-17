Στην εξαγορά της Euroxx Securities προχωρά η Optima Bank, σύμφωνα με πληροφορίες, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στην επενδυτική τραπεζική. Mε βάση τις ίδιες πληροφορίες για την εξαγορά έχει ήδη ενημερωθεί το προσωπικό της IBG, ενώ άμεσα αναμένονται οι σχετικές ανακοινώσεις.Τα τελευταία χρόνια η Euroxx έχει ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά, τόσο στον τομέα του brokerage όσο και στην επενδυτική τραπεζική. Η Euroxx Securities, μέλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, εξυπηρετεί πάνω από 53.000 ιδιώτες και θεσμικούς πελάτες, κατέχοντας μερίδιο περίπου 13,9% στον όγκο συναλλαγών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Πέρυσι κατέγραψε κύκλο εργασιών περίπου 46,2 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 13,53 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να φτάνουν τα 28,53 εκατ. ευρώ.Να σημειωθεί ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η Euroxx συζητούσε την εξαγορά της από την Τράπεζα Πειραιώς, deal που εν τέλει δεν τελεσφόρησε.