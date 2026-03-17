Χρηματιστήριο Αθηνών: Έντονη μεταβλητότητα στο ταμπλό – «Μάζεψε» την αρχική πτώση ο Γενικός Δείκτης
Συνεχίζουν σε τροχιά ρεκόρ τα διυλιστήρια - Οι επενδυτές σταθμίζουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα οικονομικά αποτελέσματα των εισηγμένων - Με επωνυμία «Allwyn AG» και κωδικό ΟΑΣΗΣ «ALWN» πλέον ο ΟΠΑΠ
UPD:
Σε περιβάλλον έντονης επιφυλακτικότητας κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο, με την επενδυτική ψυχολογία να παραμένει δέσμια των γεωπολιτικών εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο. Η νέα ανοδική κίνηση στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, απόρροια των ανησυχιών για την τροφοδοσία μέσω των Στενών του Ορμούζ, επαναφέρει τις πιέσεις στο ταμπλό. Παράλληλα, οι traders τηρούν επιλεκτική στάση, αναζητώντας στηρίγματα στις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων, ενώ το βλέμμα είναι στραμμένο στις κρίσιμες συνεδριάσεις της Fed (17-18/3) και της ΕΚΤ (19/3).
Όσον αφορά τη συνεδρίαση της Τρίτης (17/3), ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,18% και διαπραγματεύεται στις 2.134,26 μονάδες, «σβήνοντας» το μεγαλύτερο μέρος της αρχικής πτώσης. Το χαμηλό ημέρας εντοπίζεται στις 2.114,56 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.140,33 μονάδες. Συνεχίζουν να ξεχωρίζουν τα διυλιστήρια, με τη Motor Oil σε νέο ιστορικό υψηλό και τη HELLENiQ ENERGY στα 10 ευρώ για πρώτη φορά έπειτα από 18 χρόνια.
Τη δεύτερη διαδοχική του άνοδο κατέγραψε χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς ευθυγραμμίστηκε με το κλίμα ανάκαμψης των υπόλοιπων αγορών. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στην περιοχή των 2.140 μονάδων, με την απόδοσή του φέτος να αγγίζει το +0,8%. Ωστόσο, καταγράφει απώλειες άνω του -6% εντός του Μαρτίου. Πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν τα διυλιστήρια, με την HELLENiQ ENERGY να φτάνει μία ανάσα από τα 10 ευρώ (ρεκόρ 18 ετών – Ιούνιος 2008) και τη Motor Oil να πιάνει για πρώτη φορά τα 38 ευρώ.
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα