Οι δημοσκοπήσεις και τα πιο ψηλά της ΝΔ, ο ηγέτης Νίκος Α. γεμίζει ένα Wembley, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 έχει βουλευτές (όχι υπουργούς;), η Εθνική με την Allianz

Η απάντηση που πήρα ήταν «καλά κάνουν και είναι συγκρατημένες οι δημοσκοπικές εταιρείες στη στάθμισή τους γιατί είναι περίεργες εποχές, λόγω εκτάκτων γεγονότων. Εμάς μπορεί να μας συμφέρει αλλά δεν γνωρίζουμε αν όντως -και για πόσο- θα παραμείνουν έτσι τα πράγματα». Τώρα εγώ, επειδή γνωρίζω και την πηγή που μου έδωσε αρχικώς την πληροφορία και την πηγή του Μ.Μ, θεωρώ ότι πιθανότατα οι δημοσκοπήσεις όντως να δείχνουν τόσο ισχυρή άνοδο στον Μητσοτάκη. Όπως επίσης ισχύει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σταθερότητας αυτής της ανόδου γιατί απλά συμβαίνουν λόγω εκτάκτου γεγονότος. Εκτός αν το γεγονός δεν είναι… τόσο έκτακτο και ο πόλεμος κρατήσει μήνες. Ξαναλέω ότι του Μητσοτάκη το στυλ, ο τρόπος σκέψης δεν είναι αυτός που θα οδηγούσε έτσι τη χώρα σε κάλπες. Καμιά φορά όμως μπορεί και να σε πηγαίνουν προς τα εκεί τα γεγονότα.Το telco του ΕΛΚ και το Ορμούζ-Πάμε τώρα στα τρέχοντα, την ώρα που ο Γεραπετρίτης ήταν στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ με βασικό θέμα τα Στενά του Ορμούζ, ο Μητσοτάκης συμμετείχε σε telco του ΕΛΚ με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς ενόψει της Συνόδου της Πέμπτης. Σε αυτή τη συζήτηση συμμετείχαν όλοι οι κορυφαίοι, δηλαδή η VDL, ο Μερτς, η Μέτσολα και άλλοι και ο άνθρωπός μου που με ενημέρωσε μου περιέγραψε μια γενική απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν το αμερικανικό αίτημα για κάποια νηοπομπή που θα αφορά τα πλοία στο Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ δεν μας ρώτησαν για τον πόλεμο, αλλά την κρίσιμη ώρα ζητούν τη βοήθεια και την ουσιαστική μας εμπλοκή», έλεγε ευρωπαϊκή πηγή στη στήλη, απηχώντας και το κλίμα που υπήρχε στην τηλεδιάσκεψη. Να σας πω ότι την Πέμπτη οι ηγέτες του ΕΛΚ θα μαζευτούν για τη Σύνοδο Κορυφής πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου θα συζητηθεί και η προοπτική ευρωπαϊκών μέτρων για την ακρίβεια λόγω της παγκόσμιας αναταραχής.Μητσοτάκης και Σχοινάς στις Βρυξέλλες-Μιας και είμαστε στα ευρωπαϊκά, να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι ο Κ.Μ θα είναι από την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, καθώς το ΕΛΚ έχει γενέθλια και γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Εκεί, εκτός από τον γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου που τον συνοδεύει τακτικά, ο Μητσοτάκης θα έχει μαζί του και μια ευρωπαϊκή προσωπικότητα της δικής του επιλογής, όπως και κάθε ηγέτης. Μου λένε ότι διάλεξε τον πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά και αυτό ίσως κάτι λέει ως προς την προοπτική δραστηριοποίησης του Μαργαρίτη στην εδώ πολιτική σκηνή.ΟΠΕΚΕΠΕ loading-Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα, σοβαρή πηγή με άμεση γνώση των εξελίξεων (όχι Μ.Μ) μου αναφέρει ότι λογικά εντός του Μαρτίου θα έρθει στη Βουλή η νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λένε ότι έφυγε από την Αθήνα για Λουξεμβούργο, όπου έχει αναλάβει εσχάτως αντί της Κοβέσι ο αντικαταστάτης της Γερμανός Αντρές Ρίτερ. Εκεί θα γίνει ένας τυπικός έλεγχος και θα επιστρέψει ο φάκελος στην Αθήνα, για τα περαιτέρω και τη διαβίβαση στη Βουλή. Η ίδια πηγή μου λέει ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει γίνει μια πιο προσεκτική ποινική αξιολόγηση και περιλαμβάνονται στον φάκελο καμιά δεκαριά ονόματα βουλευτών, κυρίως της ΝΔ, που φέρονται να ζητούν τέλεση πράξεων με πιθανό αξιόποινο υπόβαθρο για κάποιους από αυτούς. Από την πρώτη γραμμή πληροφόρησης δεν φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή υπουργού κατά την τέλεση καθηκόντων, αλλά τα ονόματα των βουλευτών δεν είναι αμελητέα. Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία, τότε θα κινηθεί η διαδικασία άρσεων ασυλίας για τα περαιτέρω; Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αποφάσεις.Μπιρόλ και Πιερρ (1)-Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πιερρ, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του και στη συνέχεια μίλησε στο συνέδριο της Euronext. Και το σημερινό του πρόγραμμα είναι ενδιαφέρον καθώς μαθαίνω ότι έχει πρωινό ραντεβού με τον Φατίχ Μπιρόλ, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με φόντο τα πετρελαϊκά αποθέματα και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.Μπουζνά για Πιερρ (2)-Κάθε άλλο παρά τυπική ήταν η υποδοχή που επιφύλασσε για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο συνέδριο της Euronext στο Παρίσι ο Στεφάν Μπουζνά. Ο ισχυρός άνδρας του ομίλου χρηματιστηρίων επισήμανε χαριτολογώντας το παράδοξο να είναι κάποιος ταυτόχρονα διάδοχος και του Βαρουφάκη και του Ντάισελμπλουμ. Αμέσως μετά αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα του Έλληνα ΥΠΟΙΚ, την οποία διαπίστωσε από πρώτο χέρι στις συζητήσεις για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μάλιστα, εις επήκοον όλων έσπευσε να χαρακτηρίσει τον πρόεδρο του Eurogroup «έναν από τους καλύτερους εν ζωή πολιτικούς στην Ευρώπη». Από πλευράς του, ο Πιερρακάκης που έλαβε αμέσως μετά τον λόγο, έσπευσε να ανταποδώσει τα καλά λόγια του Μπουζνά, αναφερόμενος στην εξαιρετική επικοινωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Euronext. Ωστόσο, παίρνοντας πάσα από το «εν ζωή» του Μπουζνά, ο Έλληνας υπουργός θυμήθηκε την ταινία «Το μίσος» του Ματιέ Κασσοβίτς, που ο πρωταγωνιστής πέφτοντας από έναν ουρανοξύστη λέει «μέχρι εδώ καλά». Έτσι, συμπλήρωσε ο Πιερρακάκης «ο στόχος των πολιτικών δεν είναι μόνο να είναι εν ζωή, αλλά να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση».Οι ανακοινώσεις για το Κλιματικό Ταμείο