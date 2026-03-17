Οι δημοσκοπήσεις και τα πιο ψηλά της ΝΔ, ο ηγέτης Νίκος Α. γεμίζει ένα Wembley, ο ΟΠΕΚΕΠΕ 2 έχει βουλευτές (όχι υπουργούς;), η Εθνική με την Allianz
Χαίρετε, χθες ρώτησα την πηγή μου (Μ.Μ) αν υπάρχει δόση αληθείας σε μια πληροφορία που θέλει την κυβέρνηση να έχει πάρει 4 μονάδες και όχι 2 από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Η απάντηση που πήρα ήταν «καλά κάνουν και είναι συγκρατημένες οι δημοσκοπικές εταιρείες στη στάθμισή τους γιατί είναι περίεργες εποχές, λόγω εκτάκτων γεγονότων. Εμάς μπορεί να μας συμφέρει αλλά δεν γνωρίζουμε αν όντως -και για πόσο- θα παραμείνουν έτσι τα πράγματα». Τώρα εγώ, επειδή γνωρίζω και την πηγή που μου έδωσε αρχικώς την πληροφορία και την πηγή του Μ.Μ, θεωρώ ότι πιθανότατα οι δημοσκοπήσεις όντως να δείχνουν τόσο ισχυρή άνοδο στον Μητσοτάκη. Όπως επίσης ισχύει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις σταθερότητας αυτής της ανόδου γιατί απλά συμβαίνουν λόγω εκτάκτου γεγονότος. Εκτός αν το γεγονός δεν είναι… τόσο έκτακτο και ο πόλεμος κρατήσει μήνες. Ξαναλέω ότι του Μητσοτάκη το στυλ, ο τρόπος σκέψης δεν είναι αυτός που θα οδηγούσε έτσι τη χώρα σε κάλπες. Καμιά φορά όμως μπορεί και να σε πηγαίνουν προς τα εκεί τα γεγονότα.
Το telco του ΕΛΚ και το Ορμούζ
-Πάμε τώρα στα τρέχοντα, την ώρα που ο Γεραπετρίτης ήταν στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο των ΥΠΕΞ της ΕΕ με βασικό θέμα τα Στενά του Ορμούζ, ο Μητσοτάκης συμμετείχε σε telco του ΕΛΚ με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Κεντροδεξιάς ενόψει της Συνόδου της Πέμπτης. Σε αυτή τη συζήτηση συμμετείχαν όλοι οι κορυφαίοι, δηλαδή η VDL, ο Μερτς, η Μέτσολα και άλλοι και ο άνθρωπός μου που με ενημέρωσε μου περιέγραψε μια γενική απροθυμία των Ευρωπαίων να στηρίξουν το αμερικανικό αίτημα για κάποια νηοπομπή που θα αφορά τα πλοία στο Ορμούζ. «Οι ΗΠΑ δεν μας ρώτησαν για τον πόλεμο, αλλά την κρίσιμη ώρα ζητούν τη βοήθεια και την ουσιαστική μας εμπλοκή», έλεγε ευρωπαϊκή πηγή στη στήλη, απηχώντας και το κλίμα που υπήρχε στην τηλεδιάσκεψη. Να σας πω ότι την Πέμπτη οι ηγέτες του ΕΛΚ θα μαζευτούν για τη Σύνοδο Κορυφής πριν από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ, όπου θα συζητηθεί και η προοπτική ευρωπαϊκών μέτρων για την ακρίβεια λόγω της παγκόσμιας αναταραχής.
Μητσοτάκης και Σχοινάς στις Βρυξέλλες
-Μιας και είμαστε στα ευρωπαϊκά, να κάνω μια παρένθεση και να σας πω ότι ο Κ.Μ θα είναι από την Τετάρτη στις Βρυξέλλες, καθώς το ΕΛΚ έχει γενέθλια και γιορτάζει τα 50 του χρόνια. Εκεί, εκτός από τον γραμματέα Διεθνών Σχέσεων της ΝΔ Τάσο Χατζηβασιλείου που τον συνοδεύει τακτικά, ο Μητσοτάκης θα έχει μαζί του και μια ευρωπαϊκή προσωπικότητα της δικής του επιλογής, όπως και κάθε ηγέτης. Μου λένε ότι διάλεξε τον πρώην αντιπρόεδρο της Κομισιόν Μαργαρίτη Σχοινά και αυτό ίσως κάτι λέει ως προς την προοπτική δραστηριοποίησης του Μαργαρίτη στην εδώ πολιτική σκηνή.
ΟΠΕΚΕΠΕ loading
-Τώρα, ως προς τα υπόλοιπα, σοβαρή πηγή με άμεση γνώση των εξελίξεων (όχι Μ.Μ) μου αναφέρει ότι λογικά εντός του Μαρτίου θα έρθει στη Βουλή η νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λένε ότι έφυγε από την Αθήνα για Λουξεμβούργο, όπου έχει αναλάβει εσχάτως αντί της Κοβέσι ο αντικαταστάτης της Γερμανός Αντρές Ρίτερ. Εκεί θα γίνει ένας τυπικός έλεγχος και θα επιστρέψει ο φάκελος στην Αθήνα, για τα περαιτέρω και τη διαβίβαση στη Βουλή. Η ίδια πηγή μου λέει ότι στην προκειμένη περίπτωση έχει γίνει μια πιο προσεκτική ποινική αξιολόγηση και περιλαμβάνονται στον φάκελο καμιά δεκαριά ονόματα βουλευτών, κυρίως της ΝΔ, που φέρονται να ζητούν τέλεση πράξεων με πιθανό αξιόποινο υπόβαθρο για κάποιους από αυτούς. Από την πρώτη γραμμή πληροφόρησης δεν φαίνεται να προκύπτει εμπλοκή υπουργού κατά την τέλεση καθηκόντων, αλλά τα ονόματα των βουλευτών δεν είναι αμελητέα. Αν επιβεβαιωθεί η πληροφορία, τότε θα κινηθεί η διαδικασία άρσεων ασυλίας για τα περαιτέρω; Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ακόμα αποφάσεις.
Μπιρόλ και Πιερρ (1)
-Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πιερρ, ο οποίος χθες συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του και στη συνέχεια μίλησε στο συνέδριο της Euronext. Και το σημερινό του πρόγραμμα είναι ενδιαφέρον καθώς μαθαίνω ότι έχει πρωινό ραντεβού με τον Φατίχ Μπιρόλ, τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας με φόντο τα πετρελαϊκά αποθέματα και την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ.
Μπουζνά για Πιερρ (2)
-Κάθε άλλο παρά τυπική ήταν η υποδοχή που επιφύλασσε για τον Κυριάκο Πιερρακάκη στο συνέδριο της Euronext στο Παρίσι ο Στεφάν Μπουζνά. Ο ισχυρός άνδρας του ομίλου χρηματιστηρίων επισήμανε χαριτολογώντας το παράδοξο να είναι κάποιος ταυτόχρονα διάδοχος και του Βαρουφάκη και του Ντάισελμπλουμ. Αμέσως μετά αναφέρθηκε στην αποτελεσματικότητα του Έλληνα ΥΠΟΙΚ, την οποία διαπίστωσε από πρώτο χέρι στις συζητήσεις για την εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μάλιστα, εις επήκοον όλων έσπευσε να χαρακτηρίσει τον πρόεδρο του Eurogroup «έναν από τους καλύτερους εν ζωή πολιτικούς στην Ευρώπη». Από πλευράς του, ο Πιερρακάκης που έλαβε αμέσως μετά τον λόγο, έσπευσε να ανταποδώσει τα καλά λόγια του Μπουζνά, αναφερόμενος στην εξαιρετική επικοινωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Euronext. Ωστόσο, παίρνοντας πάσα από το «εν ζωή» του Μπουζνά, ο Έλληνας υπουργός θυμήθηκε την ταινία «Το μίσος» του Ματιέ Κασσοβίτς, που ο πρωταγωνιστής πέφτοντας από έναν ουρανοξύστη λέει «μέχρι εδώ καλά». Έτσι, συμπλήρωσε ο Πιερρακάκης «ο στόχος των πολιτικών δεν είναι μόνο να είναι εν ζωή, αλλά να παραμείνουν σε αυτή την κατάσταση».
Οι ανακοινώσεις για το Κλιματικό Ταμείο
Οι ανακοινώσεις για το Κλιματικό Ταμείο
-Δέσμη 25 παρεμβάσεων συνολικού ύψους 5,3 δισ. ευρώ για την ενίσχυση ευάλωτων νοικοκυριών και επιχειρήσεων θα παρουσιάσουν σήμερα το απόγευμα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Πρόκειται για εθνικό σχέδιο για το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο που επεξεργάστηκε το επιτελείο του Χατζηδάκη τους τελευταίους μήνες και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων προγράμματα «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και μικρών επιχειρήσεων, εγκατάσταση αντλιών θερμότητας και ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες, ανέγερση κατοικιών που θα στεγάσουν ευάλωτα νοικοκυριά κ.ά. Το όλο σχέδιο έχει πολύ ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα με ωφελούμενους 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Μέγα πλήθος για τον αναπτυξιακό
-Τα αποτελέσματα του σχεδίου για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τις προτεραιότητες της κυβέρνησης για την ενίσχυση των επενδύσεων στη βιομηχανία και την καινοτομία παρουσίαστηκε χθες σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε ο Τ. Θεοδωρικακος στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Στην εκδήλωση που είχε θέμα «Αναπτυξιακός Νόμος, Στρατηγικές Επενδύσεις: Συμβολή στον παραγωγικό μετασχηματισμό με προτεραιότητες τη βιομηχανία και την καινοτομία» κεντρικός ομιλητής ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί βρέθηκαν πολλά κυβερνητικά στελέχη όπως ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως, ο υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο Νίκος Παπαθανάσης, 20 βουλευτές της ΝΔ κ.ά. Ισχυρή ήταν η παρουσία πολλών παραγόντων της οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής της χώρας, όπως ο Διοικητής της ΤτΕ Γιάννης Στουρνάρας, ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος κ.ά. Ο πρωθυπουργός μπήκε στην αίθουσα συνοδευόμενος από τον Ευάγγελο Μυτιληναίο και είχε ένα σύντομο tete a tete με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ Σπ. Θεοδωρόπουλο. Εκτός από τους προαναφερόμενους το «παρών» του επιχειρηματικού κόσμου ήταν πολυπληθές. Ήταν εκεί ο εφοπλιστής Προκοπίου, ο Χρυσάφης της ΜΕTLEN, ο Τρύφων του ΠΕΦ, ο Μπρατάκος του ΕΒΕΑ, ο Εμίρης της Alpha Bank, ο Παπακυριακού της ΕΑΤ, ο Κουβελιώτης της Aegean, η Σμπώκου των ξενοδοχείων, ο Χάνης της ΑΓΕΤ, ο Τσιάνος της ΚΡΙ ΚΡΙ, ο Ξενόκωστας της ΟΝΕΧ, ο Ντεληδήμος της Ιntertrade, η Τσατσαρωνάκη της ΜΑΝΝΑ, ο Μάριου της ElvalHalcor κ.ά. Παρών επίσης ήταν ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας και πολλοί υπουργοί.
ΠΑΣΟΚ… σκίσαμε!
-Λοιπόν εγώ αυτές τις κακίες ότι όσοι θα ψηφίσουν ΠΑΣΟΚ στις εθνικές εκλογές πήγαν και ψήφισαν χθες και για το συνέδριο που λένε οι εχθροί μας, ημών των Ανδρουλακικών τα ακούω βερεσέ. Εγώ ξέρω ότι 175.000 άνθρωποι πήγαν και ψήφισαν για συνέδρους της ΠΑΣΟΚΑΡΑΣ και κάτι παραπάνω από τους μισούς είναι του Νίκου. Άρα στην Ελλάδα υπάρχουν κοντά στους 100.000 πολίτες που πιστεύουν στις ηγετικές ικανότητες του Νίκου Α. (γεμίζει ένα Wembley ο μπαγάσας!). Ταιριάζει και το νούμερο με την καταλληλότητά του στις δημοσκοπήσεις για πρωθυπουργός, περί το 6%. Τώρα μου λένε οι κακές πράσινες γλώσσες ότι άργησαν να βγάλουν λέει αποτελέσματα… Ε και λοιπόν, δεν έχετε ξανακούσει «ώρα ΠΑΣΟΚ»; Ιδού οι αιτίες: Πρώτα απ’ όλα είναι ότι ο «αλγόριθμος» του προέδρου Νίκου δεν συμπεριλάμβανε ηλεκτρονική σύνδεση σε όλα τα εκλογικά κέντρα, αλλά μόνο στην Αττική, στη Θεσσαλονίκη και σε δυο-τρεις ακόμη μεγάλες πόλεις. Και στην Αττική όμως, το ένα τάμπλετ ανά εκλογικό κέντρο για τη διασταύρωση των στοιχείων, προκάλεσε δίωρες ουρές και πολλάαα νεύρα στους ανυποψίαστους μέχρι εκείνη την ώρα ψηφοφόρους. Και τι έκαναν οι εφορευτικές επιτροπές όσο πλησίαζε το απόγευμα της ψηφοφορίας; Θυμήθηκαν τις ημέρες του… παλιού ΠΑΣΟΚ του ορθόδοξου και άρχισαν να κάνουν τη δουλειά με το χέρι, να γράφουν και να τσεκάρουν ονόματα με το μολυβάκι. Χειροκίνητη ήταν και η διαδικασία σε όλα τα άλλα εκλογικά τμήματα και στην Κρήτη, πλην της πόλης του Ηρακλείου. Εκεί δεν θέλει ρώτημα: ο πρόεδρος Νίκος έβγαλε το… άχτι του, εκλέγοντας τους περισσότερους Συνέδρους και αφήνοντας κάτι… ψιλά για τους υπόλοιπους του ΠΑΣΟΚ.
Παίξε και κέρδισε…
-Και τώρα που έγραφα για ψιλά, τι θυμήθηκα; Το σκηνικό σε ένα εκλογικό κέντρο της Νότιας Αθήνας χθες το απογευματάκι. Μια κυρία περιμένει ώρα στην ουρά, ξεφυσάει, αλλά δεν φεύγει. Φτάνει σε κάποια φάση μπροστά στην εφορευτική, δίνει τα δύο ευρώ ως όφειλε για να γραφτεί μέλος και πάνω στον χαμό της επιστρέφουν τέσσερα ευρουλάκια! «Ε, τι κάνετε εκεί; Δύο έδωσα και μου επιστρέφετε τέσσερα; Και θέλετε και να κυβερνήσετε κιόλας!», είπε και τους αποστόμωσε η κυρία, που από φίλη του ΠΑΣΟΚ έγινε μέλος για να ψηφίσει ένα πολύ δικό της συγγενικό πρόσωπο για Σύνεδρο. Συμβαίνουν και αυτά εις το ΠΑΣΟΚ. Παίξε και κέρδισε…
Χάρης και Παύλος σημειώσατε, τι;
-Μια από τις πηγές μου στο ΠΑΣΟΚ δεν λέει συχνά καλή κουβέντα για τον Δούκα - είναι βλέπετε από την προεδρική φρουρά και δεν σηκώνει μύγα στο σπαθί της για τον πρόεδρο Νίκο, ειδικά όσο τον βλέπει έξι μονάδες κάτω από την ακούνητη βελόνα του ΠΑΣΟΚ (στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός). Να όμως που υπάρχουν και οι εξαιρέσεις και έτσι μου εμπιστεύτηκε το εξής: Ότι ο Χάρης ο δήμαρχος πήγε απρόσμενα καλά κι ότι αιφνιδίασε τα άλλα συστήματα ειδικά στην Αττική και εξέλεξε μεγαλύτερο από τον αναμενόμενο αριθμό Συνέδρων. Το ερώτημα είναι αν βγήκε όντως πρώτος (μέσω Συνέδρων) στην Α’ Αθήνας όπως λένε οι δουκικοί, όπου οι γερουλανικοί ορκίζονται ότι βγήκε πρώτος ο Παύλος. Έρχεται ντέρμπι στην Αθήνα Χάρη–Παύλου στις βουλευτικές εκλογές ή οι δυο τους θα κάνουν μια ωραιότατη συμμαχία στο Συνέδριο και βλέπουν;
Καραδοκούν οι αριστίνδην
-Ας πούμε ότι ο Ανδρουλάκης δεν πήρε λοιπόν το 60% των συνέδρων, όπως φιλοδοξούσε το επιτελείο του. Κι έφτασε στο 55% των εκλεγμένων Συνέδρων. Όχι και λίγο, ε; Αυτό μου λένε λοιπόν πως σημαίνει ότι μπορεί να φτάσει το ποσοστό του όπου… θέλει, αφού στους 4.000 εκλεγμένους θα προστεθούν -επιμένει η πηγή- άλλοι 1.400 αριστίνδην. Και μαντέψτε: οι περισσότεροι από τους αριστίνδην (τους διορισμένους) στέλνουν χρόνια πολλά του Αγίου Νικολάου.
Πρεμιέρα Πελεγρίνο
-Και εκεί που ήθελαν να ξεχαστεί το θέμα με το θεατρικό «φθορά, φθορά, φθορά» του Πελεγρίνη μπας και δουν «φως, φως, φως», που θα έλεγε κι ο… δήμιος του νόμου Διαμαντοπούλου για τα πανεπιστήμια, τσουπ η διεύρυνση, ξανά μπροστά. Σήμερα που λέτε, κατά τις 12 κάνει πρεμιέρα-συνεδρίαση η Ομάδα Διεύρυνσης του Σκανδαλίδη στο Κάραβελ υπό τον πρόεδρο Ανδρουλάκη. Ο Κορακάκης και ο Πατένταλης έφυγαν νωρίς, ο Πελεγρίνης έμεινε και αν δεν έχει άλλη υποχρέωση επιστημονικού ενδιαφέροντος, σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα πρέπει να εμφανιστεί στο Κάραβελ για τη συνεδρίαση. Δεν βλέπω για σήμερα, άλλο… guest star για την πασαρέλα της πράσινης διεύρυνσης.
Το τετραήμερο στη Φραγκφούρτη και οι αγορές
-Αναχωρεί σήμερα για τη Φραγκφούρτη ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Στουρνάρας για να συμμετάσχει στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΕΚΤ. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ συνήθως αυτές οι συσκέψεις είναι διήμερες (Τετάρτη και Πέμπτη) η συγκεκριμένη θα έχει διάρκεια τεσσάρων ημερών, καθώς οι κεντρικοί τραπεζίτες θα συνεδριάζουν μέχρι και την Παρασκευή. Τέσσερις ημέρες στα κεντρικά της ΕΚΤ είναι κάτι που δεν έχει ξαναγίνει ούτε καν στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης. Η long version στη Φραγκφούρτη γίνεται επειδή θα παρελάσουν αναλυτές και αξιωματούχοι της ΕΚΤ προκειμένου να διαμορφωθεί μια όσο το δυνατόν πιο σαφής εικόνα για το πού πάει η ευρωπαϊκή οικονομία. Επίσης σήμερα θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη όλων των Ευρωπαίων εποπτών της ΕSMA, στην οποία θα συμμετάσχει η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Β. Λαζαράκου, προκειμένου να συζητηθούν οι επιπτώσεις του πολέμου και τι συμβαίνει σε κάθε αγορά.
Ε. Κεφαλαιαγοράς προς εισηγμένες: Ανακοινώστε επιπτώσεις από τον πόλεμο
-Στα τέλη της περασμένης εβδομάδας όλοι οι CEO και οι οικονομικοί διευθυντές των εισηγμένων εταιρειών έλαβαν επιστολή από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η οποία τους καλεί εξαιτίας των πρόσφατων εξελίξεων στο Ιράν και με στόχο την προστασία των επενδυτών και της εύρυθμης λειτουργίας της χρηματιστηριακής αγοράς, εφόσον η εισηγμένη έχει έκθεση στις εμπλεκόμενες χώρες και με τις τελευταίες εξελίξεις αναμένουν σημαντική άμεση ή έμμεση επίδραση στις δραστηριότητές τους, στις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2025 και ειδικότερα στην ενότητα μεταγενέστερα γεγονότα, να δημοσιεύσουν πληροφορίες για τα οικονομικά στοιχεία της έκθεσης (ποσοστό του κύκλου εργασιών, των αγορών και του ενεργητικού για τη χρήση 2025). Επίσης, να δώσουν εκτίμηση της ενδεχόμενης επίπτωσης στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα και στην οικονομική θέση εφόσον είναι εφικτή στην παρούσα φάση και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνουν απαραίτητη για την πλήρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού. Αν οι εισηγμένες έχουν δημοσιεύσει οικονομικές καταστάσεις τότε θα εκδώσουν σχετικές ανακοινώσεις.
Εθνική-Αllianz
-Τα νεότερα από το μέτωπο Εθνικής-Αllianz έχουν ως εξής: Σύμφωνα με πηγές από την ασφαλιστική εταιρεία υπάρχουν κάποια θέματα που σχετίζονται με τις αποτιμήσεις, αλλά με κατηγορηματικότητα οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν πως θα επιλυθούν. Στην Αllianz επιπλέον τους απασχολεί ότι δεν έχουν προχωρήσει όσο θα έπρεπε τα θέματα της λειτουργικής συγχώνευσης με την Ευρωπαϊκή Πίστη. Σύμφωνα τώρα με τις πηγές από την Εθνική Τράπεζα, παλεύουν να το κλείσουν μέσα στον Μάρτιο, καθώς εκτός των άλλων έχουμε και τα τραπεζικά road show στο Λονδίνο. Οπότε, λογικά και εκτός απροόπτου πάντα, πλησιάζει η ώρα.
Η μεγάλη αναδιάρθρωση των κυπριακών τραπεζών
-Η μεγάλη αναδιάρθρωση του τραπεζικού κλάδου στην Κύπρο το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για νέα σχέδια εθελουσίας εξόδου στα κυπριακά πιστωτικά ιδρύματα. Τέτοια σχέδια εκπονήθηκαν ήδη από τη Eurobank Limited -η εθελουσία βρίσκεται σε εξέλιξη- ενώ αναμένονται και από την Alpha Bank και την Τράπεζα Κύπρου. Oι σημαντικές επενδύσεις του κλάδου σε θέματα ψηφιοποίησης ενισχύουν την ανάγκη για νέες ειδικότητες και αναμορφώνουν σημαντικά τον τρόπο εργασιών. Σε ό,τι αφορά τη Eurobank Limited, οι πληροφορίες μιλούν για μια αποχώρηση που μπορεί να φθάσει και μέχρι 300 εργαζόμενους. Πάντως το θέμα της εθελουσίας είναι κάτι που και ο CEO της Eurobank Κύπρου κ. Μιχάλης Λούης είχε αναφέρει την περασμένη χρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίες η Alpha Bank έχει και αυτή τα σχέδιά της, όμως τα τοποθετεί χρονικά περί το τέλος της τρέχουσας χρήσης, ενώ στοχευμένη πολιτική μικρών εθελούσιων κατά διαστήματα προγραμματίζει και η Τράπεζα Κύπρου. Ας σημειωθεί πως η Μεγαλόνησος διαθέτει πανευρωπαϊκό ρεκόρ στις αναδιαρθρώσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά το κλείσιμο τραπεζικών καταστημάτων στην Ευρωζώνη. Ο αριθμός υποκαταστημάτων ανά 100.000 κατοίκους στην Ευρωζώνη έχει μειωθεί από 55,4 το 2002 σε 29,6 το 2024. Στην Κύπρο μειώθηκε από 137,3 το 2002 σε 19,4 το 2024 σύμφωνα με μελέτη που αφορά τον ανταγωνισμό των Αρη Αυγουστή και Στέφανη Μιχαήλ που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου αυτόν τον μήνα.
Προχωρά η Ιόνιος Σχολή με Άβαξ
-Η Ιόνιος Σχολή σε προ ημερών συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου αποφάσισε τη χορήγηση εγγύησης 355 χιλ. ευρώ, καθώς και την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης σε ακίνητο της εταιρείας. Οι ενέργειες αυτές αποσκοπούν στη διασφάλιση ισόποσης απαίτησης της AVAX Development που απορρέει από προσύμφωνο αγοραπωλησίας ακινήτου, λειτουργώντας ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της συμφωνίας έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Όπως είχε αναφέρει η στήλη, πρόκειται για το ακίνητο των 4,7 στρεμμάτων της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη, για το οποίο η AVAX Development έχει έλθει σε καταρχήν συμφωνία για την ανάπτυξη project πολυτελών κατοικιών.
Αύξηση κεφαλαίου για τον ουρανοξύστη
-Και αφού λέγαμε για την ΑΒΑΞ να προσθέσουμε πως η ΣΤΑΝΤΑ, η εταιρεία του Σταύρου Ανδρεάδη, που θα τρέξει το μεγάλο project για τον πρώτο ουρανοξύστη στη Θεσσαλονίκη, σε συνεργασία με την ΑΒΑΞ, μετά από απόφαση έκτακτης ΓΣ αύξησε κατά 2 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μέσω έκδοσης νέων μετοχών. Ετσι το μετοχικό κεφάλαιο της ΣΤΑΝΤΑ διαμορφώνεται σε 42 εκατ. Η συνεργασία των δύο πλευρών αφορά την ανάπτυξη πύργου κατοικιών συνολικής δόμησης έως και 29.800 τ.μ. με τη μέθοδο της αντιπαροχής σε έκταση στα Κεραμεία Αλλατίνη, στην περιοχή της Νέας Ελβετίας στη Θεσσαλονίκη.
Στο Four Seasons o Μπραντ Πιτ
-Μέχρι τα τέλη του μήνα θα βρίσκεται στην χώρα μας ο Μπραντ Πιτ για τα γυρίσματα της ταινίας με τίτλο «The Riders», μέρος της οποίας διαδραματίζεται στην Ελλάδα. Ήδη μετά την Ύδρα, τη Χαλκίδα, την Πλατεία Κοτζιά και τη Νέα Μάκρη, ακολούθησε την Κυριακή το Λαύριο και χθες το Μενίδι, όπου γυρίστηκε μια σκηνή ιδιαίτερης δυσκολίας μέσα σε μια τεράστια πισίνα. Όσο για το πού μένει, αυτό παραμένει ένα μυστήριο, όμως σύμφωνα με απόλυτα εξακριβωμένες πληροφορίες ο σταρ του Χόλιγουντ έχει νοικιάσει δυο σουίτες στο Four Seasons του Αστέρα στη Βουλιαγμένη. Έρχεται σε αυτές συνήθως μετά από δύο ή τρεις μέρες γυρισμάτων και η μία φέρεται να έχει μετατραπεί σε ένα μικρό στούντιο, όπου μαζί με τον σκηνοθέτη και μέλη της παραγωγής βλέπουν το αποτέλεσμα των γυρισμάτων σε μια πρωτόλεια μορφή για να εξαχθούν τα πρώτα συμπεράσματα και να γίνουν τυχόν διορθώσεις.
Ο Γιουρούκος και οι ανησυχίες των Ελλήνων εφοπλιστών
-Η ένταση στα Στενά του Ορμούζ έφερε ξανά στο προσκήνιο με τον πιο δραματικό τρόπο τη διαρκή σύνδεση της γεωπολιτικής με τη ναυτιλία. Ο Γιώργος Γιουρούκος, πρόεδρος της Global Ship Lease, υπογραμμίζει ότι «η ασφάλεια των ναυτικών μας παραμένει ύψιστη προτεραιότητα», επισημαίνοντας τις πιέσεις που δέχεται η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα λόγω των πρόσφατων εξελίξεων γύρω από το Ιράν. Κάθε ένταση στην περιοχή μεταφράζεται άμεσα σε αυξημένα έξοδα για ασφάλεια, συνοδείες και αναπροσαρμογές στόλων. Παράλληλα, ο Γιουρούκος τονίζει τη σημασία των containerships υψηλής ευελιξίας, δηλαδή μικρότερα ή μεσαίου μεγέθους πλοία που επιτρέπουν στις εταιρείες να προσαρμόζονται στις αλλαγές των διεθνών εφοδιαστικών αλυσίδων. Η στροφή σε πιο αποκεντρωμένα δίκτυα μεταφοράς αυξάνει τη ζήτηση για τέτοιου τύπου πλοία. Η Global Ship Lease αξιοποίησε αυτή την τάση καταγράφοντας έσοδα 766,5 εκατ. δολάρια το 2025, με καθαρά κέρδη 406,9 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 73 εκατ. σε σχέση με το 2024. Το συμπέρασμα είναι ότι η ελληνόκτητη ναυτιλία διαθέτει τα μέσα για να κεφαλαιοποιεί ακόμη και σε περιβάλλον γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Ωστόσο, η διατήρηση αυτής της ισχύος εξαρτάται όχι μόνο από τις επιχειρηματικές στρατηγικές, αλλά και από την πολιτική ετοιμότητα και υποστήριξη της χώρας, ειδικά όταν η ασφάλεια των πληρωμάτων και των διεθνών εμπορικών δρόμων βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο.
Η κίνηση της Φράγκου που αλλάζει τη σύνθεση του στόλου της Navios
-Η πώληση του Copernicus N, του τελευταίου post-panamax πλοίου στον στόλο της Navios Maritime Partners, κλείνει ουσιαστικά ένα μικρό αλλά συμβολικό κεφάλαιο για την εταιρεία της Αγγελικής Φράγκου. Το συγκεκριμένο πλοίο, χωρητικότητας 93.062 dwt και κατασκευής 2010, ήταν το μοναδικό της κατηγορίας ανάμεσα στα 65 φορτηγά πλοία που διαθέτει σήμερα η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εταιρεία. Σε επίπεδο στόλου, η κίνηση δεν αλλάζει δραστικά το μέγεθός της, ωστόσο, δείχνει καθαρά τη στρατηγική που ακολουθεί η διοίκηση τα τελευταία χρόνια. Η Navios Partners απομακρύνεται από μεμονωμένες κατηγορίες πλοίων και επιδιώκει έναν πιο συνεκτικό στόλο, με έμφαση σε τύπους που έχουν μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία και πιο προβλέψιμο κύκλο ναύλων. Από το καλοκαίρι του 2022, όταν άρχισε το πρόγραμμα ανανέωσης του στόλου, η εταιρεία έχει πουλήσει συνολικά 49 πλοία, bulk carriers, δεξαμενόπλοια και containerships, συγκεντρώνοντας περίπου 1,16 δισ. δολάρια. Για μια εισηγμένη με ισχυρή παρουσία στις κεφαλαιαγορές, το ποσό αυτό λειτουργεί ως εργαλείο επανατοποθέτησης κεφαλαίων. Είτε προς νεότερα πλοία είτε προς τη μείωση δανεισμού. Στη Wall Street τέτοιες κινήσεις ερμηνεύονται κυρίως ως προσπάθεια βελτίωσης της ποιότητας του στόλου και περιορισμού του λειτουργικού ρίσκου. Οι επενδυτές συχνά δίνουν μεγαλύτερη αξία στη συνέπεια της στρατηγικής παρά στο μέγεθος του στόλου. Με την έξοδο από τα post-panamax, η Navios δείχνει ότι επιλέγει την απλοποίηση του χαρτοφυλακίου πλοίων της και πιο πειθαρχημένη διαχείριση κεφαλαίου. Είναι ακόμη ένα βήμα στη σταδιακή αναδιάταξη της εταιρείας που έχει ξεκινήσει τα τελευταία τρία χρόνια.
Η διάσωση που έφερε διεθνή διάκριση σε πλοίο του Χάρη Βαφειά
-Η πράξη αλληλεγγύης στη θάλασσα δεν περνά απαρατήρητη. Το νηολόγιο της Λιβερίας απένειμε τιμητική διάκριση στον πλοίαρχο και στο πλήρωμα του δεξαμενόπλοιου «Magic Wand», για τη διάσωση 20 ναυαγών στις 8 Δεκεμβρίου 2025, περίπου 37 ναυτικά μίλια βόρεια των ακτών της Αλγερίας. Το περιστατικό ανέδειξε για ακόμη μία φορά την αξία της ναυτικής αλληλεγγύης και της άμεσης ανταπόκρισης σε καταστάσεις κινδύνου στη θάλασσα. Το «Magic Wand» (Oil/Chemical Tanker, 47.000 MT, ναυπήγησης 2008) διαχειρίζεται η Stealth Maritime Corporation, συμφερόντων του εφοπλιστή Χάρη Βαφειά, ενώ το Liberian Registry συνεχάρη τον πλοίαρχο, τους αξιωματικούς και το πλήρωμα για την ψυχραιμία και τον επαγγελματισμό που επέδειξαν κατά την επιχείρηση διάσωσης. Η συγκεκριμένη διάκριση αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση ότι στη ναυτιλία, πέρα από τα πλοία και τα μεγέθη των στόλων, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζουν οι άνθρωποι και οι αξίες που διέπουν τη ζωή στη θάλασσα.
MSCI και αναβάθμιση
-Ολοκληρώνονται οι επαφές στελεχών του MSCI με παράγοντες της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και απομένουν πλέον μόνον ορισμένες πιο θεσμικές επαφές. Το κλίμα από τις επαφές των Ελλήνων θεσμικών με τα στελέχη του MSCI φαίνεται πως είναι θετικό, ξεπεράστηκε το τεχνικό εμπόδιο της διαχρονικότητας μεγέθους και ρευστότητας που απαιτεί τουλάχιστον 5 εταιρείες να πληρούν τα κριτήρια Αναπτυγμένης Αγοράς σε 8 συνεχόμενες αναθεωρήσεις. Οι επίσημες ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν και με βάση τις εκτιμήσεις της Goldman Sachs, 5 μετοχές θα ενταχθούν στον βασικό δείκτη MSCI DM. Οι 4 συστημικές τράπεζες και ο ΟΠΑΠ. Οι εισροές των λεγόμενων «παθητικών» κεφαλαίων δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 450 εκατ. ευρώ. Οι συζητήσεις των θεσμικών με τα στελέχη του MSCI αφορούσαν κυρίως την επόμενη μέρα, πώς δηλαδή ΔΕΝ θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη και ο προβληματισμός της JP Morgan ότι το ειδικό βάρος της Ελλάδας θα συρρικνωθεί δραματικά στον MSCI World.
Η Bylot, οι ανακοινώσεις και το μέρισμα
-Με ενδιαφέρον περιμένει η αγορά σήμερα το flash estimate των αποτελεσμάτων για τη χρήση 2025 της Bylot (πρώην Intralot) που θα είναι τα πρώτα υπό το νέο brand name που φέρει από τον Ιανουάριο, μετά την εξαγορά της Bally's International Interactive έναντι 2,7 δισ. ευρώ. Παρά το γεγονός ότι η διοίκηση στο παρελθόν είχε δεσμευτεί για διανομή μερίσματος στο 35% των κερδών, η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος -φορολογικού και γεωπολιτικού- ίσως να οδηγήσει τη διοίκηση σε αναβολή διανομής μερίσματος ή μείωση του ποσού. Εκεί επικεντρώνεται η αγωνία της αγοράς. Οι εκτιμήσεις των αναλυτών τοποθετούν τον κύκλο εργασιών του Ομίλου πάνω από τα 320 εκατ. ευρώ και τα EBITDA στην περιοχή των 120 εκατ. ευρώ. Η προσοχή όμως στρέφεται κυρίως στις επιπτώσεις από το φορολογικό σοκ στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να αυξήσει τη φορολογία των online casino από 21% στο 40%, μια κίνηση που εκτιμάται ότι συμπιέζει το EBITDA από τη βρετανική αγορά κατά περίπου 95,9 εκατ. ευρώ, πριν από τα μέτρα αντιστάθμισης. Η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει πακέτο αντιμέτρων ύψους 50 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν περικοπές μεταξύ άλλων σε επιβραβεύσεις (15 εκατ.), διαφήμιση (15 εκατ.) και λοιπά έξοδα (5 εκατ.).
Αμερικανικό φλερτ στη HelleniQ Energy
-Όλα ξεκίνησαν μετά τη «Μαύρη Δευτέρα», με το μεγάλο sell-off της 2ας Μαρτίου που έσπρωξε τη μετοχή της HelleniQ Energy κάτω από τα 8,50 ευρώ. Δύο μέρες αργότερα, την Τετάρτη 4 Μαρτίου εμφανίσθηκαν σταθεροί αγοραστές στη μετοχή που ανέβασαν την τιμή της στα 9,69 ευρώ, δηλαδή σε υψηλό 9ετών. Πίσω από αυτή την κίνηση, όπως μεταφέρουν πληροφορίες από την αγορά, κρύβεται επενδυτικό ενδιαφέρον από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, το οποίο πολλοί συνδέουν με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις. Η HelleniQ Energy ανακοίνωσε για το 2025 συγκρίσιμα EBITDA 1,132 δισ. ευρώ (4η διαδοχική χρονιά πάνω από το €1 δισ.) και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 503 εκατ. ευρώ, με συνολικό μέρισμα 0,60 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο σε σύγκριση με το 0,45 ευρώ του 2024. Ο όμιλος HelleniQ Energy δραστηριοποιείται σε κοινοπραξία με την ExxonMobil για έρευνες υδρογονανθράκων σε οικόπεδα νότια της Κρήτης και στο Ιόνιο. Η Αμερικανική Αναπτυξιακή Τράπεζα DFC διαθέτει ήδη μη δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας με τον ΑΔΜΗΕ για συμμετοχή στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου (GSI), ενώ το Κογκρέσο ανανέωσε πρόσφατα τα «πυρομαχικά» της DFC ως το 2031, ανεβάζοντας το ανώτατο όριο ανάληψης υποχρεώσεων από 60 στα 205 δισ. δολάρια, μαζί με +280% αύξηση χρηματοδότησης στον προϋπολογισμό του 2026. Η συμμετοχή της DFC σε ελληνικές εταιρείες, όπως συμβαίνει ήδη στην ONEX Shipyards, ερμηνεύεται ως ένδειξη της πρόθεσης των ΗΠΑ να αξιοποιήσουν την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο στη στρατηγική της «Αμερικανικής Ανατολικής Μεσογείου». Σε αυτό το πλαίσιο, η HelleniQ Energy, με EBITDA άνω του 1 δισ., μερισματική απόδοση 7%, παρουσία στις έρευνες υδρογονανθράκων και αποτίμηση που παραμένει ελκυστική, αποτελεί «θύρα εισόδου» για funds που θέλουν έκθεση στην ενεργειακή σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου. Η άνοδος 14% σε δύο εβδομάδες ενισχύει αυτό το αφήγημα.
Ιστορικό υψηλό για τη Motor Oil, ρεκόρ 18 ετών για τη HELLENiQ ENERGY
-Η τρέχουσα εικόνα στο Χρηματιστήριο Αθηνών πιστοποιεί την κυριαρχία του κλάδου διύλισης, με τη Motor Oil και την HELLENiQ ENERGY να λειτουργούν ως οι βασικοί «τροφοδότες» της ανοδικής κίνησης του Γενικού Δείκτη. Η πορεία των δύο μετοχών σε επίπεδα-ρεκόρ εδράζεται σε έναν συνδυασμό συγκυριακών και δομικών παραγόντων που επαναπροσδιορίζουν την επενδυτική τους αξία. Κεντρικός πυλώνας της ανόδου παραμένει η «εκτίναξη» των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η άνοδος του Brent, τροφοδοτούμενη από τις γεωπολιτικές εντάσεις και τη στρατηγική του ΟΠΕΚ+, μεταφράζεται σε σημαντικά κέρδη αποθεμάτων (inventory gains). Οι δύο όμιλοι βλέπουν την αξία του αργού που διατηρούν στις αποθήκες τους να αυξάνεται κατακόρυφα, ενισχύοντας άμεσα την καθαρή κερδοφορία και την εσωτερική τους αξία. Παράλληλα, τα περιθώρια διύλισης παραμένουν σε εξαιρετικά ευνοϊκά επίπεδα, καθώς η ζήτηση για τελικά προϊόντα όπως το ντίζελ είναι ανθεκτική, επιτρέποντας τη μετακύλιση του κόστους και τη διατήρηση υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας. Για τη HELLENiQ ENERGY, κλείσιμο στα 9,88 ευρώ -υψηλό 18 ετών-, τα είπαμε και πιο πάνω. Η Motor Oil, κλείνοντας στο ιστορικό υψηλό των 38 ευρώ -άνοδος 21% φέτος- εξαργυρώνει τη διαφοροποίηση του ενεργειακού της μείγματος και την ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών.
Πρωταγωνιστής αυτής της εποχής είναι τα όπλα όχι τα επιτόκια
-Η Morgan Stanley το είπε με κομψότητα: «Οι τελευταίες δύο εβδομάδες μοιάζουν με άλλη μια υπενθύμιση του πώς οι σύγχρονες αγορές ξέρουν πώς να απορροφούν κραδασμούς. Τα επενδυτικά κεφάλαια δεν απομακρύνονται από τον κίνδυνο, αλλά μετατοπίζονται γύρω από αυτόν... Οι επενδυτές διαχειρίζονται την αβεβαιότητα, αντί να περιμένουν να σβήσει». Αυτό που συμβαίνει από την αρχή του 2026 στις αγορές ενισχύει την περιγραφή της Morgan Stanley. Ο Πανευρωπαϊκός Τραπεζικός Δείκτης Eurostoxx Banks (SX7E) καταγράφει από την αρχή του έτους πτώση της τάξης του -9,6%. O συγκεκριμένος Δείκτης, το 2025, είχε ανέβει κατά +80% σημειώνοντας την καλύτερη επίδοσή του από το 1987. Την ίδια ακριβώς περίοδο, ο Δείκτης της Αμυντικής Βιομηχανίας, εν μέσω πολέμων, επανεξοπλισμών και στρατιωτικών προϋπολογισμών-ρεκόρ, ανεβαίνει εντυπωσιακά (+14%) από την αρχή του χρόνου. Η απόκλιση μεταξύ τραπεζικού και αμυντικού δείκτη, της τάξης των 22-23 ποσοστιαίων μονάδων σε λίγες εβδομάδες, σηματοδοτεί μια αλλαγή επενδυτικής στρατηγικής. Τα αμυντικά χαρτοφυλάκια έχουν ανατιμηθεί κατά περίπου 20% από την αρχή του έτους, ξεπερνώντας τους μεγάλους παγκόσμιους δείκτες με μεγάλη διαφορά, καθώς οι επενδυτές αναζητούν κλάδους ανθεκτικούς σε κάθε οικονομικό κλίμα. Το 2026, ξέρουν πως ο κόσμος οπλίζεται ταχύτερα απ' ό,τι αναπτύσσεται.
Όλο το χρυσάφι της Αμερικής δεν φτάνει να καλύψει ούτε το 3,5% του χρέους της
-Οι ΗΠΑ διατηρούν 8.133,46 τόνους χρυσού. Είναι το μεγαλύτερο κρατικό απόθεμα στον κόσμο. Η τιμή του χρυσού πετά στα 5.000 δολάρια η ουγκιά και είναι η υψηλότερη τιμή στα 3.000 χρόνια της ιστορίας του. Το αμερικανικό δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει προ πολλού τα 38 τρισ. δολάρια. Οι 8.133,46 τόνοι χρυσού, ακόμη και στις σημερινές τιμές αγοράς των 5.000 δολαρίων ανά ουγκιά, αντιστοιχούν σε περίπου 1,3 τρισ. δολάρια. Με απλά λόγια, τα αποθέματα χρυσού των ΗΠΑ καλύπτουν λιγότερο από το 3,5% του συνόλου του Δημοσίου Χρέους τους. Το χρυσάφι των Αμερικανών φυλάσσεται (το 56,3%) στο περιβόητο θησαυροφυλάκιο του Φορτ Νοξ (Fort Knox) ενώ άλλα αποθέματα (21,4%) βρίσκονται στο West Point και το 16,8% στο Ντένβερ. Το μακρινό 1980, το Δημόσιο Χρέος ήταν στο χαμηλότερο επίπεδο του μεταπολεμικού κόσμου. Τότε το χρυσάφι της Αμερικής κάλυπτε το 18% του Χρέους. Στη δεκαετία του '40, εποχές Bretton Woods και «χρυσού κανόνα», η κάλυψη έφτανε στο 51%. Ο χρυσός της Αμερικής ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών και όχι στην Ομοσπονδιακή Κεντρική Τράπεζα (Fed). Στα επίσημα βιβλία του Αμερικανικού Κράτους το χρυσάφι αποτιμάται ακόμη στην τιμή των 42,22 δολαρίων ανά ουγκιά που καθορίστηκε το 1973. Λογιστικά δηλαδή, η αξία των αποθεμάτων χρυσού των ΗΠΑ μόλις ξεπερνά τα 11 δισ. δολάρια. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό Δημόσιο Χρέος των ΗΠΑ ανέρχεται σε 38,86 τρισ. δολάρια, αυξημένο κατά 2,64 τρισ. σε σχέση με έναν χρόνο πριν και κατά 10,86 τρισ. σε σχέση με πέντε χρόνια πριν. Ο ρυθμός αύξησης αντιστοιχεί σε 7,23 δισ. δολάρια την ημέρα, 301 εκατ. την ώρα και 83.720 δολάρια το δευτερόλεπτο. Το χρέος αντιστοιχεί σε 113.638 δολάρια ανά κάτοικο ή 288.283 δολάρια ανά νοικοκυριό.
Δύσκολες μέρες για το ιαπωνικό γεν
-Το γεν υποχώρησε χθες στα 159,75 έναντι του δολαρίου, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο του έτους. Ο Ιάπωνας υπουργός Οικονομικών χρησιμοποίησε μια φράση που στον μυστικό κώδικα των αγορών θεωρείται άμεση προειδοποίηση ότι ετοιμάζει παρέμβαση: «Παρακολουθούμε με την υψηλότερη αίσθηση επείγοντος» και «είμαστε έτοιμοι για τολμηρά βήματα». Το 2024, η ιαπωνική κυβέρνηση και η κεντρική τράπεζα είχαν παρέμβει επανειλημμένα, δαπανώντας τρισεκατομμύρια γεν για να σταματήσουν την κατρακύλα. Στο καλοκαίρι του 2024, η ΒΟJ δαπάνησε περίπου 100 δισ. δολάρια για να υπερασπιστεί το γεν στα επίπεδα 158-160. Aγόρασε χρόνο, αλλά δεν έλυσε το βαθύτερο πρόβλημα. Η Ιαπωνία έχει πληθωρισμό πάνω από 2% για σχεδόν 4 χρόνια, με τον πυρήνα του πληθωρισμού (χωρίς τρόφιμα και ενέργεια) να παραμένει σταθερά υψηλός, ενώ τα επιτόκια της BOJ στο 0,75% είναι ακόμα αρνητικά σε πραγματικούς όρους. Αν το γεν σπάσει το 160, αναλυτές εκτιμούν ότι η BOJ θα αναγκαστεί σε δύο αυξήσεις επιτοκίων εντός του 2026, με την πρώτη ενδεχομένως τον Απρίλιο, μια εξέλιξη που θα προκαλούσε αναταραχή στις αγορές. Για την Ιαπωνία, που εισάγει σχεδόν το σύνολο των ενεργειακών της αναγκών, το Brent στα 100 δολάρια και ένα αδύναμο γεν, αποτελούν εκρηκτικό συνδυασμό εισαγόμενου πληθωρισμού.
Πηγή: newmoney.gr
