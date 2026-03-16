Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια αμερικανικό αργό και brent
Περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου πραγματοποιείται από το Χαργκ, σύμφωνα με εκτιμήσεις της JPMorgan - Προειδοποίηση Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ: «Αν οι σύμμαχοι δεν βοηθήσουν θα είναι κακό για το ΝΑΤΟ»
Οι τιμές του αμερικανικού πετρελαίου αλλά και του brent παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα το βράδυ της Κυριακής, καθώς η κυβέρνηση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο στρατιωτικών πληγμάτων στις βασικές εγκαταστάσεις εξαγωγής πετρελαίου του Ιράν στο νησί Χαργκ, όπου βρίσκονται εξαγωγικές μονάδες πετρελαίου του Ιράν, ενώ ο πόλεμος έχει ήδη εισέλθει στην τρίτη εβδομάδα του.
Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο ξεπέρασε προσωρινά τα 100 δολάρια το βαρέλι, πριν περιορίσει τα κέρδη του και διαμορφωθεί περίπου στα 98,9 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς για την αγορά πετρελαίου, ενισχυόταν κατά 1,2% φθάνοντας τα 104,2 δολάρια το βαρέλι.
Ο Τραμπ διέταξε την Παρασκευή πλήγματα εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων στο νησί Χαργκ. Ο ίδιος δήλωσε ότι οι επιθέσεις αυτές δεν προκάλεσαν ζημιές στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Ωστόσο προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εξετάσουν το ενδεχόμενο να πλήξουν τις εγκαταστάσεις εξαγωγής αργού στο νησί εάν το Ιράν συνεχίσει τις επιθέσεις εναντίον δεξαμενόπλοιων στο κρίσιμης σημασίας θαλάσσιο πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.
