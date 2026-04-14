Reuters: ΗΠΑ και Ιράν επιστρέφουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέες διαπραγματεύσεις

Μια πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες ανέφερε ότι δεν έχει ακόμη καθοριστεί ημερομηνία, αλλά ότι οι δύο χώρες θα μπορούσαν να επιστρέψουν ήδη από τα τέλη αυτής της εβδομάδας.

δήλωσε μια υψηλόβαθμη ιρανική πηγή.

Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο των Ιρανών, είπε ο Βανς

«Η μπάλα βρίσκεται στο γήπεδο» των Ιρανών, έκρινε χθες Δευτέρα ο Aμερικανός αντιπρόεδρος

στην πακιστανική πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ το σαββατοκύριακο, στις οποίες συμμετείχε προσωπικά, τονίζοντας το ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απαιτεί -μεταξύ άλλων- να της παραδοθεί όλη η ποσότητα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει στην κατοχή της η Ισλαμική Δημοκρατία.





«Θέλουμε να βγει από τη χώρα το υλικό αυτό», να «έχει τον έλεγχό του» η Ουάσιγκτον, είπε στο Fox News και πρόσθεσε πως είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί, με «επαληθεύσεις», ότι το Ιράν δεν θα παράγει ουράνιο εμπλουτισμένο κατά υψηλό βαθμό στο μέλλον.



Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ ήταν επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας που συμμετείχε σε συνομιλίες -επιπέδου άνευ προηγουμένου, αλλά άκαρπες- με αξιωματούχους του Ιράν στο Πακιστάν, για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.



Ο Τζέι Ντι Βανς εξέφρασε για ακόμη μια φορά την καχυποψία των ΗΠΑ.









«Είναι ένα πράγμα το ότι οι Ιρανοί λένε πως δεν θα αποκτήσουν πυρηνικό όπλο, είναι άλλο να δημιουργήσουμε τους απαραίτητους μηχανισμούς ώστε να είναι εγγυημένο πως δεν θα γίνει αυτό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά κι επανέλαβε ότι παρουσίασε τις «κόκκινες γραμμές» της Ουάσιγκτον στους συνομιλητές του.



Την πληροφορία ότικαιθα επιστρέψουν στο Πακιστάν τις επόμενες ημέρες για νέο γύρο διαπραγματεύσεων, μετέδωσε το πρωί της Τρίτης τοΣύμφωνα με πέντε πηγές που επικαλείται το διεθνές πρακτορείο, οι διαπραγματευτικές ομάδες των δύο χωρών θα βρεθούν ξανά στο Ισλαμαμπάντ, την πόλη του Πακιστάν όπου διεξήχθη και ο πρώτος - χωρίς αποτέλεσμα - γύρος διαπραγματεύσεων.«Δεν έχει οριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, με τις αντιπροσωπείες να αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο από την Παρασκευή έως την Κυριακή»,Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των δηλώσεων που έκαναν χθες 11 άλλες πηγές, σύμφωνα με τις οποίες, παρόλο που ο προηγούμενος γύρος συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ έληξε χωρίς να επιτευχθεί κάποια σημαντική πρόοδος, η διπλωματική οδός παραμένει ανοιχτή.Τη Δευτέρα, οδήλωσε ότι το Ιράν «τηλεφώνησε σήμερα το πρωί» και ότι «θα ήθελαν να καταλήξουν σε συμφωνία».Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στη δήλωση του Τραμπ, είπε ότι συνεχίζονται οι επαφές μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν και ότι σημειώνεται πρόοδος στην προσπάθεια επίτευξης συμφωνίας.Όταν της ζητήθηκε να σχολιάσει, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκουείπε ότι η θέση των ΗΠΑ δεν άλλαξε ποτέ κατά τη συνάντηση στο Ισλαμαμπάντ.«Το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο, και η διαπραγματευτική ομάδα του Προέδρου Τραμπ παρέμεινε σταθερή σε αυτό το όριο και σε πολλά άλλα. Οι επαφές συνεχίζονται με στόχο την επίτευξη συμφωνίας», είπε.