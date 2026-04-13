Μηνύματα Νετανιάχου για το Ολοκαύτωμα με πυρά κατά της Ευρώπης και εύσημα για τον Τραμπ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργόςεκτίμησε ότι η χώρα του, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, προκάλεσε στο ιρανικό καθεστώς “το πιο σκληρό πλήγμα” στην ιστορία του, κατά την έναρξη σήμερα το βράδυ των εκδηλώσεων στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος.“Έχουμε καταφέρει στο ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς το πιο σκληρό πλήγμα στην ιστορία του”, δήλωσε ο Νετανιάχου στη διάρκεια τελετής στο μνημείο του Γιαντ Βασέμ στην Ιερουσαλήμ, η οποία μεταδόθηκε τηλεοπτικά.“Αν δεν είχαμε ενεργήσει τα ονόματα Νατάνζ, Φορντό, Ισφαχάν και Παρσίν πιθανότατα θα είχαν μείνει στη μνήμη με αιώνιο τρόμο, ακριβώς όπως το Άουσβιτς, το Τρεμπλίνκα, το Μαϊντάνεκ και το Σομπιμπόρ”, εκτίμησε ο ίδιος συγκρίνοντας ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις με ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.«Αλλά ενεργήσαμε (...) με την ιστορικά πρωτοφανή συνεργασία με τον πρόεδροκαι τις ΗΠΑ. Αυτή την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος, θα το θυμόμαστε αυτό”, υπογράμμισε ο Νετανιάχου.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν παρέλειψε να επιτεθεί στην Ευρώπη για την στάση που κράτησε για τον πόλεμο στο Ιράν ισχυριζόμενος ότι η γηραιά ήπειρος «έχει ξεχάσει τόσα πολλά από το Ολοκαύτωμα».Η Ευρώπη σήμερα «πάσχει από βαθιά ηθική αδυναμία», τόνισε στην ομιλία του κατά την επίσημη τελετή της Ημέρας Μνήμης του Ολοκαυτώματος στο Ισραήλ, η οποία φέτος μεταδόθηκε σε μαγνητοσκόπηση λόγω της κατάστασης ασφαλείας.«Η Ευρώπη χάνει τον έλεγχο της ταυτότητάς της, των αξιών της, της ευθύνης της να υπερασπιστεί τον πολιτισμό ενάντια στη βαρβαρότητα», είπε και υπογράμμισε ότι το Ισραήλ υπερασπίζεται την Ευρώπη, «η οποία έχει ξεχάσει τόσα πολλά από το Ολοκαύτωμα».«Έχει πολλά να μάθει από εμάς», συνέχισε, «ειδικά το ουσιαστικό μάθημα της σαφούς ηθικής διάκρισης μεταξύ καλού και κακού, το οποίο σε στιγμές αλήθειας απαιτεί να πολεμήσουμε για χάρη του καλού, για χάρη της ζωής» συμπλήρωσε.Το Ισραήλ τιμά την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος από σήμερα το βράδυ ως αύριο Τρίτη, στη μνήμη των έξι εκατομμυρίων εβραίων που δολοφονήθηκαν από τους ναζί στη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου. Κάθε χρόνο οι επίσημες τελετές οργανώνονται τον Απρίλιο ή τον Μάιο με βάση το εβραϊκό ημερολόγιο.