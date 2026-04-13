Wall Street: Πτώση στους δείκτες με φόντο τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ
Εκτίναξη πετρελαίου και γεωπολιτική ένταση πιέζουν τη Wall Street, με απώλειες σε δείκτες, άνοδο αποδόσεων ομολόγων και αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν να εντείνει τους φόβους παρατεταμένης κρίσης
Οι αμερικανικές μετοχές υποχώρησαν τη Δευτέρα στη Wall Street, καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν εκ νέου μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, για επιβολή ναυτικού αποκλεισμού στα στενά του Ορμούζ. Οι συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο ολοκληρώθηκαν χωρίς συμφωνία, επιβαρύνοντας περαιτέρω το κλίμα στις αγορές.
Στο κλίμα αυτό ο Dow Jones υποχωρεί κατά 251 μονάδες ή 0,5%, ενώ ο S&P 500 και ο Nasdaq Composite κατέγραψαν απώλειες 0,2%.
Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αντίθετα κινούνται ανοδικά με την απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου, που αποτελεί βασικό σημείο αναφοράς για το κόστος δανεισμού του Δημοσίου, ενισχύθηκε κατά περισσότερο από 3 μονάδες βάσης, διαμορφούμενη στο 4,355%. Ανοδικά κινήθηκε και η απόδοση του 2ετούς ομολόγου, το οποίο θεωρείται πιο ευαίσθητο στις βραχυπρόθεσμες αποφάσεις επιτοκίων της Federal Reserve, σημειώνοντας άνοδο άνω των 3 μονάδων βάσης στο 3,837%. Αντίστοιχα, η απόδοση του 30ετούς ομολόγου κατέγραψε επίσης αύξηση άνω των 3 μονάδων βάσης, φθάνοντας στο 4,946%.
Αδύναμο σημείο της συνεδρίασης αποτελεί η Goldman Sachs, με τη μετοχή της να υποχωρεί κατά 3%, παρά τα συνολικά ισχυρά αποτελέσματα, λόγω απογοητευτικών επιδόσεων στον τομέα των συναλλαγών σταθερού εισοδήματος.
Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε την Κυριακή ότι «με άμεση ισχύ, το Πολεμικό Ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών, το κορυφαίο στον κόσμο, θα ξεκινήσει τη διαδικασία αποκλεισμού κάθε πλοίου που επιχειρεί να εισέλθει ή να εξέλθει από τα Στενά του Ορμούζ». Όπως σημείωσε, «ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει σύντομα και θα συμμετάσχουν και άλλες χώρες», υπογραμμίζοντας ότι το Ιράν «δεν θα επιτραπεί να επωφελείται από αυτή την παράνομη πράξη εκβιασμού».
Η κατάρρευση των διαπραγματεύσεων στο Ισλαμαμπάντ αναζωπύρωσε τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια από την αρχικά εκτιμώμενη, οδηγώντας σε περαιτέρω άνοδο των τιμών της ενέργειας και αυξημένες πιέσεις στις οικονομίες παγκοσμίως.
Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate ενισχύθηκε κατά 7%, ξεπερνώντας τα 103 δολάρια το βαρέλι, ενώ το διεθνές Brent κατέγραψε άνοδο άνω του 7%, πάνω από τα 101 δολάρια.
Η United States CENTCOM ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τον αποκλεισμό της θαλάσσιας κυκλοφορίας προς και από τα ιρανικά λιμάνια από τις 10:00 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής, 17.00 ώρα Ελλάδος), διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν θα εμποδίζονται τα πλοία που χρησιμοποιούν τα Στενά για να προσεγγίσουν μη ιρανικά λιμάνια.
Ο αντιπρόεδρος JD Vance αποχώρησε από το Ισλαμαμπάντ χωρίς συμφωνία με τους Ιρανούς ομολόγους του, επικαλούμενος την άρνησή τους να εγκαταλείψουν την επιδίωξη ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, οι διαφορές μεταξύ των δύο πλευρών φαίνεται να είναι βαθύτερες, καθώς η Τεχεράνη ζητά έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, πολεμικές αποζημιώσεις και αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Πακιστανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι θα επιχειρήσουν επανεκκίνηση των συνομιλιών τις επόμενες ημέρες.
Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο επανέναρξης στρατιωτικών πληγμάτων, επικαλούμενος αξιωματούχους με γνώση των εξελίξεων.
«Οι επενδυτές επιστρέφουν στο σημείο μηδέν, προσπαθώντας να επαναξιολογήσουν τη δίκαιη αποτίμηση των μετοχών, καθώς καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει ορατό τέλος στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή», δήλωσε ο Κλαρκ Μπέλιν της Bellwether Wealth. «Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για τις τιμές του πετρελαίου και το επενδυτικό κλίμα, και είναι σαφές ότι η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν γύρω από αυτή τη θαλάσσια οδό θα συνεχιστεί».
Οι προσδοκίες για ταχεία λήξη του πολέμου είχαν οδηγήσει τους βασικούς δείκτες στην καλύτερη εβδομαδιαία επίδοση από τον Νοέμβριο, μετά την ανακοίνωση δίμηνης εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Ο S&P 500 ενισχύθηκε κατά 3,6%, ο Nasdaq κατά περίπου 4,7% και ο Dow κατά 3%.
Η περίοδος ανακοίνωσης αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου ξεκινά ανεπίσημα αυτή την εβδομάδα, με τις μεγαλύτερες αμερικανικές τράπεζες να δίνουν τον τόνο. Η Goldman Sachs αναμένονταν να ανακοινώσει αποτελέσματα τη Δευτέρα, ενώ ακολουθούν οι Citigroup, Wells Fargo, JPMorgan Chase, Morgan Stanley και Bank of America μέσα στην εβδομάδα.
