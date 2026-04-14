Κεχαγιόγλου στο protothema: «Η εισαγγελίτιδα διαπερνά όλη την κοινωνία» - Η δίκη για τους 21 μαθητές των Τεμπών και η αθώωση της Ειρήνης στο Χονγκ Κονγκ
Ο γνωστός ποινικολόγος στο Direct: «Το μάγκικο στιλ, προσβάλλω τους δικαστές και κάνω σόου στον πελάτη για να με πει μαχητικό, είναι πολύ παλιακό» - Η υπόθεση Βαγιωνή, η πορεία της καριέρας του, οι μεγάλες δίκες και η προσωπική στάση ζωής
Για τη διάχυτη «εισαγγελίτιδα» στην κοινωνία, τη σημασία του τεκμηρίου αθωότητας, τη δίκη για το δυστύχημα με τους 21 μαθητές στα Τέμπη το 2003, αλλά και την αθώωση της Ειρήνης στο Χονγκ Κονγκ μίλησε ο ποινικολόγος Σάκης Κεχαγιόγλου στο Direct του protothema.gr και τον Γιώργο Ευγενίδη, καταθέτοντας την εμπειρία 35 ετών στη δικηγορία και την άποψή του για τον ρόλο της Δικαιοσύνης σε ένα περιβάλλον έντονης κοινωνικής πίεσης.
Ο Σάκης Κεχαγιόγλου, ένας από τους πλέον γνωστούς ποινικολόγους της χώρας, μίλησε για τη μακρά πορεία του στον χώρο της ποινικής δικηγορίας, επισημαίνοντας ότι η προσωπικότητα και το ύφος του συνηγόρου παίζουν καθοριστικό ρόλο στη σχέση με τον πελάτη. Όπως σημείωσε, «η ποινική δικηγορία ταυτίζεται με τον ίδιο τον δικηγόρο. Έρχονται για τον επικεφαλής του γραφείου», τονίζοντας ότι η εμπιστοσύνη αποτελεί βασικό στοιχείο της επιλογής ενός συνηγόρου. Αναφέρθηκε στην έναρξη της πορείας του στο πλευρό του Αλέξανδρου Λυκουρέζου, επισημαίνοντας ότι από νεαρή ηλικία είχε την ευκαιρία να συμμετάσχει σε σημαντικές δίκες, όπως αυτή του Γιώργου Κοσκωτά, γεγονός που τον έκανε ευρύτερα γνωστό. «Είχα την τύχη στην αρχή που ήμουν συνεργάτης του Λυκουρέζου και ενεπλάκην σε μεγάλες δίκες, έγινα γνωστός στο πανελλήνιο σε ηλικία 31 ετών», είπε χαρακτηριστικά.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αποτελεσματική υπεράσπιση δεν σχετίζεται με θεατρικές εντυπώσεις, αλλά με γνώση και επαγγελματισμό. «Το μάγκικο στιλ, προσβάλλω τους δικαστές και κάνω σόου στον πελάτη για να με πει μαχητικό, είναι πολύ παλιακό. Έχει ξεπεραστεί. Αυτό που χρειάζεται είναι ο συνδυασμός ευγενείας, νομικής γνώσης και λιτότητας στην έκφραση», ανέφερε.
Στο ίδιο πλαίσιο έκανε λόγο για το φαινόμενο που αποκάλεσε «εισαγγελίτιδα», επισημαίνοντας ότι η τάση γενικευμένης αυστηρότητας έχει επεκταθεί στην κοινωνία. «Η ανίατη ασθένεια της εισαγγελιτίτιδας διαπερνά όλη την κοινωνία», σημείωσε χαρακτηριστικά, ενώ υπογράμμισε ότι η απονομή δικαιοσύνης απαιτεί ψυχραιμία και προσήλωση στα στοιχεία.
Ερωτηθείς αν υπάρχει διαφθορά στη Δικαιοσύνη, απάντησε ότι η εμπιστοσύνη στους θεσμούς αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία του κράτους δικαίου. «Αν υπάρχουν στοιχεία διαφθοράς στη Δικαιοσύνη, να κατατεθούν», ανέφερε, ενώ τάχθηκε υπέρ της διατήρησης του ισχύοντος τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι σε κάθε ποινική διαδικασία το επίκεντρο παραμένει ο κατηγορούμενος. «Το κεντρικό πρόσωπο της ποινικής δίκης είναι ο κατηγορούμενος», είπε, προσθέτοντας ότι ο δικαστής οφείλει να εξετάζει τα κίνητρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου που βρίσκεται στο εδώλιο. «Πάντα βλέπω τον άνθρωπο πίσω από τον κατηγορούμενο. Θέλω να ξέρω τα ελατήρια και τα κίνητρα», ανέφερε.
Ο Σάκης Κεχαγιόγλου μίλησε και για την υπόθεση της Ειρήνης Μελισσαροπούλου, η οποία κατηγορήθηκε για μεταφορά κοκαΐνης στο Χονγκ Κονγκ και τελικά αθωώθηκε, υπόθεση που αποτέλεσε και αντικείμενο βιβλίου του. Όπως είπε, η απόφαση βασίστηκε στην αμφιβολία των ενόρκων ως προς το αν η νεαρή γυναίκα γνώριζε τι μετέφερε. «Οι ένορκοι αμφέβαλαν για το αν γνώριζε τι μετέφερε η Ειρήνη. Τους είχα ρωτήσει: Πώς θα οδηγήσετε μια νέα κοπέλα στη φυλακή για 30 χρόνια; Τελείωνε η ζωή της», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η αμφιβολία αποτελεί θεμελιώδη αρχή του ποινικού δικαίου. «Αυτή η αμφιβολία πρέπει να υπάρχει και στο δίκαιο στην Ελλάδα», πρόσθεσε.
«Δεν υπερασπιζόμαστε αδικήματα, υπερασπιζόμαστε ανθρώπους»Ο ποινικολόγος στάθηκε ιδιαίτερα στο τεκμήριο αθωότητας, επισημαίνοντας ότι η κοινωνία συχνά το παραβιάζει. «Δεν θεωρώ ότι ο ποινικολόγος μπορεί να κάνει επιλογή υποθέσεων. Αν κάνεις εξαιρέσεις, καλύτερα να αναλάβεις παγκάρι σε εκκλησία. Δεν υπερασπιζόμαστε αδικήματα αλλά ανθρώπους», είπε, προσθέτοντας ότι πολλές φορές η κοινή γνώμη σχηματίζει άποψη χωρίς να γνωρίζει τη δικογραφία. «Δεν πρέπει να υπάρχει η αίσθηση του κοινού, γιατί τη δικογραφία την ξέρουν αυτοί που δικάζουν. Στις καφετέριες πώς γίνεται να έχουν άποψη; Από πού ξέρουν τη δικογραφία; Μόνο ο δικαστής μπορεί να έχει άποψη», τόνισε.
Η δίκη για το δυστύχημα στα Τέμπη το 2003Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δίκη για το δυστύχημα με το λεωφορείο στα Τέμπη το 2003, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους 21 μαθητές. Ο Σάκης Κεχαγιόγλου περιέγραψε το κλίμα που επικρατούσε στην αίθουσα του δικαστηρίου, επισημαίνοντας ότι παρά τη βαρύτητα της υπόθεσης, η διαδικασία διεξήχθη με θεσμική ψυχραιμία. «Το κλίμα ήταν ήρεμο και ευγενικό παρά τις 21 χαροκαμένες οικογένειες, οι συνήγοροι υπεράσπισης και αγωγής ήταν σε πλήρη αρμονία, ούτε υπήρχαν διαδηλώσεις, αν και υπήρχε ευθύνη του κράτους γιατί για χρόνια φώναζαν ότι ήταν καρμανιόλα το σημείο και δεν το έφτιαξαν», σημείωσε.
Η υπόθεση Βαγιωνή και η αθώωση της Ειρήνης στο Χονγκ ΚονγκΟ γνωστός ποινικολόγος αναφέρθηκε στην υπόθεση Βαγιωνή, επισημαίνοντας ότι διατηρεί επιφυλάξεις για τη νομική αξιολόγηση της πράξης. «Έχω την άποψη ακόμη ότι ήταν λάθος η απόφαση. Θεωρώ ότι ήταν θανατηφόρα σωματική βλάβη, όχι ανθρωποκτονία από πρόθεση», είπε, επισημαίνοντας τη σημασία της νομικής ερμηνείας και της αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών από τους δικαστές.
Η σχέση με τη θρησκεία και η προσωπική στάση ζωήςΣτη συνέντευξη αναφέρθηκε και στην προσωπική του σχέση με τη θρησκεία, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει το θέμα της πίστης με διακριτικότητα. «Είμαι πολύ προσεκτικός να διακηρύσσω δημοσίως θέματα πίστεως. Συνήθως πίσω από τις διακηρύξεις κρύβονται υποκριτές», ανέφερε, τονίζοντας ότι η πίστη αποτελεί προσωπικό ζήτημα.
Όπως είπε, η επαγγελματική του πορεία τον έφερε σε επαφή με υποθέσεις της Εκκλησίας, ενώ δήλωσε ότι πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. «Πιστεύω απολύτως στην αιώνια ζωή και στην αθανασία της ψυχής. Όχι όμως στον παράδεισο και την κόλαση. Το ποια μορφή θα έχει η αθανασία μένει να το δούμε, αλλά έχω βαθύτατη πίστη ότι δεν τελειώνουμε εδώ», σημείωσε.
Ο Σάκης Κεχαγιόγλου συμπλήρωσε ότι παραμένει ενεργός στη δικηγορία μετά από 35 χρόνια επαγγελματικής πορείας, τονίζοντας ότι δεν σκέφτεται την αποχώρηση. «Δεν σκοπεύω να βγω στη σύνταξη, αλλά δεν σκοπεύω να πεθάνω και μέσα στα δικαστήρια. Αυτή την κουβέντα τη θεωρώ κωμική», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα