Κεχαγιόγλου στο protothema: «Η εισαγγελίτιδα διαπερνά όλη την κοινωνία» - Η δίκη για τους 21 μαθητές των Τεμπών και η αθώωση της Ειρήνης στο Χονγκ Κονγκ

Η σχέση με τη θρησκεία και η προσωπική στάση ζωής

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στην προσωπική του σχέση με τη θρησκεία, επισημαίνοντας ότι αντιμετωπίζει το θέμα της πίστης με διακριτικότητα. «Είμαι πολύ προσεκτικός να διακηρύσσω δημοσίως θέματα πίστεως. Συνήθως πίσω από τις διακηρύξεις κρύβονται υποκριτές», ανέφερε, τονίζοντας ότι η πίστη αποτελεί προσωπικό ζήτημα.Όπως είπε, η επαγγελματική του πορεία τον έφερε σε επαφή με υποθέσεις της Εκκλησίας, ενώ δήλωσε ότι πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. «Πιστεύω απολύτως στην αιώνια ζωή και στην αθανασία της ψυχής. Όχι όμως στον παράδεισο και την κόλαση. Το ποια μορφή θα έχει η αθανασία μένει να το δούμε, αλλά έχω βαθύτατη πίστη ότι δεν τελειώνουμε εδώ», σημείωσε.Ο Σάκης Κεχαγιόγλου συμπλήρωσε ότι παραμένει ενεργός στη δικηγορία μετά από 35 χρόνια επαγγελματικής πορείας, τονίζοντας ότι δεν σκέφτεται την αποχώρηση. «Δεν σκοπεύω να βγω στη σύνταξη, αλλά δεν σκοπεύω να πεθάνω και μέσα στα δικαστήρια. Αυτή την κουβέντα τη θεωρώ κωμική», ανέφερε χαρακτηριστικά.