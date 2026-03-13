Lego: Το brand που έμαθε γενιές να χτίζουν κόσμους, χτίζει το μέλλον
Με ορμή συνεχίζει την πορεία του το The LEGO Group, αποδεικνύοντας ότι το παιχνίδι μπορεί να είναι ταυτόχρονα δημιουργικό, καινοτόμο και παγκόσμιο lifestyle
Με έσοδα που εκτοξεύθηκαν κατά 12% και έφτασαν τα 83,5 δισ. δανέζικες κορώνες και καθαρά κέρδη αυξημένα κατά 21% για το περασμένο έτος, η ταυτότητα του brand και η διαρκής ανανέωση του χαρτοφυλακίου προϊόντων ενδυναμώνουν τη διαχρονική του απήχηση.
Η αγάπη του κοινού για τα LEGO αποτυπώνεται και στις πωλήσεις προς τους καταναλωτές, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 16%, με περισσότερα παιδιά – αλλά και ενήλικες fans – από ποτέ να βάζουν το δημιουργικό παιχνίδι στην καθημερινότητά τους. Η εταιρεία όχι μόνο αναπτύχθηκε, αλλά κινήθηκε με ρυθμό υπερδιπλάσιο από αυτόν της συνολικής αγοράς παιχνιδιών, διευρύνοντας το μερίδιό της.
Η δυναμική αυτή μεταφράστηκε και σε ισχυρές οικονομικές επιδόσεις: τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 18% και τα καθαρά κατά 21%, αγγίζοντας τα 16,7 δισ. κορώνες, αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης, της αποδοτικής παραγωγής και των συνεχών στρατηγικών επενδύσεων.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα