Η Κύπρος ολοκληρώνει την πρώτη επιχειρησιακή χρήση των υπηρεσιών του EU GOVSATCOM HUB, ένα ορόσημο στην ασφαλή ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα
Κατέχοντας την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος είναι συνδεδεμένη με το GOVSATCOM Hub από την έναρξη των αρχικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων - Οι υπηρεσίες που απέκτησε περιλαμβάνουν χωρητικότητα εκ των ελληνικών κυβερνητικών δορυφόρων που παρέχεται από την Hellas Sat
Η Κύπρος ολοκλήρωσε με επιτυχία την απόκτηση και πρώτη επιχειρησιακή χρήση υπηρεσιών ασφαλούς δορυφορικής επικοινωνίας, που παρέχονται μέσω του GOVSATCOM του Προγράμματος Διαστήματος της ΕΕ, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο για τη διασύνδεση κυβερνητικών δορυφόρων στην Ευρώπη.
Το GOVSATCOM διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υλοποιείται από τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Πρόγραμμα Διαστήματος (EUSPA). Οι αρχικές επιχειρησιακές δραστηριότητες του GOVSATCOM Hub ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2026, κατόπιν απόφασης των 27 Κρατών Μελών στο πλαίσιο του Security Accreditation Board (SAB).
Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται το GOVSATCOM Hub, το οποίο παρέχει προς το παρόν ασφαλείς κυβερνητικές δορυφορικές υπηρεσίες, συγκεντρωμένες από πέντε Κράτη Μέλη – Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Λουξεμβούργο και Ισπανία και τις καθιστά διαθέσιμες σε όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Επιπλέον δορυφορικές χωρητικότητες θα ενσωματωθούν σταδιακά, ενώ οι υπηρεσίες από τον επερχόμενο πολυ-τροχιακό σχηματισμό IRIS² της ΕΕ αναμένεται να γίνουν διαθέσιμες από το 2029 και έπειτα.
Η EUSPA εποπτεύει τον καθορισμό, την ανάπτυξη και τις λειτουργίες του GOVSATCOM Hub και υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προμήθεια δορυφορικών χωρητικοτήτων, καθώς και στην προετοιμασία του σχηματισμού IRIS².
Κατέχοντας την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος είναι συνδεδεμένη με το GOVSATCOM Hub από την έναρξη των αρχικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων. Η χώρα ολοκλήρωσε πλέον με επιτυχία την πρώτη απόκτηση και επιχειρησιακή ανάπτυξη υπηρεσιών ασφαλούς δορυφορικής επικοινωνίας μέσω του Hub, αποδεικνύοντας την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και το υψηλό επίπεδο ασφάλειας του GOVSATCOM στην κάλυψη ενός ευρέος φάσματος κυβερνητικών αναγκών επικοινωνίας.
Οι υπηρεσίες που απέκτησε η Κύπρος περιλαμβάνουν χωρητικότητα εκ των ελληνικών κυβερνητικών δορυφόρων που παρέχεται από την Hellas Sat. Οι υπηρεσίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν αποτελεσματικά από Κυπριακούς κυβερνητικούς χρήστες σύμφωνα με τις προσδοκίες του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των σκοπών ασφάλειας κατά μήκος των νοτιοανατολικών συνόρων της Ένωσης.
Ο ελληνικός πάροχος κυβερνητικής δορυφορικής χωρητικότητας Hellas Sat κατάφερε να ανταποκριθεί άμεσα και να παρέχει τις ζητούμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τις προσδοκίες του προγράμματος, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ετοιμότητας και αξιοπιστίας των ευρωπαϊκών κυβερνητικών δορυφορικών παρόχων.
Το επίτευγμα αυτό σηματοδοτεί μια νέα εποχή ενισχυμένων ευρωπαϊκών δυνατοτήτων, αυξημένης συνεργασίας, μεταξύ των Κρατών Μελών και πιο ολοκληρωμένου και ανθεκτικού τοπίου κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών σε όλη την Ευρώπη.
