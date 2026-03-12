Η Κύπρος ολοκληρώνει την πρώτη επιχειρησιακή χρήση των υπηρεσιών του EU GOVSATCOM HUB, ένα ορόσημο στην ασφαλή ευρωπαϊκή συνδεσιμότητα

Κατέχοντας την προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, η Κύπρος είναι συνδεδεμένη με το GOVSATCOM Hub από την έναρξη των αρχικών επιχειρησιακών δραστηριοτήτων - Οι υπηρεσίες που απέκτησε περιλαμβάνουν χωρητικότητα εκ των ελληνικών κυβερνητικών δορυφόρων που παρέχεται από την Hellas Sat