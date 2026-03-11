Bloomberg: Η Ελλάδα επιβάλλει πλαφόν στα περιθώρια κέρδους σε καύσιμα και σούπερ μάρκετ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει διάφορα μέτρα για να αποδυναμώσει τον ρόλο του φυσικού αερίου στον καθορισμό των τιμών ενέργειας στην Ευρώπη