ΕΕ: Εξετάζει πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου για περιορισμό του κόστους ενέργειας
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει μέτρα για περιορισμό του ρόλου του φυσικού αερίου στις τιμές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεχόμενου πλαφόν στην τιμή, είπε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει διάφορα μέτρα για να περιορίσει τον ρόλο του φυσικού αερίου στον καθορισμό των τιμών ενέργειας στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου ενός ενδεχόμενου πλαφόν στις τιμές, όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.
«Είναι κρίσιμο να μειώσουμε τον αντίκτυπο του κόστους όταν το αέριο καθορίζει την τιμή του ρεύματος», είπε η φον ντερ Λάιεν σε νομοθέτες στο Στρασβούργο.
«Ετοιμάζουμε διάφορες επιλογές: καλύτερη χρήση Συμφωνιών Αγορών και συμβολαίων για τη διαφορά τιμών, μέτρα κρατικής ενίσχυσης, εξετάζουμε τη χρηματοδότηση ή το πλαφόν στην τιμή του αερίου.»
Η ΕΕ εισήγαγε ένα έκτακτο πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου κατά την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, αν και δεν ενεργοποιήθηκε ποτέ. Οι ευρωπαϊκές αγορές φυσικού αερίου αυξήθηκαν από την αρχή του πολέμου στο Ιράν, αλλά παραμένουν πολύ κάτω από τα επίπεδα που καταγράφηκαν το 2022.
Europe’s first responsibility is to protect our citizens and prepare for the impacts of the conflict in the Middle East.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 11, 2026
We are already seeing the impact of the situation in the Middle East on energy ↓ https://t.co/5vl5fTVfy5
