Χρηματιστήριο Αθηνών: Διορθώνει μετά το χθεσινό ράλι
Η εγχώρια αγορά συντονίζεται με τις πτωτικές τάσεις των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων - Η μεταβλητότητα συνεχίζει να χτυπά «κόκκινο» λόγω Μέσης Ανατολής
Απώλειες καταγράφει σήμερα η Λεωφόρος Αθηνών, σε συντονισμό με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια που κινούνται επίσης πτωτικά, με τον Γενικό Δείκτη να διορθώνει μετά το χθεσινό «άλμα αντίδρασης» κατά +3,6%.
Οι επενδυτές ισορροπούν ανάμεσα στις γεωπολιτικές δονήσεις και την ενεργειακή αβεβαιότητα. Η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και οι αρρυθμίες στην τροφοδοσία πετρελαίου και φυσικού αερίου έχουν επαναφέρει τον πληθωριστικό φόβο στο προσκήνιο. Η μεταβλητότητα συνεχίζει να χτυπά «κόκκινο», με τους traders να αναζητούν στηρίγματα στα λεγόμενα «ασφαλή καταφύγια».
Σχετικά με τη συνεδρίαση της Τετάρτης (11/3) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ο Γενικός Δείκτης υποχωρεί κατά -0,9% και διαπραγματεύεται στις 2.159,19 μονάδες, με το χαμηλό ημέρας να εντοπίζεται στις 2.158,26 μονάδες και το υψηλό ημέρας στις 2.178,06 μονάδες.
