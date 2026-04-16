Τραυματίστηκε 72χρονη επιβάτις πλοίου στο λιμάνι της Αρκίτσας, της παρείχε πρώτες βοήθειες γιατρός που ταξίδευε μαζί της
Αναστάτωση δημιουργήθηκε το πρωί της Πέμπτης (16/4) στο λιμάνι της Αρκίτσας, όταν μία 72χρονη έχασε την ισορροπία της κατά την επιβίβασή της στο πλοίο της γραμμής με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί στο κεφάλι.
Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του lamiareport.gr, η ηλικιωμένη ταξίδευε με προορισμό τη Βόρεια Εύβοια, όπου διαμένει. Δίπλα της έσπευσε γιατρός, ο οποίος έτυχε να ταξιδεύει στο ίδιπλοίο και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες.
Στελέχη του Λιμενικού Σταθμού ειδοποίησαν ασθενοφόρο που μετέφερε την 72χρονη στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης για περαιτέρω εξετάσεις. Όπως αναφέρουν οι μέχρι τώρα πληροφορίες, ο τραυματισμός της δε φαίνεται να είναι σοβαρός.
Προανάκριση διενεργεί το Γ΄ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Αταλάντης.
