Μαρκ Μόμπιους: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο θρυλικός επενδυτής των αναδυόμενων αγορών
Ο Μαρκ Μόμπιους άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στη διεθνή επενδυτική σκηνή, μετατρέποντας περιοχές υψηλού ρίσκου σε βασικούς πυλώνες παγκόσμιων χαρτοφυλακίων
Ο Μαρκ Μόμπιους, που έφερε τις αναδυόμενες αγορές στο προσκήνιο των επενδυτών μέσα από επιτόπια ανάλυση για πάνω από τέσσερις δεκαετίες, πέθανε σε ηλικία 89 ετών.
Ο θάνατός του ανακοινώθηκε μέσω ανάρτησης στη σελίδα του στο LinkedIn από την εκπρόσωπό του, Κάιλι Γουόνγκ. Ο Τζον Νίνια, συνεργάτης στη Mobius Investments, δήλωσε ότι ο Μόμπιους απεβίωσε στη Σιγκαπούρη.
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, για περισσότερα από 30 χρόνια στη Franklin Templeton Investments —επισήμως Franklin Resources Inc.— ο Μόμπιους έγινε ένθερμος υποστηρικτής των επενδυτικών ευκαιριών σε Αφρική, Ασία, Ανατολική Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Ξεχώριζε, μεταξύ άλλων, για το ξυρισμένο του κεφάλι, που του χάρισε το παρατσούκλι «Φαλακρός Αετός».
Προσλήφθηκε το 1987 από τον Τζον Τέμπλτον, πρωτοπόρο στην κατεύθυνση Αμερικανών επενδυτών προς διεθνείς αγορές, και δημιούργησε ένα από τα πρώτα αμοιβαία κεφάλαια αφιερωμένα στις ταχέως αναπτυσσόμενες αγορές. Ηγήθηκε της Templeton Emerging Markets Group έως το 2016, ήταν επικεφαλής διαχειριστής του Templeton Emerging Markets Investment Trust έως το 2015 και αποχώρησε το 2018.
Από το 1989 έως τη συνταξιοδότησή του, το συγκεκριμένο fund κατέγραψε μέση ετήσια απόδοση 13,4%, σύμφωνα με τη Morningstar. Από το 2001, όταν δημιουργήθηκε ο δείκτης MSCI Emerging Markets, το fund της Templeton τον ξεπέρασε κατά 1,9% ετησίως. «Ο Μαρκ Μόμπιους είναι για τις αναδυόμενες αγορές ό,τι ο Κόλονέλ Σάντερς για το τηγανητό κοτόπουλο», είχε δηλώσει ο Πίτερ Ντάγκλας, χαρακτηρίζοντάς τον ως «εικόνα του κλάδου».
Με έδρα εν μέρει τη Σιγκαπούρη, ο Μόμπιους ταξίδευε 250 έως 300 ημέρες τον χρόνο με ιδιωτικό αεροσκάφος, επισκεπτόμενος εργοστάσια και διανομείς σε απομακρυσμένες περιοχές για να εντοπίσει επενδυτικές ευκαιρίες.
Mark Mobius, who put emerging markets on investors’ radar with on-the-ground insights over more than four peripatetic decades, has died. He was 89. https://t.co/bLg7sk5wSE— Bloomberg (@business) April 15, 2026
